Η sci-fi σειρά του 2002 που κόπηκε τελείως άδικα και έγινε μύθος

Το Firefly είναι μία από τις καλύτερες sci-fi σειρές που είδαμε ποτέ. Κι όμως κόπηκε μόλις στο 10ο επεισόδιο, χωρίς να ευθύνεται το ίδιο.

Mία από τις αγαπημένες συζητήσεις που μπορεί να κάνει κάποιος φαν της τηλεόρασης είναι οι σειρές που κόπηκαν πριν την ώρα τους και έχουν αναχθεί λίγο-πολύ σε κάτι που προσομοιάζει σε μύθο. Στην κορυφή κάθε τέτοιας λίστας θα βρίσκεται αιωνίως το Firefly.

Δημιουργημένο από έναν από από τους μεγαλύτερους μύθους της nerdοσύνης, τον Joss Whedon, το Firefly έκανε πρεμιέρα το 2002 και πρόλαβε να βγάλει μόλις 10 επεισόδιο, πριν το Fox αποφασίσει να το κόψει και να δημιουργήσει μία άνευ προηγουμένου αντίδραση από τους φανατικούς fans του.

Xοντρικά μιλάμε για ένα Western που γίνεται στο διάστημα και αφηγείται μία ιστορία που εκτυλίσσεται το 2517, λίγο αφότου το ανθρώπινο είδος έχει φτάσει σε ένα νέο ηλιακό σύστημα. Η ιστορία αυτή, στη μικρο-κλίμακα, αφορά το εμβληματικό Serenity και περιστρέφεται γύρω από την καθημερινότητα του πληρώματός του.

