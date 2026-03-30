Χάρι Πότερ: Η δεύτερη σεζόν βρίσκεται ήδη στα σκαριά, πριν καν κυκλοφορήσει η πρώτη

Η πρώτη σεζόν της σειράς Χάρι Πότερ, θα κυκλοφορήσει τα Χριστούγεννα του 2027

Πριν λίγες ημέρες, αυτό που πολλοί περιμέναμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και περιέργεια, έγινε επιτέλους πραγματικότητα και έστω και με μια μικρή γεύση, επιστρέψαμε στο σύμπαν του Χάρι Πότερ. Η σειρά του HBO, που θα κυκλοφορήσει τα Χριστούγεννα του 2027, βασίζεται εξίσου στα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, επομένως οι ομοιότητες με τις ταινίες είναι αναπόφευκτες.

Το trailer, διάρκειας 2 λεπτών, φυσικά και κατέγραψε ρεκόρ ξεπερνώντας τις 277 εκατομμύρια οργανικές προβολές σε όλες τις πλατφόρμες μέσα στις πρώτες 48 ώρες. Κάτι αναμενόμενο αν σκεφτεί κανείς πόσοι μεγαλώσαμε με τον Χάρι Πότερ. Φυσικά, δεν έλειψαν και τα αρνητικά σχόλια, κυρίως για τον χαρακτήρα του Σνέιπ, που τον υποδύεται ο Πάπα Εσιέντου.

Πριν καλά καλά δούμε ένα πιο ολοκληρωμένο trailer, ο επικεφαλής του HBO, Κέισι Μπλόις, επιβεβαίωσε στους Times του Λονδίνου πως η δεύτερη σεζόν του τηλεοπτικού Χάρι Πότερ, βρίσκεται ήδη στα σκαριά. Αυτό σημαίνει πως ήρθε για να μείνει και λογικά θα δούμε πολλές σεζόν. «Στόχος μας είναι να μην υπάρξει μεγάλο κενό μεταξύ των σεζόν, κυρίως επειδή τα παιδιά μεγαλώνουν. Η κυκλοφορία δεν πρόκειται να είναι ετήσια, καθώς η παραγωγή είναι υπερβολικά μεγάλη και φιλόδοξη. Ωστόσο, γράφεται ήδη η δεύτερη σεζόν».

Για την ακρίβεια, η σειρά φιλοδοξεί να αποτελέσει μια πιστή μεταφορά των επτά μυθιστορημάτων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, με κάθε σεζόν να ακολουθεί ένα βιβλίο. Το δίλεπτο trailer της πρώτης σεζόν περιλάμβανε εμβληματικές στιγμές από το πρώτο μέρος της σειράς, «Η Φιλοσοφική Λίθος», όπως τον Χάρι Πότερ να λαμβάνει το γράμμα αποδοχής του για το Χόγκουαρτς, να γνωρίζει τον Ρον στο τρένο Χόγκουαρτς Εξπρές και να ανοίγει ένα σκουπόξυλο Κουίντιτς.

Στον τηλεοπτικό Χάρι Πότερ, ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν πρωταγωνιστεί ως Χάρι Πότερ, η Αραμπέλα Στάντον ως Ερμιόνη Γκρέιντζερ και τον Αλάσταρ Στάουτ ως Ρον Ουέσλι.Το καστ περιλαμβάνει επίσης τον Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ, τον Πάαπα Εσιέντου ως Σέβερους Σνέιπ, την Τζάνετ ΜακΤίρ ως Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ, τον Νικ Φροστ ως Ρούμπεους Χάγκριντ, τον Πολ Γουάιτχαουζ ως Άργκους Φιλτς, τον Λουκ Θάλον ως Κουίρινους Κουίρελ, τον Λοξ Πρατ ως Ντράκο Μαλφόι, καθώς και τους Μπελ Πάουλι και Ντάνιελ Ρίγκμπι ως Πετούνια και Βέρνον Ντάρσλι, και την Κάθριν Πάρκινσον ως Μόλι Ουέσλι.