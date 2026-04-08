Daphne Lawrence: «Όλοι οι σπουδαίοι καλλιτέχνες πήγαιναν αντίθετα στο ρεύμα. Σε αυτούς θέλω να μοιάσω»

Η ταλαντούχα τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια μιλάει στο JennyGr για το πρώτο της άλμπουμ "SOS", τη μαγεία της σύνθεσης σε ανύποπτη στιγμή και την αλληλεγγύη που ανθίζει πίσω από τα φώτα της σκηνής

«Όλα στα έδωσα μάτια μου / έλεγες πάντα είσαι δίπλα μου / τώρα τα λέω στη γάτα μου / και στα μεγάλα ξενύχτια μου». Όταν η Daphne Lawrence έγραφε αυτούς τους στίχους για τη «Γάτα» της, μάλλον ήξερε ότι θα γίνουν το απόλυτο caption για κάθε post-breakup mood. Αλλά η Daphne δεν είναι μόνο αυτό. Η Daphne Lawrence είναι το κορίτσι που θα γράψει το επόμενο hit την ώρα που περπατάει με έναν καφέ στο χέρι ή ενώ κάνει binge-watching στον καναπέ της.

Με την κυκλοφορία του πρώτου της ολοκληρωμένου άλμπουμ, "SOS", αποδεικνύει ότι η μουσική δεν χρειάζεται πάντα «καλούπια» και αυστηρές οδηγίες. Χρειάζεται απλώς να έχεις κάτι να πεις.

Η Daphne Lawrence στο JennyGr

Το story πίσω από το "SOS"

«Η ανάγκη μου ήταν να βγάλω ένα άλμπουμ με κομμάτια που να καλύπτουν πολλές πτυχές της μουσικής και του εαυτού μου», μου λέει. «Ήθελα ο κόσμος να ακούσει διάφορες ιστορίες δικές μου ή εμπνευσμένες από τους γύρω μου, χωρίς να "πρέπει" να έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση».

Γράφεις στίχους, συνθέτεις και ερμηνεύεις. Ποια διαδικασία σε "γεμίζει" περισσότερο;

«Είναι αλληλένδετα όλα αυτά. Το μεγάλο μου όνειρο είναι να γεμίζω στάδια κάποια στιγμή με τα τραγούδια μου, να τα ερμηνεύω και να τα αισθάνεται ο κόσμος όπως εγώ. Είναι πιο προσωπικό το να γράφω και να συνθέτω, αλλά η σύνδεση με τον κόσμο γίνεται μέσω της ερμηνείας. Οταν γράφω για άλλους προσπαθώ να μπω στον δικό τους κόσμο και αυτό από μόνο του έχει περισσότερη «άνεση». Όταν γράφω για μένα δυσκολεύομαι λίγο περισσότερο γιατί πρέπει να ψάξω τον δικό μου «κόσμο».

Girl Power & η "μαγεία" της δημιουργίας

Έχοντας συνεργαστεί με την Άννα Βίσση, την Ελένη Φουρέιρα και την Τάμτα, η Daphne ξέρει καλά τι σημαίνει γυναικεία στήριξη. «Η γυναίκα γενικότερα θα σχολιαστεί πολύ περισσότερο και ειδικά σε έναν χώρο με τόση προβολή. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αλληλεγγύη για να μπορεί να ανθίζει η μουσική. Χαίρομαι που έχω γνωρίσει ανθρώπους που το στηρίζουν αυτό, ανεξαρτήτως φύλου», τονίζει.

Όσο για το πώς γεννιούνται τα τραγούδια της; «Πραγματικά δεν έχω ιδέα πώς και γιατί γράφω όσα γράφω. Μπορεί να είναι με έναν καφέ στο χέρι καθώς περπατάω, μπορεί να είναι με ένα ποτό βλέποντας μια σειρά, μπορεί να είναι στο αεροπλάνο, το τελευταίο διάστημα είναι στο αμάξι. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Όταν γράφουμε παρέα με τα παιδιά στο στούντιο συνήθως ξεκινάμε να φτιάχνουμε μια ροή συγχορδιών και έρχονται όλα τα υπόλοιπα σιγά σιγά και δένουν. Νιώθω ότι συνήθως είναι αυτή η μία μελωδία ή αυτή η μία λέξη- φράση που σε κάνει να θες να δεις που θα βγάλει, αν ολοκληρώσεις το πρότζεκτ . Είναι πραγματικά μαγικό να βλέπεις κάτι να ξεκινάει από το «τι θα κάνουμε σήμερα;» και να καταλήγει στο «ωραίο το χθεσινό τραγούδι ε;».

Σε μια pop σκηνή που συχνά φοβάται το διαφορετικό, εκείνη πλέον δεν αναρωτιέται αν «ταιριάζει». «Αν με ρωτούσες πριν ένα χρόνο θα σου έλεγα ότι ούτε κατά διάνοια δε μπορώ να κάνω τη μουσική που θέλω. Τώρα δεν σκέφτομαι καθόλου με αυτό τον τρόπο. Είναι κρίμα να αναλώνομαι στις σκέψεις μου και στο αν «ταιριάζω».

Και να μην ταιριάζω θα το φέρω εγώ έτσι ώστε να ταιριάξω και να υπάρξει χώρος.

Όσο προχωράω τόσο καταλαβαίνω τον ήχο μου και απορώ τι με κρατούσε τόσο καιρό και δε δοκίμαζα. Όλοι οι σπουδαίοι καλλιτέχνες πήγαιναν αντίθετα και άκουγαν το ένστικτο τους. Αυτούς θαύμαζα πάντα και σε αυτούς θέλω να μοιάσω».

Πώς διαχειρίζεσαι την έκθεση και τα σχόλια στα social media;

«Η αλήθεια είναι πως τα social media είναι πολύ σημαντικά για όσους είμαστε στο χώρο της μουσικής. Θέλουμε δε θέλουμε, είναι βασική γέφυρα ανάμεσα σε εμάς και το κοινό. Μέσα στον κοινό θα βρούμε τον κόσμο που μας λατρεύει, τον κόσμο που θα θελήσει να ενωθεί με τη μουσική μας, τον κόσμο που δε θα ενδιαφερθεί για ό,τι είναι αυτό που κάνουμε και τον κόσμο που μισεί εσένα και αυτό που κάνεις χωρίς καν να γνωρίζει τίποτα από τα δύο. Προσπαθώ να με κρατάω μακριά από τα σχόλια της τελευταίας κατηγορίας, γιατί δε θεωρώ πως είναι ένα feedback που θα με βελτιώσει, αλλά απλώς κακεντρέχεια».

The Fun Side of Daphne

Ποιο κομμάτι παίζει στο repeat όταν θέλεις να φτιάξεις τη διάθεσή σου;

Κάτι απο Panic! At the Disco ή από Queen συνήθως!

Πρωινός τύπος ή Night owl; Πότε κατεβαίνουν οι καλύτερες ιδέες;

Ξεκαθαρα night owl, αλλά οι καλές ιδέες δεν έχουν ωράριο!

Ποιο είναι το ένα προϊόν ομορφιάς που υπάρχει πάντα στην τσάντα σου;

Lip gloss ή lip oil.

Το πιο αστείο ή περίεργο DM που έχεις λάβει από fan;

Ότι μοιάζω με τον Maluma.

Τι θα έλεγες στην Daphne των 15 ετών αν την είχες μπροστά σου σήμερα;

Να σταματήσει να αγχώνεται, να υπεραναλυει και να παίρνει τη ζωή τόσο σοβαρά.

Social Media: Ποιο είναι το αγαπημένο σου app για να "χάνεσαι" με τις ώρες;

Στα Instagram reels ειδικά αν έχει diy και συνταγές που δε θα φτιάξω ποτέ.

Αν η ζωή σου ήταν ταινία, ποιος καλλιτέχνης (πέρα από σένα!) θα έγραφε τη μουσική;

Οι συνεργάτες μου γιατί με ξέρουν αρκετά καλά, ώστε να δώσουν το αποτέλεσμα που φαντάζομαι, αλλά αν το πάμε εντελώς ρεαλιστικά δε θα είχα πρόβλημα να γράψουν οι Queen!

Ποιο είναι το τελευταίο πράγμα που κάνεις πριν κοιμηθείς;

Συνήθως βλέπω σειρές. Τώρα βλέπω «Φιλαράκια» και πριν από αυτό «Sex and the City».

Τι ετοιμάζει; Οι εμφανίσεις στο Theama μόλις τελείωσαν και η Daphne Lawrence ετοιμάζεται για lives και νέα projects που έρχονται πολύ σύντομα. Μέχρι τότε, πατάμε play στο "SOS".