Η θρυλική κιθάρα «Black Strat» του Ντέιβιντ Γκίλμουρ έσπασε κάθε ρεκόρ - Το αστρονομικό ποσό που πωλήθηκε

Η κιθάρα «Black Strat» του Ντέιβιντ Γκίλμουρ των Pink Floyd έγινε η ακριβότερη στην ιστορία, φτάνοντας τα 14,6 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία.

Μια από τις πιο εμβληματικές κιθάρες στην ιστορία της ροκ μουσικής κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε δημοπρασία. Η διάσημη «Black Strat», που χρησιμοποίησε ο Ντέιβιντ Γκίλμουρ των Pink Floyd, πωλήθηκε για 14,6 εκατομμύρια δολάρια, κατακτώντας τον τίτλο της ακριβότερης κιθάρας που έχει πουληθεί ποτέ.

Η ιστορική Fender Stratocaster 1969 Black Strat δημοπρατήθηκε από τον διεθνή οίκο Christie's στη New York, στο πλαίσιο μεγάλης δημοπρασίας μουσικών και πολιτιστικών αναμνηστικών. Η πώληση πραγματοποιήθηκε μετά από έντονο πλειστηριασμό που διήρκεσε περίπου 21 λεπτά, με τον τελικό αγοραστή να παραμένει ανώνυμος.

Η συγκεκριμένη κιθάρα δεν είναι απλώς ένα συλλεκτικό αντικείμενο. Αποτελεί κομμάτι της ιστορίας της ροκ μουσικής, καθώς ο Γκίλμουρ τη χρησιμοποίησε σε μερικά από τα σημαντικότερα άλμπουμ των Pink Floyd μεταξύ 1970 και 1983. Με αυτήν ηχογράφησε και ερμήνευσε ζωντανά κομμάτια από δίσκους που θεωρούνται πλέον κλασικοί, όπως το The Dark Side of the Moon, το Wish You Were Here και το The Wall.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, η κιθάρα είχε αρχικά εκτιμηθεί ότι θα πωληθεί μεταξύ 2 και 4 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, η τελική τιμή ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες, αποδεικνύοντας τη μοναδική αξία της για συλλέκτες και λάτρεις της μουσικής.

Η δημοπρασία περιλάμβανε αντικείμενα από τη συλλογή του Αμερικανού επιχειρηματία και δισεκατομμυριούχου Jim Irsay, ο οποίος απεβίωσε το 2025 και ήταν γνωστός για την εντυπωσιακή συλλογή του από ιστορικά μουσικά και πολιτιστικά κειμήλια.

Ο πρόεδρος της Christie's Americas, Julien Pradels, δήλωσε ότι η δημοπρασία αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για τον κόσμο των συλλεκτικών αντικειμένων. «Λοτάκι μετά λοτάκι, είχαμε την αίσθηση ότι γράφαμε ιστορία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως πρόσθεσε, η συλλογή του Ίρσεϊ αποτυπώνει «μνημειώδη αντικείμενα που αφηγούνται την ιστορία του πολιτισμού μας και της εποχής μας».

Η πώληση της κιθάρας του Γκίλμουρ ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε μια Martin D-18E 1959, την οποία είχε χρησιμοποιήσει ο Kurt Cobain των Nirvana κατά τη θρυλική εμφάνιση του συγκροτήματος στο MTV Unplugged το 1993. Η κιθάρα εκείνη είχε πωληθεί το 2020 για περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια.

Στην ίδια δημοπρασία πωλήθηκε και μια άλλη κιθάρα του Κερτ Κομπέιν, μια μπλε Fender Mustang που εμφανίστηκε στο βιντεοκλίπ του τραγουδιού Smells Like Teen Spirit, φτάνοντας τα 6,9 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, η κιθάρα του Γκίλμουρ δεν ήταν το μοναδικό αντικείμενο που προσέλκυσε το ενδιαφέρον των συλλεκτών. Ανάμεσα στα σημαντικότερα αντικείμενα που πωλήθηκαν ήταν η κιθάρα «Tiger» του Jerry Garcia από τους Grateful Dead, η οποία έφτασε τα 11,6 εκατομμύρια δολάρια.

Επίσης, χειρόγραφοι στίχοι του τραγουδιού The Times They Are A-Changin' του Bob Dylan πωλήθηκαν για 2,5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ένα σετ ντραμς του Ringo Starr από τους The Beatles έφτασε τα 2,4 εκατομμύρια δολάρια.

Μεταξύ των υπόλοιπων αντικειμένων που άλλαξαν χέρια ήταν μια τρομπέτα του θρύλου της τζαζ Miles Davis, το χειρόγραφο σημειωματάριο του Sylvester Stallone με το αρχικό σενάριο της ταινίας Rocky και μια ρόμπα ζυγίσματος του θρυλικού πυγμάχου Muhammad Ali.

Συνολικά, τα 44 αντικείμενα της συλλογής απέφεραν περίπου 84 εκατομμύρια δολάρια, αποδεικνύοντας τη διαχρονική αξία των ιστορικών αντικειμένων που συνδέονται με την παγκόσμια μουσική και πολιτιστική κληρονομιά.