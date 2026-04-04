Μπονγκ Τζουν Χο: Το επόμενο κινηματογραφικό βήμα - Αποκαλύφθηκε ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Ally»

Ο Μπονγκ Τζουν Χο αποκαλύπτει την πρώτη του animated ταινία «Ally», ανοίγοντας ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο με πρεμιέρα το 2027.

Ένα νέο, φιλόδοξο κεφάλαιο στην καριέρα του ανοίγει ο Μπονγκ Τζουν Χο, ο οποίος παρουσίασε τις πρώτες εικόνες από την πολυαναμενόμενη ταινία κινουμένων σχεδίων «Ally». Πρόκειται για την πρώτη του απόπειρα στον χώρο του animation, σηματοδοτώντας μια σημαντική στροφή για τον πολυβραβευμένο δημιουργό που μέχρι σήμερα έχει ταυτιστεί με ταινίες ζωντανής δράσης.

Η παραγωγή του φιλμ βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από το 2019, αποδεικνύοντας τη μακρόχρονη αφοσίωση του σκηνοθέτη στο συγκεκριμένο πρότζεκτ. Το σενάριο υπογράφει ο ίδιος μαζί με τον Τζέισον Γιου, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει η Barunson C&C. Στη χρηματοδότηση και τη διανομή συμμετέχουν επίσης οι εταιρείες CJ ENM, Penture Invest και Pathé.

Η ιστορία της ταινίας επικεντρώνεται σε έναν ιδιαίτερο ήρωα: ένα καλαμάρι-γουρουνάκι με το όνομα Άλι, που ζει στα ανεξερεύνητα βάθη του Νότιου Ειρηνικού Ωκεανού. Με όνειρο να φτάσει στην επιφάνεια και να γίνει μέρος ενός ντοκιμαντέρ άγριας φύσης, ο Άλι θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια απρόσμενη περιπέτεια, όταν ένα αεροσκάφος πέφτει στη θάλασσα. Το γεγονός αυτό θα τον οδηγήσει σε ένα ταξίδι γεμάτο προκλήσεις, μαζί με μια ετερόκλητη ομάδα χαρακτήρων, αναδεικνύοντας θέματα όπως η γενναιότητα, η συνεργασία και η σύνδεση διαφορετικών κόσμων.

Η αισθητική της ταινίας αντλεί έμπνευση από την πραγματική θαλάσσια βιολογία, δημιουργώντας έναν πλούσιο και εντυπωσιακό υποθαλάσσιο κόσμο. Παράλληλα, η αφήγηση συνδυάζει περιπέτεια, χιούμορ και συγκίνηση, με στόχο να απευθυνθεί τόσο σε οικογενειακό κοινό όσο και σε πιο απαιτητικούς θεατές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διεθνής ομάδα που συμμετέχει στην παραγωγή, η οποία συγκεντρώνει ταλέντα από 12 διαφορετικές χώρες. Ο υπεύθυνος animation, Κιμ Τζέ Χιουνγκ, έχει εργαστεί σε μεγάλες επιτυχίες όπως τα «Toy Story 4» και «Inside Out», ενώ ο παραγωγός Ντέιβιντ Λίπμαν προέρχεται από το franchise του «Shrek». Σημαντική είναι και η συμβολή του σκηνογράφου Μάρτσιν Γιακουμπόφσκι, γνωστού από την ταινία «Klaus».

Τα οπτικά εφέ και το 3D animation της ταινίας έχουν ανατεθεί στην DNEG, εταιρεία με εμπειρία σε μεγάλες παραγωγές όπως τα «Inception» και «Dune», γεγονός που ανεβάζει τις προσδοκίες για το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Μπονγκ Τζουν Χο έγινε παγκοσμίως γνωστός με την ταινία Parasite, η οποία έγραψε ιστορία στα Όσκαρ, κατακτώντας τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας. Η επιτυχία αυτή εδραίωσε τη θέση του ως ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς, με μια φιλμογραφία που περιλαμβάνει επίσης τα «Snowpiercer», «Memories of Murder», «Mother» και «Mickey 17».

Η ταινία «Ally» αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027, με την παγκόσμια κινηματογραφική της κυκλοφορία να προγραμματίζεται για την ίδια χρονιά. Η Pathé θα αναλάβει τη διανομή σε ευρωπαϊκές και αφρικανικές αγορές, ενώ η CJ ENM και η Penture Invest θα διαχειριστούν τη διανομή σε ασιατικές χώρες.

Με το «Ally», ο Μπονγκ Τζουν Χο επιχειρεί να εξερευνήσει νέες δημιουργικές δυνατότητες, μεταφέροντας το χαρακτηριστικό του αφηγηματικό ύφος σε έναν εντελώς διαφορετικό κινηματογραφικό κόσμο. Το αποτέλεσμα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει την καλλιτεχνική του ταυτότητα με τις απεριόριστες δυνατότητες του animation.