Η διεθνής παραγωγή «Ocean with David Attenborough» σε ειδική προβολή στη Θεσσαλονίκη

Στον κινηματογράφο Ολύμπιον,την Κυριακή 1 Μαρτίου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Revive Our Ocean Greece 2026.

Το Cyclades Preservation Fund (CPF), σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει την ειδική προβολή του διεθνούς ντοκιμαντέρ Ocean with David Attenborough, με αφηγητή τον θρυλικό David Attenborough, στο πλαίσιο της καμπάνιας Revive Our Ocean στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026, στις 11πμ, στον Κινηματογράφο Ολύμπιον, στη Θεσσαλονίκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Η προβολή θα γίνει στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από φωτογραφική έκθεση στο φουαγιέ του Ολύμπιον, ενώ μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με θέμα τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές στην Ελλάδα και τον ρόλο του οπτικοακουστικού τομέα και των μέσων ενημέρωσης στην ανάδειξή τους.

Η προβολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση Sea Shepherd και τελεί υπό την αιγίδα του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) και του National Geographic Pristine Seas. Με την υποστήριξη των Ιδρυμάτων Αθηνάς Ι. Μαρτίνου και Α.Γ.Λεβέντη, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας -ΕΚΚΟΜΕΔ, του Film Office Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας ΚΟΝΒΑ. Χορηγός επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ.

Σχετικά με την ταινία

Το «Ocean with David Attenborough» αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας για το μέλλον των θαλασσών, παρουσιάζοντας έναν αιώνα επιστημονικών ανακαλύψεων και αναδεικνύοντας τη ζωτική σημασία των ωκεανών για όλη τη ζωή στη Γη. Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει τη μοναδική ομορφιά του υποθαλάσσιου κόσμου, αλλά και τις σύγχρονες απειλές, από καταστροφικές αλιευτικές πρακτικές έως τη μαζική λεύκανση των κοραλλιογενών υφάλων. Παράλληλα, προβάλλει ιστορίες επιτυχίας από όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας ότι η φύση μπορεί να ανακάμψει όταν προστατευθεί αποτελεσματικά.

Η ελληνική πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε διοργάνωση του CPF, παρουσία των συμπαραγωγών της ταινίας και ιδρυτών της διεθνούς πρωτοβουλίας Revive Our Ocean και του National Geographic Pristine Seas καθώς και με την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού.

Πρωτοβουλία «Revive Our Ocean-Grece»

Το Revive Our Ocean αποτελεί μια πρωτοπόρο, διεθνή πρωτοβουλία που θα επιταχύνει την προστασία των παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων παγκοσμίως, εμπνέοντας, ενισχύοντας και εξοπλίζοντας τις τοπικές κοινότητες ώστε να προστατεύσουν τις θάλασσες τους. Ως μέλος του Δικτύου Revive Our Ocean Collective, το Cyclades Preservation Fund (CPF) αποτελεί μέρος ενός δικτύου κορυφαίων περιβαλλοντικών οργανώσεων που εμπνέουν, ενδυναμώνουν και εξοπλίζουν τις τοπικές κοινότητες για τη δημιουργία αποτελεσματικών, τοπικά καθοδηγούμενων Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (ΘΠΠ).

Το όραμα της εκστρατείας Revive Our Ocean Greece (ROOG) ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον διεθνή και εθνικό στόχο 30x30, επιδιώκοντας την ουσιαστική προστασία τουλάχιστον του 30% των θαλασσών έως το 2030. Η εκστρατεία στοχεύει να εμπνεύσει, να ενεργοποιήσει και να εξοπλίσει πολίτες, θεσμούς και τοπικές κοινότητες, ώστε να καταστούν ενεργοί φορείς αλλαγής για την προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη διαχείριση των ωκεανών και ειδικότερα των ελληνικών θαλασσών, ενισχύοντας την ενημέρωση, τη συμμετοχή και τη συνεργασία, προς όφελος του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής οικονομίας.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

10:30 Προσέλευση - Έκθεση φωτογραφίας





11:00 Σύντομοι χαιρετισμοί & προβολή ταινίας





12:30 Συζήτηση: Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές στην Ελλάδα και ο στόχος 30x30 μέσα από το πρίσμα του οπτικοακουστικού τομέα





13:30 Ερωτήσεις κοινού & κλείσιμο





13:45 Μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει κέρασμα με κρασί ευγενική προσφορά του οινοποιείου Κεχρή





Συμμετέχοντες

Στην έκθεση φωτογραφίας συμμετέχουν οι:

Dr. Enric Sala,founder National Geographic Pristine Seas

Δρ. Γιάννης Ίσσαρης, Θαλάσσιος Βιολόγος - Υποβρύχιος Φωτογράφος

Βαγγέλης Παράβας, Βιολόγος -Φωτογράφος

Καλωσόρισμα:

Άννυ Μητροπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια CPF

Χαιρετισμός:

Εκπρόσωπος Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας, ΟΦΥΠΕΚΑ

Βάλια Στεφανουδάκη, Διευθύντρια και Campaign Manager - Sea Shepherd Greece

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι :

Δρ. Γιάννης Ίσσαρης , Θαλάσσιος Βιολόγος - Υποβρύχιος Κινηματογραφιστής, YFALOS productions

Δημήτρης Κοκκίνης, Πλοίαρχος Ε.Ν - Συντονιστής & Σύμβουλος Ναυτικών Σκηνών

Έφη Πάλλη, Επικοινωνία - Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας -ΕΚΚΟΜΕΔ

Θοδωρής Χονδρόγιαννος , Δημοσιογράφος - Δημιουργός Ντοκιμαντέρ “Σιγή Ιχθύος”

Τη συζήτηση συντονίζουν οι :

Βαγγέλης Παράβας, Βιολόγος -Επιστημονικός σύμβουλος CPF

Ανδριάνα Θεοχάρη, Documentary- Impact Producer, Revive Our Ocean Greece Initiative Project Manager -CPF

Δηλώσεις

Η Kristin Rechberger, Ιδρύτρια του Revive Our Ocean και Εκτελεστική Παραγωγός του «Ocean with David Attenborough», δήλωσε: «Η ταινία μάς δείχνει ότι ο ωκεανός έχει μια εκπληκτική ικανότητα να ανακάμψει—αν αναλάβουμε δράση τώρα. Ελπίζουμε το μήνυμα ελπίδας και επείγουσας ανάγκης της ταινίας να εμπνεύσει τις παράκτιες κοινότητες σε όλη την Ελλάδα να δημιουργήσουν τις δικές τους Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ). Οι αυστηρά προστατευμένες ΘΠΠ αναζωογονούν τη θαλάσσια ζωή, υποστηρίζοντας άμεσα τον τουρισμό και την αλιεία, και τους ντόπιους πληθυσμούς που εξαρτώνται από αυτούς, το ίδιο και οι παράκτιες ΘΠΠ. Γι’ αυτό είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε το Revive Our Ocean Greece σε συνεργασία με το Cyclades Preservation Fund (CPF)—για να αποδείξουμε ότι η θαλάσσια προστασία μπορεί να ωφελήσει όλους και να αποτελέσει μια ισχυρή, βιώσιμη ευκαιρία για την οικονομία της χώρας».

Ο Δρ. Enric Sala, Ερευνητής National Geographic και Ιδρυτής Pristine Seas και Εκτελεστικός Παραγωγός του «Ocean with David Attenborough», δήλωσε: «Η Ελλάδα, με τα χιλιάδες νησιά της, μπορεί να αποτελέσει ένα μεσογειακό πρότυπο για τη θαλάσσια προστασία. Καταδύομαι στην Ελλάδα από το 1988 και έχω δει τις επιπτώσεις της υπεραλίευσης. Έχω δει επίσης τη θαυμαστή ανάκαμψη της θαλάσσιας ζωής στις μεσογειακές περιοχές όπου απαγορεύεται η αλιεία, και πώς αυτό έχει βελτιώσει την τοπική αλιεία, τον τουρισμό και τα μέσα διαβίωσης. Χειροκροτώ τη δέσμευση της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις προτάσεις από τις νησιωτικές κοινότητες για τη δημιουργία νέων περιοχών απαγόρευσης της αλιείας».

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (OΦΥΠΕΚΑ), καθηγήτρια ΕΜΠ, Μαρία Παπαδοπούλου, δήλωσε: «Η ειδική προβολή του ντοκιμαντέρ Ocean with David Attenborough αποτελεί μια ουσιαστική ευκαιρία να αναδειχθεί, με τη δύναμη της εικόνας και της επιστημονικής τεκμηρίωσης, η καθοριστική σημασία των θαλασσών για τη ζωή, το κλίμα και την κοινωνική ευημερία. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ ως ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας, στηρίζει και ενισχύει πρωτοβουλίες που καλλιεργούν περιβαλλοντική συνείδηση και μετατρέπουν τη γνώση σε συλλογική δράση. Η Ελλάδα, με το εκτεταμένο θαλάσσιο μέτωπο και τον μοναδικό πλούτο βιοποικιλότητας στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο Πέλαγος, έχει ιδιαίτερη ευθύνη αλλά και στρατηγική δυνατότητα να πρωτοστατήσει στην προστασία του θαλάσσιου φυσικού της κεφαλαίου. Στο πλαίσιο αυτό, η προώθηση και θεσμοθέτηση των δύο νέων θαλάσσιων πάρκων στις περιοχές αυτές συνιστά κομβικό βήμα για την ενίσχυση των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών αλλά και για την ουσιαστική εφαρμογή των ευρωπαϊκών και διεθνών δεσμεύσεων της χώρας για τη βιοποικιλότητα. Τα θαλάσσια πάρκα λειτουργούν ως οργανωμένα πλαίσια προστασίας και επιστημονικής διαχείρισης, όπου η διατήρηση της βιοποικιλότητας συνδυάζεται με τη συστηματική παρακολούθηση και την πρόληψη περιβαλλοντικών πιέσεων. Απόλυτη δέσμευση του ΟΦΥΠΕΚΑ είναι να συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια και, πάντα, σε στενή συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, τις τοπικές κοινωνίες και τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, ώστε οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας να αποτελούν πρότυπα αποτελεσματικής διαχείρισης και ζωντανά παραδείγματα αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης.».

Η Άννυ Μητροπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια του Cyclades Preservation Fund (CPF), δήλωσε: «Η προστασία των θαλασσών μας μέσα από συνεργασίες και με την ισχυρή φωνή και συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων είναι ένας βασικός πυλώνας της αποστολής του CPF, και η συνεργασία μας με την πρωτοβουλία Revive Our Ocean είναι ένα ακόμη ισχυρό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Η ταινία «Ocean with David Attenborough» μας ξεκαθαρίζει ότι η ώρα για αλλαγή είναι τώρα. Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον των θαλασσών μας και για τη δημιουργία περισσότερων και πιο αποτελεσματικών Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (ΘΠΠ). Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση άμεσα και υπεύθυνα. Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους συντελεστές και τοπικούς συνεργάτες μας που καθιστούν δυνατή την ειδική προβολή της σπουδαίας αυτής ταινίας στην Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε το National Geographic Pristine Seas και τον ΟΦΥΠΕΚΑ για την τιμητική στήριξη και την αιγίδα τους καθώς και όλους τους συμμάχους μας στην πρωτοβουλία Revive Our Ocean Greece. Η θάλασσα μάς ενώνει.»

Η είσοδος είναι ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Ώρα προσέλευσης 10.30.

Περισσότερα ΕΔΩ.