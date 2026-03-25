Ξεκίνησαν ήδη τα γυρίσματα για τη συνέχεια του Bridgerton, με τον προβολέα να πέφτει σε νέο ειδύλλιο για την οικογένεια Μπρίτζερτον

Μόλις λίγες εβδομάδες μετά το τέλος της, αρκετά επιτυχημένης, τέταρτης σεζόν, το Bridgerton έχει ήδη ξεκινήσει γυρίσματα για τη συνέχεια, η οποία θα επικεντρωθεί στο νέο ειδύλλιο της Φραντσέσκα - όπως δηλαδή ήταν αναμενόμενο. Θα θέλαμε πολύ να δούμε την Ελοΐζ, αλλά θα χρειαστεί να κάνουμε υπομονή τουλάχιστον δύο χρόνια για τη δική της ιστορία.

Το Netflix ανακοίνωσε λοιπόν πως η πέμπτη σεζόν θα ρίξει φως στον έρωτα μεταξύ της Φραντσέσκα και της Μικαέλα Στέρλινγκ, ο οποίος παρεκκλίνει κάπως από τα βιβλία της Τζούλια Κουίν, όπου και βασίζεται το Bridgerton. Ο έρωτας της Φραντσέσκα εμπνέεται από το When He Was Wicked και η ιστορία τοποθετείται δύο χρόνια μετά τον θάνατο του συζύγου της, όταν και ερωτεύεται τον ξάδερφο του Τζον, Μάικλ. Στη σειρά, η Μικαέλα Στέρλινγκ είναι η ξαδέρφη του Τζον, την οποία η Φραντσέσκα ερωτεύεται.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Η πέμπτη σεζόν του Bridgerton εστιάζει στην εσωστρεφή μεσαία κόρη Φραντσέσκα. Δύο χρόνια μετά την απώλεια του αγαπημένου της συζύγου Τζον, αποφασίζει να επιστρέψει στην αναζήτηση συζύγου για πρακτικούς λόγους. Όμως, όταν η ξαδέλφη του Τζον, Μικαέλα, επιστρέφει στο Λονδίνο για να φροντίσει το κτήμα Κίλμαρτιν, τα περίπλοκα συναισθήματα της Φραν την οδηγούν στο να αναρωτηθεί αν πρέπει να παραμείνει πιστή στις λογικές της επιλογές ή να ακολουθήσει τα βαθύτερα συναισθήματά της».

Το Netflix έδωσε επίσης και νέες περιγραφές για τους χαρακτήρες της Φραντσέσκα και της Μικαέλα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Εσωστρεφής και συγκρατημένη, η Φραντσέσκα ένιωθε για καιρό να ξεχωρίζει από τον υπόλοιπο κόσμο. Καθώς η Μικαέλα ξυπνά νέα συναισθήματα μέσα της, η Φραν θα ανακαλύψει πτυχές του εαυτού της που μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Κάτω από τη γοητευτική και ζωηρή επιφάνεια της Μικαέλα κρύβεται μια ευάλωτη νεαρή γυναίκα που τείνει να απομακρύνεται μόλις νιώσει άβολα. Αυτή τη σεζόν, όμως, θα πρέπει να αντιμετωπίσει κατά μέτωπο την ευαλωτότητά της, καθώς καλείται να διαχειριστεί τη σχέση της με την κληρονομιά του αείμνηστου ξαδέλφου της και με τη Φραντσέσκα».

Μιλώντας στο Tudum, η Χάνα Ντοντ σχολίασε πως «είμαι πανικόβλητη και ενθουσιασμένη» για το γεγονός πως θα βρεθεί εκείνη στο επίκεντρο του Bridgerton, με την συμπρωταωνίστριά της Μασάλι Μπαντούζα να λέει «το ‘χουμε». Με τη σειρά της η showrunner του Bridgerton, Τζες Μπράουνελ να εξηγεί πως «δεν μπορώ να πω αρκετά καλά λόγια για τη Χάνα και τη Μασάλι. Οι δυο τους έχουν μια τόσο όμορφη φιλία και στηρίζουν η μία την άλλη με έναν υπέροχο τρόπο. Αλλά πέρα από αυτό, πιστεύω πραγματικά ότι είναι δύο απίστευτα ταλαντούχες και ξεχωριστές ηθοποιοί, που μπορούν να πουν τόσα πολλά μόνο με μια έκφραση, μόνο με το πρόσωπό τους».

Το Bridgerton έχει καθιερωθεί στην ποπ κουλτούρα τα τελευταία έξι χρόνια, όταν και συστήθηκε πρώτη φορά στους θεατές. Το 2020 κατέρριψε ρεκόρ στο Netflix, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία του και για τις επόμενες σεζόν. Το 2022, η δεύτερη σεζόν του έγινε η πιο δημοφιλής αγγλόφωνη τηλεοπτική σειρά όλων των εποχών στην πλατφόρμα. Η σειρά έχει αποσπάσει θετικές κριτικές σε όλες τις σεζόν, με επαίνους για τα κοστούμια, τις ερμηνείες, τις δραματικές και αισθησιακές ιστορίες, καθώς και για την ποικιλομορφία στην εκπροσώπηση επί της οθόνης.