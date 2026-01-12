Αγκάθα Κρίστι: Tο ανεξιχνίαστο μυστήριο της αληθινής ζωής της

Ακριβώς 50 χρόνια μετά τον θάνατό της, τα μυστήρια της φαντασίας της εξακολουθούν να συναρπάζουν και να γίνονται ταινίες ή σειρές στο Netflix. Αυτά της πραγματικής ιστορίας της, όμως, παραμένουν ανεξιχνίαστα

Αν υπάρχει μια φράση που περιγράφει με ακρίβεια την απολαυστική αίσθηση που προκαλεί το διάβασμα των έργων της Αγκάθα Κρίστι είναι αυτή του Ντίλαν Τόμας: “Η ποίηση δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Προτιμώ ένα ζεστό μπάνιο, τρώγοντας σοκολάτες και διαβάζοντας Αγκάθα Κρίστι”.

Ακριβώς 50 χρόνια μετά τον θάνατο της αποκαλούμενης “βασίλισσας του εγκλήματος”, που έφυγε από τη ζωή στις 12 Ιανουαρίου του 1976, η ακαταμάχητη έλξη που ασκούν οι ιστορίες της παραμένει αναλλοίωτη όσο κι αν το μοτίβο πια είναι γνώριμο και δεδομένο: κλειστός και απομονωμένος χώρος, μια ομάδα ανθρώπων υπεράνω υποψίας κι ένα πτώμα, που -τι καλά!- ξαφνικά κάνει την εμφάνισή του. Ακόμα κι αν γνωρίζεις τον δολοφόνο, η διαδικασία μέχρι την αποκάλυψη του από ένα Βέλγο ντετέκτιβ με μειλίχιους τρόπους και καμαρωτό μουστάκι, εξακολουθεί να μαγνητίζει τους παλιούς φαν και να καλλιεργεί νέους.

© Getty Images/ Daily Mirror/Mirrorpix

Νέα χρονιά με νέα σειρά Αγκάθα Κρίστι στο Netflix

Το έργο της -κυρίως οι 66 αστυνομικές νουβέλες και οι 14 συλλογές διηγημάτων που εξέδωσε μεταξύ 1920 και 1976- εμπνέει και συντηρεί φανατικό κοινό, που ανανεώνεται διαρκώς. Οι κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και θεατρικές διασκευές των ιστοριών της δεν έχουν τέλος, ακόμα και στη σύγχρονη εποχή της ταχύτητας, της ΑΙ και της εξελιγμένης τεχνολογίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Κένεθ Μπράνα, ο οποίος επανασύστησε τον Ηρακλή Πουαρό, μέσα από τρεις κινηματογραφικές μεταφορές διάσημων έργων της (“Έγκλημα στο Όριαν Εξπρές”, “Έγκλημα στον Νείλο”, “Μυστήριο στη Βενετία”) ενώ οι φήμες λένε ότι προτίθεται να συνεχίσει με το “Ποιος σκότωσε τον Ρότζερ Ακρόιντ;”.

Η θρυλική “Ποντικοπαγίδα” δεν έχει σταματήσει να παίζεται στο West End από το 1952, οι περιπέτειες του τηλεοπτικού “Πουαρό” συνεχίζονται στις τηλεοράσεις όλου του πλανήτη (συμπεριλαμβανόμενου του Ertflix), ενώ μια νέα πολυαναμενόμενη παραγωγή τριών επεισοδίων, με τίτλο “Seven dials” και all star cast (Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, Μία ΜακΚένα Μπρους, Μάρτιν Φρίμαν), που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της, έρχεται στο Netflix στις 15/1.

Πάνω από έναν αιώνα μετά την έκδοση του πρώτου μυστηρίου (“The Mysterious Affair at Styles” -”Κουκουβάγια σε καπνοδόχο” στα ελληνικά, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1920), η ανάγνωσή τους παραμένει εξίσου απολαυστική με ένα ζεστό μπάνιο -κατά προτίμηση μια κρύα, χειμωνιάτικη βραδιά- συνοδεία γλυκών και ζεστής σοκολάτας. Όμως, το μεγάλο μυστήριο της ζωής της, παραμένει άλυτο. Εκεί δεν υπήρξε ούτε ο Πουαρό, ούτε η Μις Μαρπλ για να το διαλευκάνουν.

Η Αγκάθα Κρίστι με την κόρη της Ρόζαλιντ © Getty Images/ API/Gamma-Rapho

Ο ρομαντικός γάμος και η επώδυνη εγκατάλειψη

Γεννημένη το 1890 και μεγαλωμένη σε ένα άνετο σπίτι στο παραθαλάσσιο Torquay του Ντέβον, η Αγκάθα Κρίστι ήταν ένα ντροπαλό παιδί, που έζησε λίγο μοναχικά αλλά ευτυχισμένα παιδικά χρόνια.

Στα 20 της, γνωρίζει κι ερωτεύεται με πάθος τον Άρτσι Κρίστι, μέλος της Βασιλικής αεροπορίας. Ο γάμος τους γίνεται παραμονή Χριστουγέννων του 1914, λίγο πριν την έναρξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, στη διάρκεια του οποίου η Αγκάθα εργάζεται εθελοντικά ως νοσοκόμα.

Το τέλος του πολέμου βρίσκει το ζευγάρι σε προάστιο του Λονδίνου, όπου σύντομα (1919) αποκτά μια κόρη, τη Ρόζαλιντ. Νωρίτερα, στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού με την αδερφή της, είχε γεννηθεί ο Ηρακλής Πουαρό, στην πρώτη ολοκληρωμένη αστυνομική της ιστορία (“The Mysterious Affair at Styles”), που γράφτηκε το 1916 -και ύστερα από απανωτές απορρίψεις, εκδόθηκε τέσσερα χρόνια μετά.

Το 1926, οι ιστορίες της διαδέχονταν πια η μία την άλλη, η φήμη της βρισκόταν στο απόγειο μετά και την κυκλοφορία της “Δολοφονίας του Ρότζερ Ακρόιντ” και η συζυγική ζωή, που ήταν γεμάτη ταξίδια στη Νότια Αφρική, στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία και στη Χαβάη, έδειχνε ιδανική. Στην πραγματικότητα, όμως, ο κύριος και η κυρία Κρίστι απομακρύνονταν. Εκείνη έγραφε, εκείνος περνούσε όλο και περισσότερες ώρες παίζοντας γκολφ.

Ο θάνατος της μητέρας της συνοδεύεται από το τέλος του γάμου της. Ο Άρτσι ζητά διαζύγιο για να παντρευτεί την ερωμένη του, Νάνσι Νιλ. Προσπαθεί ματαίως να τον μεταπείσει, μέχρι που στις 3 Δεκεμβρίου του 1926, παίρνει το αυτοκίνητό της και εξαφανίζεται -εμπνέοντας αργότερα και την ταινία του Χίτσκοκ “Η κυρία εξαφανίζεται”.

Η κυρία πίνει τσάι, ενώ μια χώρα την ψάχνει

Η όλη υπόθεση μοιάζει με μυθιστόρημα, που μόνο η ίδια θα μπορούσε να γράψει με τόση επιτυχία. Η αστυνομία βρίσκει το αυτοκίνητό της με αναμμένα φώτα και μέσα μια σακούλα με τη γούνα της, ρούχα και την άδεια οδήγησης. Ακολουθεί ένα φρενήρες ανθρωποκυνηγητό, στο οποίο συμμετέχουν πάνω από 500 αστυνομικοί και 15.000 εθελοντές! Όλη η Βρετανία αναζητεί με εθνικό πάθος την εξαφανισμένη κυρία Κρίστι, ενώ οι πωλήσεις των βιβλίων της εκτοξεύονται στα ύψη.

Έντεκα μέρες μετά, εντοπίζεται να πίνει το τσάι της σε ένα ξενοδοχείο με ιαματικά λουτρά στο Γιορκσάιρ, όπου έχει συστηθεί με το όνομα της ερωμένης του συζύγου της. Μέλος μουσικού συγκροτήματος την αναγνωρίζει, καλεί την αστυνομία κι ο σύζυγος Άρτσι φτάνει στο Γιορκσάιρ για να την πάρει στο σπίτι -αν και αρχικά τον βλέπει και αρνείται πως τον αναγνωρίζει.

Η εξαφάνιση είχε αίσια λύση, το μυστήριο του γιατί δεν έδωσε σημεία ζωής, ενώ την έψαχνε όλη η χώρα, τι ακριβώς έκανε αυτές τις 11 μέρες και ποιο ήταν το σχέδιό της όταν εγκατέλειψε πίσω το αυτοκίνητο και τα προσωπικά της αντικείμενα, παραμένουν ανεξιχνίαστα.

Πρωτοσέλιδα για την εξαφάνιση της Αγκάθα Κρίστι © Getty Images/ Hulton Archive

Η εξήγηση πίσω από τη μυστηριώδη εξαφάνιση

Πολλές είναι οι θεωρίες που ερμηνεύουν την υπόθεση άλλοτε ως ύστατη προσπάθεια της -τότε- 36χρονης εγκαταλελειμμένης συζύγου να κρατήσει τον άντρα της κι άλλοτε ως πράξη εκδίκησης ή διαφημιστικό κόλπο.

Η εκδοχή που η ίδια και η οικογένειά της έδωσαν είναι αυτή μιας μορφής αμνησίας, που προκλήθηκε από την κατάθλιψη, το πένθος για την απώλεια της μητέρας σε συνδυασμό με τη συζυγική εγκατάλειψη. Δεν ήξερε ποια ήταν, είπαν -παρουσιάζοντας σχετικές γνωματεύσεις γιατρών- γι' αυτό και δεν αναγνώρισε τον άντρα της, ούτε και έδωσε σημεία ζωής, όταν την έψαχνε όλη η χώρα.

“Για 24 ώρες περιπλανιόμουν σαν μέσα σε όνειρο και ξαφνικά ανακάλυψα ότι ήμουν ήρεμη και χαρούμενη σε ένα όμορφο ξενοδοχείο, μια γυναίκα που μόλις είχε επιστρέψει από τη Νότια Αφρική” ήταν η εξήγηση που η ίδια έδωσε.

Τις δεκαετίες -απίστευτης δόξας- που ακολούθησαν απέφυγε συστηματικά να αναφερθεί στην ιστορία. Το έκανε ελάχιστες φορές για να πει ότι δεν έχει αναμνήσεις από εκείνη την χρονική περίοδο, ενώ στην αυτοβιογραφία της, δεν αναφέρει λέξη σχετικά.

Η διαδεδομένη θεωρία της εκδίκησης

Ο κινηματογράφος και η τέχνη έδωσαν τις δικές τους εκδοχές στη λύση του μυστηρίου. Το 1979, τρία χρόνια μετά τον θάνατό της, η ταινία “Αγκάθα” (με τη Βανέσα Ρεντγκρέιβ και τον Ντάστιν Χόφμαν), ήρθε σε έντονη δικαστική διαμάχη με τους κληρονόμους της, υιοθετώντας μια από τις πιο διαδεδομένες ερμηνείες: Αυτή της εκδίκησης του άπιστου συζύγου.

Σύμφωνα με την ταινία -στους τίτλους της οποίας διευκρινίζεται ότι πρόκειται για μια φανταστική εκδοχή ενός πραγματικού μυστηρίου- η Αγκάθα Κρίστι σχεδίαζε να αυτοκτονήσει, παγιδεύοντας τον σύζυγο και την ερωμένη του για τη δολοφονία της, ώστε να τους στείλει στην κρεμάλα για ένα έγκλημα που δεν έκαναν.

Η θεωρία της εκδίκησης παραμένει ευρέως διαδεδομένη -από αυτήν, μάλιστα, εμπνεύστηκε η Τζίλιαν Φλιν στη συγγραφή του κορυφαίου βιβλίου της “Το κορίτσι που εξαφανίστηκε” το 2012. Οι υποστηρικτές της αντλούν επιχειρήματα από το ίδιο το έργο της Αγκάθα Κρίστι, που συχνά παίρνει θέση υπέρ της τιμωρίας.

Στο “Και δεν έμεινε κανένας” όλα τα θύματα ήταν ένοχα για εγκληματικές πράξεις που είχαν μείνει ατιμώρητες. Στο “Εγκλημα στο Όριαν Εξπρές”, ο Πουαρό, αφήνει ατιμώρητους τους δράστες, δεχόμενος το δίκαιο της τιμωρίας του θύματος. Κι ακόμα κι ένα μικρό παιδί, που λέει ψέμματα ή βασανίζει ζώα, μπορεί να βρει μια τραγική τιμωρία στο σύμπαν της φαντασίας της.

Μόνο που το σενάριο της αυτοκτονίας συγκρούεται έως καταρρίπτεται από τη βαθιά πίστη της στην αξία της ανθρώπινης ζωής, πρωτευόντως της δικής της. Η κυρία Κρίστι αγαπούσε κι απολάμβανε τη ζωή, το πιστοποιεί η προσωπική πορεία της, το έργο, το κέφι που αποπνέει ακόμα και το πιο αιματοβαμμένο της μυστήριο και οι συνεντεύξεις της, στις οποίες επανειλημμένως τόνιζε: “Έχω υπάρξει δυστυχισμένη, βαθιά και απόλυτα θλιμμένη, όμως ακόμα και στη χειρότερη στιγμή της ζωής μου, πάντα μέσα μου ήμουν βέβαιη ότι το να είσαι ζωντανός είναι μεγάλη υπόθεση”.

Η Αγκάθα Κρίστι με τον δεύτερο σύζυγό της, Μαξ Μάλοουαν © Getty Images/ Bettmann

Ο αρμονικός δεύτερος γάμος κι ο πολυταξιδεμένος βίος

Ο χωρισμός με τον Άρτσι Κρίστι δρομολόγησε τελικά μια σειρά ευτυχών εξελίξεων και για τους δύο. Εκείνος παντρεύτηκε την αγαπημένη του κι έζησε την υπόλοιπη ζωή του μαζί της, ενώ εκείνη πήρε την κόρη της κι έφυγε για να ταξιδέψει στον κόσμο. Σε ένα από τα ταξίδια της στη Μέση Ανατολή, ένα χρόνο μετά το διαζύγιο, συνάντησε τον 24χρονο αρχαιολόγο Μαξ Μάλοουαν και το 1930 τον παντρεύτηκε.



Τα 15 χρόνια διαφοράς ηλικίας δεν τους εμπόδισαν να έχουν έναν αρμονικό γάμο στη διάρκεια του οποίου τον συνόδεψε σε ταξίδια ανά τον κόσμο -και την Ελλάδα- και σε πολλές αρχαιολογικές ανασκαφές, συνεχίζοντας παράλληλα ένα εξαιρετικά παραγωγικό κομμάτι της συγγραφικής της δραστηριότητας. Ύστερα από μια περίοδο, κατά την οποία έγραφε τουλάχιστον δύο βιβλία τον χρόνο, χαλάρωσε ρυθμούς τις δύο τελευταίες δεκαετίες της ζωής της, παρουσιάζοντας, πάντως, σχεδόν κάθε χρόνο ένα καινούριο έργο.

Στις 6 Αύγουστου του 1975 ένα μεγάλο σοκ περιμένει τους αναγνώστες της: για πρώτη φορά στην ιστορία, οι New York Times δημοσιεύουν τη νεκρολογία ενός φανταστικού προσώπου, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου “Αυλαία”, στο οποίο ο Πουαρό πεθαίνει. Μερικούς μήνες μετά, τον Ιανουάριο του 1976, έρχεται η σειρά της δημιουργού του. Η γηραιά κυρία πεθαίνει στο σπίτι της, στα χέρια του αγαπημένου της, Μαξ σε ηλικία 85 χρονών, με τη φήμη της να βρίσκεται -και να παραμένει- σταθερά στα ύψη.

Ακριβώς 50 χρόνια μετά τον θάνατο της, οι πωλήσεις της συγκρίνονται μόνο με αυτές του Σαίξπηρ και της Βίβλου, τα έργα της εξακολουθούν να ασκούν μαγνητική έλξη και επιρροή στη σύγχρονη κουλτούρα κι ο Πουαρό ζει και βασιλεύει -ενώ τα φαιά γκρίζα κύτταρα λειτουργούν ακούραστα. Ακόμα κι ο θάνατος έπεσε θύμα της “βασίλισσας” της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τον εξουδετέρωσε με δηλητήριο, που δεν άφησε ίχνη.