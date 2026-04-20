Michael: Χωρίς το σκάνδαλο της σεξουαλικής κακοποίησης η βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον - Συζητήσεις για sequel

Η πολυαναμενόμενη βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον, Michael, κυκλοφορεί στις κινηματογραφικές αίθουσες την Πέμπτη

Η ταινία για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον έχει τον προβολέα στραμμένο πάνω της αυτή την εβδομάδα. Μετά από δύο αναβολές και πολλές συζητήσεις, κατάφερε το Michael στην άκρη του τούνελ και να ταξιδέψει στις κινηματογραφικές αίθουσες. Ωστόσο, όση νοσταλγία και να νιώθουν οι θεατές, ο διχασμός που επικρατεί ρίχνει σκιές στην βιογραφία του βασιλιά της ποπ.

Αυτό συνέβη καθώς η ταινία Michael πρόκειται να παρουσιάσει μια ωραιοποιημένη εκδοχή για τον αείμνηστο τραγουδιστή και να κλείσει με τον Μάικλ Τζάκσον στο απόγειο της καριέρας του. Όπως γράφει το Variety, η ταινία επρόκειτο να ξεκινήσει με ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ζωής του, με μία σκηνή όπου ο βασιλιάς της ποπ κοιτάζει το είδωλό του στον καθρέφτη, αποτυπώνοντας το θλιμμένο του βλέμμα καθώς τα φώτα από περιπολικά αναβοσβήνουν πίσω του.

Είναι το 1993 -μια δεκαετία αφότου το Thriller σημείωσε τεράστια επιτυχία και κυριάρχησε στα charts- και ο Μάικλ Τζάκσον μόλις έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου. Όμως αυτή η σκηνή με τους ερευνητές να φτάνουν στο Neverland Ranch για να αναζητήσουν αποδεικτικά στοιχεία είναι μία από τις πολλές που κόπηκαν στο μοντάζ.

Η ταινία Michael από τη Lionsgate, ήταν να εξερευνήσει τον αντίκτυπο των κατηγοριών στη ζωή του Μάικλ Τζάκσον, με μεγάλο μέρος της τρίτης πράξης να διεισδύει στα σκάνδαλα περί σεξουαλικής κακοποίησης. Τελικά τα πλάνα άλλαξαν, το φινάλε απορρίφθηκε και μαζί οποιαδήποτε αναφορά στις κατηγορίες. Αυτό συνέβη αφού οι δικηγόροι της περιουσίας του βασιλιά της ποπ, που συμμετείχαν στην παραγωγή, συνειδητοποίησαν ότι υπήρχε ρήτρα σε έναν διακανονισμό με έναν από τους κατήγορους του τραγουδιστή, τον Τζόρνταν Τσάντλερ, η οποία απαγόρευε την απεικόνιση ή αναφορά του σε οποιαδήποτε ταινία.

Αυτό ανάγκασε τους δημιουργούς να κάνουν πολλά βήματα, αφού χρειάστηκε να βρουν ένα νέο τέλος. Η διαδικασία καθυστέρησε κι άλλο, καθώς το σπίτι του σεναριογράφου Τζον Λόγκαν, υπέστη ζημιές από τη μεγάλη φωτιά στο Παλισέιντς. Και ενώ το Michael ήταν να κυκλοφορήσει στις 18 Απριλίου 2025, μετατέθηκε για τις 3 Οκτωβρίου και τελικά για τις 23 Απριλίου 2026.

Θα δούμε κάποια στιγμή sequel της ταινίας Michael;

Το 2024, ο παραγωγός Γκράχαμ Κινγκ δήλωσε στο CinemaCon ότι προετοίμαζε την ταινία για χρόνια, παίρνοντας συνεντεύξεις από εκατοντάδες ανθρώπους που γνώριζαν τον Μάικλ Τζάκσον, προσπαθώντας να συμπυκνώσει τη ζωή του σε μία ταινία. Επειδή η αρχική εκδοχή ξεπερνούσε τις τρεισήμισι ώρες, ελπίζει να τη μετατρέψει σε ιστορία δύο μερών. Οι εταιρείες Lionsgate και Universal Pictures πιστεύουν ότι υπάρχει αρκετό υλικό για τουλάχιστον μία ακόμη ταινία. Περίπου το 30% του υλικού που αφαιρέθηκε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικά sequel.

Δεν είναι σαφές πώς οι επόμενες ταινίες θα χειριστούν τις νομικές διαμάχες και τις κατηγορίες κακοποίησης που σημάδεψαν τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Ο Κινγκ έχει δηλώσει ότι θα επικεντρωθεί στα μεταγενέστερα άλμπουμ του τραγουδιστή, όπως το Dangerous και το Invincible, στην αγορά και κατασκευή του Neverland Ranch, καθώς και στην αγάπη του για τα ζώα.

Οι συζητήσεις αυτές ίσως ενταθούν σύντομα. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το Michael θα κάνει άνοιγμα άνω των 55 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας την επιτυχία του Bohemian Rhapsody. Οι αρχικές πωλήσεις εισιτηρίων μπορεί να αυξηθούν ακόμη περισσότερο όσο πλησιάζει η πρεμιέρα. Εσωτερικά, το στούντιο ελπίζει ότι η ταινία θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Αν το πετύχει, ο Μάικλ Τζάκσον ίσως επιστρέψει ξανά στη μεγάλη οθόνη, ιδανικά χωρίς τα προβλήματα που προέκυψαν στα παρασκήνια.