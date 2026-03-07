Το Πίσω από τις Θημωνιές είναι από τις καλύτερες του 21ου αιώνα και από τις 15 Μαρτίου θα είναι διαθέσιμη στο Netflix

Μπορεί μια ταινία να σε καθηλώσει συθέμελα; Η αφοπλιστική ταινία της Ασημίνας Προέδρου, Πίσω από τις Θημωνιές, έχει την απάντηση. Πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές ταινίες του 21ου αιώνα, που κυκλοφόρησε το 2022 στις κινηματογραφικές αίθουσες. Αν δεν την έχεις δει, θα έχεις την ευκαιρία από τις 15 Μαρτίου, να την απολαύσεις στο Netflix.

Το Πίσω από τις Θημωνιές κέρδισε 10 βραβεία στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερου Σεναρίου. Το 2024, δε, επιλέχθηκε ως η επίσημη ελληνική συμμετοχή για τα Όσκαρ, στην κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους.

Τι πραγματεύεται η ταινία «Πίσω από τις Θημωνιές»

Η ταινία Πίσω από τις Θημωνιές διαδραματίζεται σε ένα μικρό χωριό κοντά στα σύνορα της Ελλάδας, δίπλα στη λίμνη Κερκίνη. Η περιοχή είναι φτωχή και πολλοί κάτοικοι παλεύουν με οικονομικά προβλήματα.

Η ιστορία ξεκινά όταν ανακαλύπτονται νεκροί μετανάστες κοντά σε κάτι θημωνιές. Το γεγονός αυτό φέρνει στην επιφάνεια ένα δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη μεταφορά μεταναστών από τα σύνορα προς το εσωτερικό της χώρας.

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται μια οικογένεια. Ο πατέρας είναι ένας αγρότης που προσπαθεί να κρατήσει το αγρόκτημά του, ενώ έχει σοβαρά χρέη. Η οικονομική πίεση τον οδηγεί να μπλέξει με ανθρώπους που μεταφέρουν παράνομα μετανάστες. Η σύζυγός του νιώθει παγιδευμένη σε έναν γάμο χωρίς αγάπη και προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να ξεφύγει από τη ζωή που ζει. Από την άλλη, ο γιος τους είναι αστυνομικός στην περιοχή και καλείται να ερευνήσει την υπόθεση των νεκρών μεταναστών, χωρίς να γνωρίζει αρχικά πόσο κοντά βρίσκεται η ίδια του η οικογένεια στο έγκλημα.

Καθώς αποκαλύπτονται σταδιακά τα μυστικά τους, γίνεται φανερό ότι οι προσωπικές επιλογές, η φτώχεια και η απελπισία έχουν οδηγήσει όλους σε επικίνδυνα μονοπάτια. Στο τέλος, οι αλήθειες βγαίνουν στο φως και η οικογένεια έρχεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των πράξεών της, ενώ η υπόθεση των νεκρών μεταναστών αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της ζωής στα σύνορα.

Η ταινία Πίσω από τις Θημωνιές έχει καταπληκτικές ερμηνείες και σκηνοθεσία. Είναι μία σύγχρονη αποτύπωση της Ελλάδας της κρίσης, θίγοντας θέματα όπως η μετανάστευση, η φτώχεια και τα ηθικά όρια.

Πρωταγωνιστούν οι Στάθης Σταμουλακάτος, Ελένη Ουζουνίδου, Ευγενία Λάβδα, Χρήστος Κοντογεώργης, Ντίνα Μιχαηλίδου και Πασχάλης Τσαρούχας. Από τις 15 Μαρτίου η ταινία θα είναι διαθέσιμη στο Netflix.