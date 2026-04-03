Η έκθεση άνοιξε πρόσφατα τις πόρτες στο κοινό και θα διαρκέσει έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2026.

Η έκθεση «Vivienne Westwood: Rebel – Storyteller – Visionary» που παρουσιάζεται στο The Bowes Museum έρχεται να αναδείξει το έργο και την επιρροή της εμβληματικής σχεδιάστριας Βίβιαν Γουέστγουντ.

Πρόκειται για μια αναδρομική έκθεση που συνδιοργανώνεται από το μουσείο σε συνεργασία με τον συλλέκτη και επιμελητή Πίτερ Σμίθσον, έναν από τους μεγαλύτερους θαυμαστές της σχεδιάστριας.

Με πάνω από 30 χρόνια συλλεκτικής δραστηριότητας, ο Σμίθσον φέρνει στο φως σπάνια κομμάτια από το προσωπικό του αρχείο, προσφέροντας μια διαφορετική και πιο προσωπική ματιά στο έργο της σχεδιάστριας. Στόχος της έκθεσης είναι να αναδείξει όχι μόνο τη μόδα ως ένδυση, αλλά και ως μορφή τέχνης και αφήγησης.

Μια νέα έκθεση για τη Βίβιαν Γουέστγουντ παρουσιάζει την εμβληματική σχεδιάστρια μέσα από τα μάτια φανατικού θαυμαστή της

Η σημασία της έκθεσης έγκειται στο γεγονός ότι παρουσιάζει τη Βίβιαν Γουέστγουντ πέρα από τα στερεότυπα του «provocative designer», εστιάζοντας στον ρόλο της ως αφηγήτρια και δημιουργού που συνδύασε την ιστορία, την τέχνη και την πολιτισμική κριτική.

Στο εσωτερικό της έκθεσης, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δουν περίπου 40 ολοκληρωμένα σύνολα, τα οποία καλύπτουν την περίοδο από τα μέσα της δεκαετίας του '80 έως και τις αρχές των '00s. Τα looks παρουσιάζονται χρονολογικά, επιτρέποντας στο κοινό να παρακολουθήσει την εξέλιξη του σχεδιαστικού της ύφους ενώ παράλληλα εκτίθενται μεμονωμένα ενδύματα, παπούτσια, αξεσουάρ, προσκλήσεις από fashion shows και εξώφυλλα περιοδικών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ο τρόπος με τον οποίο η έκθεση συνδυάζει τη μόδα με άλλα καλλιτεχνικά μέσα. Στον χώρο, τα ρούχα πλαισιώνονται από πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά και ιστορικά αντικείμενα από τη συλλογή του μουσείου. Επιπλέον, ένα τμήμα της έκθεσης είναι αφιερωμένο στη διαδικασία δημιουργίας, με υφάσματα, πατρόν και εργαλεία ραπτικής να αναπαριστούν το περιβάλλον ενός atelier. Μέσα από αυτό, οι επισκέπτες μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα την τεχνική και τη σκέψη πίσω από κάθε δημιουργία.

Ανάμεσα στα highlights της έκθεσης ξεχωρίζουν εμβληματικά κομμάτια από συλλογές όπως οι Harris Tweed και Portrait, στις οποίες η Westwood συνδύασε ιστορικές αναφορές με σύγχρονη αισθητική.