Το Cirque du Soleil αποκαλύπτει τα μυστικά του "OVO" – Όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί το «OVO» τον Μάιο του 2026, στο PAOK SPORTS ARENA από τις 14 έως τις 17 Μαΐου και με επιπλέον πρωινές και απογευματινές παραστάσεις στις 16 και 17 Μαΐου.

Υπάρχουν Ολυμπιονίκες που έγιναν ακροβάτες; Πώς κατασκευάζεται ένα κοστούμι σκαθαριού; Γιατί ένας κλόουν από την Αγγλία μιλάει ελληνικά; Γιατί καταλαβαίνεις τα πάντα σε αυτό το έργο, όποια γλώσσα και αν μιλάς; Πόσα άτομα εργάζονται για αυτή την παράσταση; Γιατί αυτό το θέαμα αφορά όλες τις ηλικίες; Σε αυτά και άλλα πολλά μας απαντούν τρεις βασικοί συντελεστές της παράστασης «OVO», που έρχεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αρένα του ΠΑΟΚ από τις 14 έως 17 Μαΐου 2026.

Lydia Harper (Καλλιτεχνική Διευθύντρια)

Η παράσταση «OVO” έχει σαν θέμα τον φυσικό κόσμο και όλα τα έντομα. Οπότε είναι σημαντικό να φέρουμε αυτή τη ζωή στη σκηνή. Είναι σαν να κοιτάς κάτω από μια πέτρα και να βλέπεις όλο το οικοσύστημα να βουίζει και να τρέχει παντού.

Το OVO που σημαίνει «αυγό» στα πορτογαλικά δημιουργήθηκε αρχικά από την Deborah Colker, η οποία είναι μια εκπληκτική Βραζιλιάνα χορογράφος. Έτσι εμπνεύστηκε τόσο από τη μουσική και την ατμόσφαιρα της Βραζιλίας, αλλά και από τα πλάσματα της χώρας της. Οπότε είναι όλα πολύχρωμα.

Αυτή είναι μια παράσταση του Cirque du Soleil, για κάθε ηλικία. Έχουμε στο κοινό από νήπια που τη λατρεύουν, μέχρι και τη γιαγιά μου που ήρθε πριν από μερικές εβδομάδες και ξετρελάθηκε. Όλοι αγαπούν αυτή την παράσταση. Είναι μια μεγάλη πρόκληση αυτό. Πρέπει να είναι θέαμα που αφορά τους πάντες. Επίσης δεν χρησιμοποιούμε συγκεκριμένη γλώσσα. Έχουμε δημιουργήσει μια ειδική γλώσσα εντόμων, η οποία επιτρέπει σε όλους να καταλάβουν την ιστορία όποια γλώσσα και αν μιλάνε.

Ο λόγος που πάμε να δούμε τσίρκο είναι επειδή είναι κάτι συναρπαστικό. Πρέπει να το δεις ζωντανά για να το πιστέψεις. Δεν μπορείς απλά να το παρακολουθήσεις σε μια οθόνη. Πρέπει να πας να δεις αυτούς τους ακροβάτες να κάνουν τριπλές τούμπες στον αέρα και να τους πιάνουν. Να βλέπεις να λυγίζουν τα σώματα τους με τέτοιο τρόπο όπως κάνει μια αράχνη.

Στο Cirque du Soleil οι perfomers είναι καλλιτέχνες. Δεν είναι απλά ακροβάτες, δεν είναι απλά κλόουν, δεν είναι απλά μουσικοί. Ανεβαίνουν στη σκηνή και δημιουργούν τέχνη σε κάθε παράσταση. Είναι άνθρωποι που έχουν ένα είδος «βαρύτητας» στη σκηνή και δεν θέλεις να πάρεις τα μάτια σου από πάνω τους.

Κάποιοι από αυτούς είναι οι καλύτεροι ακροβάτες στον κόσμο. Έχουμε πρώην Ολυμπιονίκες, έχουμε παγκόσμιους πρωταθλητές αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια μοναδική ποιότητα που τους κάνει συναρπαστικούς. Έχουν ένα σύνολο δεξιοτήτων που κανείς άλλος δεν έχει.

Στις περιοδείες πηγαίνω και να κάνω εργαστήρια σε τοπικές σχολές. Είναι ένας τρόπος να χτίσουμε την επόμενη γενιά του τσίρκου. Δεν έχει καμία σχέση το τσίρκο τώρα, με αυτό που ήταν πριν από 20 χρόνια. Το Cirque du Soleil είναι πραγματικά πρωτοπόρο. Είναι στην πρώτη γραμμή του τσίρκου παγκοσμίως και συνεχώς ξεπερνά τα όρια, του τι είναι το τσίρκο και τι μπορεί να γίνει.

Έχουμε διάφορες περιπτώσεις ακροβατών. Κάποιοι ήταν αθλητές και είχαν το υπόβαθρο. Έχουμε όμως μια ακροβάτισσα που ξεκίνησε 17. Ξεκίνησε αντικειμενικά αργά. Το θέμα όμως είναι πόσο αφοσιωμένος είναι κάποιος. Και στη συνέχεια αφού φτάσεις σε ένα σωστό επίπεδο, πρέπει να διατηρήσεις αυτές τις δεξιότητες με καθημερινή προπόνηση και σωστή διατροφή.

Κάθε βράδυ έχουμε πολλά άτομα στο κοινό που δεν έχουν ξαναδεί το Cirque du Soleil, και ολόκληρος ο κόσμος τους θα αλλάξει αφού το δουν. Έτσι είναι δουλειά μας να διασφαλίσουμε ότι κάθε παράσταση πρέπει να είναι τόσο τέλεια, που μπορεί να αλλάζει τη ζωή κάποιου.

Η παράσταση είναι γεμάτη. Έχουμε 53 καλλιτέχνες και έχουμε 53 ιστορίες στη σκηνή. Σίγουρα υπάρχει μία που μπορεί κάποιος να ταξιδέψει με αυτήν. Δεν πρόκειται ποτέ κανείς να δει την ίδια παράσταση δύο φορές. Κάνουμε εναλλαγή στα ακροβατικά, μπορεί να δείτε κάποιον να δοκιμάζει ένα νέο κόλπο για πρώτη φορά ή μπορεί να είναι η τελευταία παράσταση κάποιου καλλιτέχνη.

Από καλλιτεχνική σκοπιά είναι πραγματικά συναρπαστικό το ότι πηγαίνουμε σε μια διαφορετική χώρα κάθε εβδομάδα, όλοι αντιδρούν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Το πώς διαφορετικοί πολιτισμοί και διαφορετικές κοινότητες ανταποκρίνονται στο θέατρο, το τσίρκο και την τέχνη είναι εντελώς διαφορετικό. Μια εβδομάδα θα είμαστε στην Ισπανία και θα έχουμε μια αντίδραση σε ένα αστείο, την επόμενη εβδομάδα είμαστε στη Γαλλία και έχουμε μια εντελώς διαφορετική αντίδραση σε ένα άλλο μέρος της παράστασης.

Μια συναρπαστική στιγμή για εμένα ήταν το 2019. Συμμετείχα σε μια παράσταση που πήγε για πρώτη φορά στη Μέση Ανατολή. Στο κοινό λοιπόν υπήρχαν πάρα πολλές γυναίκες που ήταν η πρώτη τους φορά που έβλεπαν άλλες γυναίκες να ερμηνεύουν στη σκηνή, Ήμασταν όλες οι performers αρκετά αγχωμένες γιατί λέγαμε, τι θα γίνει αν μας μισήσουν; Τελικά αυτό που εισπράξαμε ήταν ευγνωμοσύνη και πως γίναμε έμπνευση γι’ αυτές τις γυναίκες. Ήταν τόσο ενθουσιασμένες με αυτό τον διαφορετικό κόσμο στον οποίο οι γυναίκες μπορούσαν να είναι στη σκηνή, μπορούσαν να είναι πρωταγωνίστριες.

Robin Beer Ηθοποιός-Κλόουν

Ο ρόλος μου ως «The Voyager» είναι ο κεντρικός χαρακτήρας της ιστορίας. Είναι αυτός από τον οποίο μαθαίνουμε τα πάντα γι αυτό τον κόσμο που βλέπουμε γιατί και αυτός δεν ξέρει τίποτα όταν μπαίνει. Υπάρχει όμως και μια πολύ ωραία ιστορία. θα συναντήσει μια όμορφη πασχαλίτσα, θα την ερωτευτεί αλλά δεν καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλο γιατί είναι δύο διαφορετικά είδη…

Είμαι ένας ερωτικός μετανάστης στην Ελλάδα. Η σύζυγός μου είναι από την Κρήτη και έχουμε ζήσει εκεί κατά διαστήματα για περίπου 14 χρόνια. Η Ελλάδα μας δίνει αυτό που χρειαζόμαστε ως άνθρωποι. Μας δίνει μια ποιότητα ζωής που δεν μπορούσαμε να βρούμε στην Αγγλία. Βασικά πράγματα όπως το φαγητό και ο καιρός. Είναι διαφορετική και ανθρώπινη επαφή εκεί, είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα από το να ζεις στην Αγγλία. Υπάρχουν άνθρωποι που εμπλέκονται στη ζωή σου, είτε το θέλεις είτε όχι. Εμάς μας αρέσει αυτό. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις φίλους, και είναι πολύ εύκολο να περάσεις χρόνο με άλλους ανθρώπους.

Σε κάθε παράσταση υπάρχει ένα σημείο που αλληλεπιδρώ με το κοινό. Επομένως υπάρχει το στοιχείο της έκπληξης. Όταν ανεβάζεις κάποιον στη σκηνή, το κόλπο είναι να έχεις μια πολύ σαφή δομή. Είναι σχετικά εύκολο να τους ελέγξεις, αλλά ταυτόχρονα, μερικές φορές ανεβαίνουν και κάνουν απροσδόκητα πράγματα.

Για πολύ καιρό έκανα αυτή τη δουλειά που έπρεπε κάπως να εξηγώ στους ανθρώπους τι κάνω. Τώρα που είμαι στο Cirque du Soleil καταλαβαίνουν πιο εύκολα τι κάνω. Είναι ένα γνωστό όνομα και όλοι ωφελούμαστε από αυτό. Μας επιτρέπει να ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο και να έχουμε παντού κοινό.

Νομίζω ότι αυτό που πραγματικά απολαμβάνω κατά τη διάρκεια της παράστασης είναι η επαφή με τους ανθρώπους και ειδικά με τα παιδιά. Νιώθω ότι μπορώ να τραβήξω το βλέμμα κάποιου μικρού παιδιού και να δω τη χαρά του. Οπότε προσπαθώ να το κάνω αυτό όσο το δυνατόν περισσότερο.

Η ζωή όταν είσαι σε περιοδεία είναι συναρπαστική. Βλέπω φίλους μου που αλλιώς δεν θα τους έβλεπα. Πριν δύο εβδομάδες είδα έναν παλιό φίλο μου στη Μαδρίτη που είχα να δω 20 χρόνια.

Janie Mallet-Διευθύντρια παραγωγής της περιοδείας

Η ιδέα της παράστασης «OVO” που έχει ως θέμα τα έντομα, είναι να ανακαλύψουμε ξανά το τσίρκο και να δημιουργήσουμε μια παράσταση, ένα καινούριο σύμπαν, μια πολύ καθηλωτική εμπειρία. Με ακροβατικά τσίρκου πολύ υψηλού επιπέδου, αλλά και μουσική και τεχνολογία προβολής βίντεο, σκηνικά , χορογραφίες και ταλέντα από όλο τον κόσμο. Σε αυτή την παράσταση έχουμε 100 άτομα. Υπάρχουν ακροβάτες, κλόουν και επτά μουσικοί που παίζουν ζωντανά. Είναι μια τεράστια παραγωγή.

Το έργο Ovo υπάρχει από το 2009, είναι μια αρκετά μακροχρόνια παραγωγή για το Cirque du Soleil. Η παράσταση έχει αλλάξει πολλές φορές αλλά από το 2024 είναι μια τελείως διαφορετική παράσταση. Αυτή τη νέα εκδοχή φέρνουμε στη Θεσσαλονίκη. Και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι γιατί αυτή είναι μια ολοκαίνουργια εκδοχή του Ovo που η Ευρώπη και η Ελλάδα δεν έχουν ξαναδεί ποτέ.

Έχουμε τεράστια φύλλα που κινούνται σε όλη την παράσταση. Έχουμε αυτά τα γιγάντια λουλούδια, που μας βάζουν σε πραγματική κλίμακα στον κόσμο των εντόμων.

Ταξιδεύουμε με 21 νταλίκες που είναι γεμάτες. Πρέπει να τα έχουμε όλα γιατί περιοδεύουμε όλο το χρόνο. Εκτός από τα σκηνικά και τα τεχνικά υπάρχει εξοπλισμός παρασκηνίων, καμαρίνια και ένα πλήρες γυμναστήριο. Επίσης υπάρχει ομάδα και εξοπλισμός catering, για να υπάρχουν 2 με 3 γεύματα για 100 άτομα, κάθε ημέρα

Υπάρχει τεράστια προσοχή στη λεπτομέρεια στα πάντα. Για παράδειγμα, κάθε κοστούμι κατασκευάζεται στο Μόντρεαλ του Καναδά, όπου έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα εργαστήρια κοστουμιών στον κόσμο. Ξεκινάμε συχνά με λευκό ύφασμα και στη συνέχεια θα επιλέξουμε το χρώμα και θα το τυπώσουμε στο ύφασμα. Φτιάχνουμε το κοστούμι από το μηδέν για κάθε καλλιτέχνη, σύμφωνα με αυτό που θα κάνει στην παράσταση. Έχουν 3D σάρωση του κεφαλιού τους και πάνω από 100 μετρήσεις βάση των κινήσεων τους ώστε τα κοστούμια να ανταποκρίνονται χωρίς πρόβλημα.

Πιστεύω ότι εμείς έχουμε μια πολύ ισότιμη εταιρεία και υπάρχουν όλα τα φύλα και όλες οι εθνικότητες σε όλα τα επίπεδα των παραγωγών μας. Το Ovo ήταν η πρώτη παράσταση που δημιουργήθηκε από γυναίκα σκηνοθέτη. Η Deborah Cocker, όταν έκανε αυτή την παράσταση το 2009, ήταν η πρώτη γυναίκα στο Cirque du Soleil που ηγήθηκε ενός τέτοιου θεάματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

PAOK SPORTS ARENA - Θεσσαλονίκη

14 – 17 Μαΐου 2026



Πρόγραμμα παραστάσεων:

Πέμπτη 14 Μαΐου - Ώρα 20:30

Παρασκευή 15 Μαΐου - Ώρα 20:30

Σάββατο 16 Μαΐου - Ώρες 12:30, 16:30 & 20:30

Κυριακή 17 Μαΐου - Ώρες 12:30 & 16:30



