«Schiaparelli: Fashion Becomes Art»: Όταν η μόδα και η τέχνη βρίσκονται στο ίδιο σουρεαλιστικό μονοπάτι

Τον Μάρτιο του 2026, το Victoria and Albert Museum του Λονδίνου ανοίγει τις πόρτες του σε μια έκθεση - ορόσημο για την ιστορία της μόδας.

Ο λόγος για την έκθεση με τίτλο «Schiaparelli: Fashion Becomes Art», μια έκθεση που αποτελεί την πρώτη μεγάλη μουσειακή παρουσίαση στο Ηνωμένο Βασίλειο αφιερωμένη στην εμβληματική σχεδιάστρια Elsa Schiaparelli, μία από τις πιο ριζοσπαστικές και επιδραστικές σχεδιάστριες του 20ού αιώνα.

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο V&A South Kensington από τις 21 Μαρτίου έως και την 1η Νοεμβρίου 2026 και θα περιλαμβάνει περισσότερα από 200 εκθέματα, καλύπτοντας σχεδόν έναν αιώνα δημιουργίας.

Από ρούχα υψηλής ραπτικής, αξεσουάρ, κοσμήματα, έργα τέχνης, φωτογραφίες, αρώματα, μέχρι και αρχειακό υλικό, τα εκθεσιακά αντικείμενα θα συνθέσουν μια πολυεπίπεδη αφήγηση που εξερευνά τα όρια ανάμεσα στη μόδα και την τέχνη.

Από out of the box δημιουργίες στις συνεργασίες με καλλιτέχνες της εποχής

Γεννημένη στη Ρώμη, η Elsa Schiaparelli ίδρυσε τον οίκο της στο Παρίσι το '27 και γρήγορα ανέτρεψε τις νόρμες της υψηλής ραπτικής. Σε μια εποχή όπου κυριαρχούσαν τα ουδέτερα χρώματα και οι συντηρητικές γραμμές, έφερε τις πιο ανατρεπτικές προτάσεις. Έντονα χρώματα, οπτικές ψευδαισθήσεις, ασυνήθιστα υλικά και σχέδια που «χάιδευαν» τη φαντασία.

Φυσικά καθοριστικό ρόλο στο έργο της έπαιξε η στενή της σχέση με τον κόσμο του σουρεαλισμού και η συνεργασία της με μερικούς από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της εποχής της, όπως ο Salvador Dalí, ο Jean Cocteau και ο Man Ray, μετατρέποντας τα ρούχα σε καμβά καλλιτεχνικών ιδεών. Εμβληματικά δημιουργήματα όπως το Lobster Dress, το Tears Dress, το Skeleton Dress και το θρυλικό Shoe Hat αποτυπώνουν τη διάθεση της ειρωνείας, της εξερεύνησης των ορίων και της ανατροπής που χαρακτήριζε τη δουλειά της.

Getty Images/ Dominique Maître/WWD/Penske Media

Όταν η μόδα και η τέχνη βρίσκονται στο ίδιο σουρεαλιστικό μονοπάτι

Η έκθεση τώρα δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές τις δημιουργικές συμπράξεις, παρουσιάζοντας ενδύματα δίπλα σε έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και φωτογραφίας, ώστε να αναδειχθεί το καλλιτεχνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. Παράλληλα, το V&A υπόσχεται νέα ερευνητικά ευρήματα που ρίχνουν φως στον τρόπο με τον οποίο η σχεδιάστρια αντιλαμβανόταν τη μόδα ως μορφή τέχνης.

Η θεατρικότητα των σχεδίων της την οδήγησε και στον κόσμο του θεάματος. Δημιούργησε κοστούμια για τον κινηματογράφο και το θέατρο ενώ χαρακτηριστική παραμένει η συνεργασία της με τη Mae West. Από αυτή τη σχέση γεννήθηκε και το άρωμα Shocking, με το εμβληματικό μπουκάλι σε σχήμα γυναικείου κορσέ, ένα ακόμα παράδειγμα της ικανότητάς της να συνδυάζει τέχνη, μόδα και εμπορική καινοτομία.

Η έκθεση δεν περιορίζεται στο ιστορικό παρελθόν του οίκου αλλά παρουσιάζει και τη σύγχρονη αναγέννηση του οίκου μετά την επανίδρυσή της το 2014 και την ανάληψη της καλλιτεχνικής διεύθυνσης από τον Daniel Roseberry το 2019. Δημιουργίες του, όπως το μαύρο φόρεμα με το χρυσό κολιέ σε σχήμα πνευμόνων από τη συλλογή υψηλής ραπτικής 2021–22, αποδεικνύουν πώς η σουρεαλιστική κληρονομιά της Schiaparelli μπορεί να επανερμηνευτεί σε βάθος αιώνων.