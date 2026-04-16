Σαλώμη: Μια σύγχρονη σκηνική μεταγραφή του έργου του Όσκαρ Ουάιλντ

Η «Σαλώμη» του Όσκαρ Ουάιλντ επιστρέφει σε μια σύγχρονη σκηνική μεταγραφή που διερευνά τη γυναικεία ταυτότητα, την επιθυμία και τις δομές εξουσίας. Σε σκηνοθεσία και διασκευή της Μαρίνας Δατσέρη, μια νεοσύστατη γυναικεία θεατρική ομάδα παρουσιάζει μια πειραματική σκηνική σύνθεση.

«Αυτή τη μέρα ξεκινώντας από το σημείο μηδέν, μέσα από τα μάτια μας θα χορέψει για χιλιοστή φορά η Αγία πόρνη της Παλαιστίνης…»

Η παράσταση επαναπροσεγγίζει το εμβληματικό έργο του Ουάιλντ μέσα από μια σύγχρονη σκηνική γλώσσα που συνδυάζει performance, διακειμενικότητα, χορό και συλλογική αφήγηση. Επτά γυναικεία σώματα λειτουργούν ως φορείς μνήμης και αφήγησης, επανασυνθέτοντας την ιστορία της Σαλώμης πέρα από τη γνωστή μυθική της εικονογράφηση.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Σε ένα ανάκτορο που πάλλεται από σπάταλους εορτασμούς και πολιτική αστάθεια, η Σαλώμη ασφυκτιά κάτω από το φιλήδονο βλέμμα του πατριού της, Ηρώδη. Η επιθυμία για αποδέσμευση από την ετεροκαθοριζόμενη σεξουαλικότητά της γίνεται σταδιακά αυτοσκοπός.

Η συνάντησή της με τον Γιοχανάαν, μια φωνή αδιάλλακτης πίστης, πυροδοτεί μια επικίνδυνη κλιμάκωση: ο θαυμασμός γίνεται ανάγκη για επαφή, η απόρριψη μετατρέπεται σε εμμονή και η εμμονή σε απαίτηση. Μέσα στο στενό πεδίο της εξουσίας, η απαίτηση αυτή αποκτά τη βαρύτητα μιας αμετάκλητης πράξης.

Η παράσταση αντιμετωπίζει την τραγωδία όχι ως κλειστή δραματική φόρμα του παρελθόντος, αλλά ως έναν διαχρονικό μηχανισμό όπου επιθυμία, πίστη και εξουσία συγκρούονται ξανά και ξανά.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο: Όσκαρ Ουάιλντ

Σκηνοθεσία / Διασκευή: Μαρίνα Δατσέρη

Μετάφραση: Μαρίνα Μανιά

Δραματουργία: Μοσχούλα Κύρη

ΕΡΜΗΝΕΎΟΥΝ

Μαρίνα Δατσέρη, Βασιλική Κυμπούρη, Βέρα Κατσιμπάρου, Μυρτώ Λαμπρινάκου, Μαρίνα Μανιά, Έφη Νταλαρή, Μαρίτα Χρόνη

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κίνηση / Χορογραφική επιμέλεια: Ματίνα Καϊάφα

Κοστούμια: Βίκυ Κωστοπούλου

Σκηνογραφία: Ιωάννα Μαρίνα Κουσερή, Μαρίνα Δατσέρη

Μακιγιάζ: Βίκυ Κωστοπούλου

Πρωτότυπη μουσική: tzo (Γεωργία Χατζηαποστόλου)

Διδασκαλία μουσικής: Μαρίνα Μανιά

Φωτογραφία / Video: Άννα Αριανούτσου

Δημιουργία μάσκας: Μαριάννα Νάτση

Marketing: Βέρα Κατσιμπάρου, Έφη Νταλαρή, Μαρίνα Δατσέρη

Επικοινωνία & Εικαστική Επιμέλεια: Ιάσονας Βέρμπης, Φαίδωνας Γαλογαύρας

Παραγωγή: Aether Arts Productions

