Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα Πέμπτη (23/4) στους κινηματογράφους

Οι ταινίες που μπορείς να δεις από σήμερα στους κινηματογράφους

Εννοείται πως ο προβολέας αυτή την εβδομάδα είναι στραμμένος στην βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον, που κάνει πρεμιέρα σήμερα στους κινηματογράφους. Από νέες ταινίες έχουμε και το I Was A Stranger του Μπραντ Άντερσεν, που αγγίζει το προσφυγικό μέσα από τρεις διαφορετικές ιστορίες και στο οποίο πρωταγωνιστούν επίσης οι Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και Θάνος Τοκάκης.

Αναλυτικά οι νέες ταινίες που έχουν πρεμιέρα σήμερα Πέμπτη (23/4)

Michael

Η πολυαναμενόμενη βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον ξεκινά από σήμερα το ταξίδι της στους κινηματογράφους. Το Michael αφηγείται την ιστορία της ζωής του βασιλιά της ποπ πέρα από τη μουσική, ακολουθώντας την πορεία του από τότε που αναδείχθηκε ως εκπληκτικό ταλέντο και επικεφαλής των Jackson 5, ωσότου εδραιώθηκε ως ένας αδιαφιλονίκητος δημιουργός με ακλόνητο όραμα και τη φιλοδοξία να καθιερωθεί ως ο καλλιτέχνης με την κορυφαία σκηνική παρουσία. Περισσότερα μπορείς να διαβάσεις και ΕΔΩ.

Την ταινία σκηνοθετεί ο Αντουάν Φουκουά, ενώ πρωταγωνιστούν οι Τζαφάρ Τζάκσον, Νία Λονγκ, Λόρα Χάριερ, Τζουλιάνο Βάλντι και με τους Μάιλς Τέλερ και Κόλμαν Ντομίνγκο. Το Michael κυκλοφορεί στις ελληνικές αίθουσες από την Tanweer.

I Was a Stranger

Μια καθηλωτική ταινία από τον Μπραντ Άντερσεν, που αγγίζει το προσφυγικό μέσα από τρεις διαφορετικές ιστορίες. Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει το Χαλέπι μαζί με τη μικρή της κόρη, μια απελπισμένη επιλογή πυροδοτεί μια αλυσίδα γεγονότων που ξεπερνά σύνορα και παρασύρει τέσσερις αγνώστους στην ίδια καταιγίδα. Ένας διακινητής που προσπαθεί να σώσει τον γιο του. Ένας στρατιώτης που παλεύει με τη συνείδησή του. Ένας ποιητής που αναζητά μία πατρίδα. Ένας Έλληνας κυβερνήτης του λιμενικού, διχασμένος ανάμεσα στο καθήκον και την ανθρωπιά. Οι πορείες τους συγκρούονται μέσα σε μια νύχτα στη Μεσόγειο, εκεί όπου η επιβίωση είναι αβέβαιη και η ανθρωπιά αποκαλύπτεται στην πιο ωμή της μορφή.

Παίζουν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Ομάρ Σι, Αγγελική Παπούλια, Θάνος Τοκάκης, Γιασμίν Αλ Μάσρι, Γιαχία Μαχαΐνι. Κυκλοφορεί στις ελληνικές αίθουσες από την TFG.

Ο Σερίφης

Το γουέστερν σε σκηνοθεσία του σε σκηνοθεσία του Μπεν Γουάιτλι, μας μεταφέρει σε μια πόλη της Μινεσότα, όπου όλα κυλούν ήσυχα και ομαλά. Ο Γιουλίσες, αποφασίζει να μετακομίσει εκεί, αναλαμβάνοντας ως προσωρινός σερίφης μετά θάνατο του αρχικού σερίφη. Και μπορεί να πίστευε πως δεν θα είχε πολλή δουλειά, όλα όμως ανατρέπονται όταν μια ληστεία τράπεζας τον οδηγεί σε κάτι σκοτεινό: σε μια εγκληματική οργάνωση που έχει εξαπλωθεί σε όλη την πόλη.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Μπομπ Οντενκερκ, Χένρι Γουίνκλερ, Λένα Χίντι, Ράιαν Αλεν, Μπίλι ΜακΛέλαν, Μπρένταν Φλέτσερ. Κυκλοφορεί στις ελληνικές αίθουσες από τη SpentzosFilm.

Γυναίκες Έξω (Fuori)

Ρώμη, 1980. Η Γκολιάρντα Σαπιέντσα βλέπει το μεγάλο της έργο και καρπό δέκα χρόνων δουλειάς, «Η Τέχνη της Χαράς», να απορρίπτεται από όλους τους ιταλικούς εκδοτικούς οίκους. Οικονομικά εξαντλημένη και βαθιά απογοητευμένη, θα βρεθεί στη φυλακή για μια μικροκλοπή. Όμως, η απρόσμενη συνάντησή της με τις νεαρές συγκρατούμενές της αποδεικνύεται μια εμπειρία που της αλλάζει τη ζωή. Μετά την αποφυλάκισή τους, οι γυναίκες συνεχίζουν να συναντιούνται μέσα στο αποπνικτικό καλοκαίρι της Ιταλίας. Η Γκολιάρντα αναπτύσσει έναν βαθύ και ουσιαστικό δεσμό με τη Ρομπέρτα, μια νεαρή κατά συρροή παραβάτη του νόμου και πολιτική ακτιβίστρια. Μέσα από αυτή τη σχέση, που κινείται στα όρια της φιλίας, της συγγένειας και της εξέγερσης, και που κανείς έξω από τη φυλακή δεν μπορεί να καταλάβει πραγματικά, η Γκολιάρντα θα ξαναβρεί τη χαρά της ζωής και την ορμή να γράψει ξανά.

To «Fuori» είναι μια ταινία αφιερωμένη στη Γκολιάρντα Σαπιέντσα (1924–1996), μία από τις σημαντικότερες και πιο ριζοσπαστικές φωνές της ιταλικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Πρωταγωνιστούν οι Βαλέρια Γκολίνο, Ματίλντα Ντε Αντζέλις, Ελοντί, Κοράντο Φορτούνα, Αντόνιο Τζεράρντι.

Ένα Τελευταίο για τον Δρόμο

Στην πεδιάδα του Βένετο, δύο άνδρες στα 50 τους, ο Carlobianchi και ο Doriano, συναντούν τυχαία τον ντροπαλό νεαρό φοιτητή αρχιτεκτονικής Giulio. Μαζί περιπλανώνται από μπαρ σε μπαρ, αναζητώντας το «τελευταίο ποτό» της ημέρας. Μέσα από αυτήν την καθημερινή περιπλάνηση, κακές συμβουλές, hangover και απρόσμενες φιλίες θα αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους για τη ζωή και τον έρωτα.

Ένα γλυκόπικρο road‑movie στα ομιχλώδη τοπία της ιταλικής περιφέρειας του Βένετο, που συνδυάζει τη σιωπηλή μελαγχολία με το καυστικό χιούμορ. Παίζουν οι Filippo Scotti, Sergio Romano, Pierpaolo Capovilla.

Αΐντα

Το κινηματογραφικό spinoff της εξαιρετικά επιτυχημένης ισπανικής τηλεοπτικής σειράς Αΐντα, επιστρέφει στους εμβληματικούς χαρακτήρες και τους χώρους της σειράς, δημιουργώντας μια ιστορία που συνδυάζει τα δύο σύμπαντα: της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Η ταινία επεκτείνει την ιστορία της Αΐντα, μιας διαζευγμένης γυναίκας που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα ενώ μεγαλώνει τα έφηβα παιδιά της στη φανταστική συνοικία Esperanza Sur της Μαδρίτης. Η τεράστια αυτή σειρά προβλήθηκε από το 2005 έως το 2014 στην ισπανική τηλεόραση, όπου έγινε αγαπημένο πολιτισμικό φαινόμενο της ποπ κουλτούρας και βοήθησε να ξεκινήσει η διεθνής καριέρα των πρωταγωνιστών της.

Τοποθετημένη στο 2018, πριν την πανδημία του Covid και λίγο πριν οι πλατφόρμες streaming κυριαρχήσουν στις συνήθειες των ανθρώπων, στην εποχή του #MeToo και των πρώτων χρόνων της λεγόμενης «cancel κουλτούρας», η ταινία σχολιάζει άμεσα και σατιρίζει με χιούμορ τα πάντα. Αυτό είναι και ένα από τα στοιχεία της που ξεχωρίζουν - η σχεδόν αφοπλιστική της διάθεση για καθολική σάτιρα, όπου κανείς δεν μένει στο απυρόβλητο.

Στη σκηνοθεσία βρίσκουμε τον Πάκο Λεόν, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους τους Κάρμεν Μάτσι, Πάκο Λεόν, Μίρεν Ιμπαργκουρέν.

Μη Γελάτε Θα Σας Δει Ο Κόσμος

Η 40χρονη Μαρία που ζει σε ένα νησί, ανακαλύπτει πως είναι έγκυος όταν ταξιδεύει στην Αθήνα για το μνημόσυνο της μητέρας της, φιλοξενούμενη από τη θρήσκα αδερφή της, την Έλενα -μια γυναίκα βυθισμένη εδώ και χρόνια στο πένθος. Η Έλενα έχει μια κόρη, την Αλίκη, που έχει αδυναμία στη θεία της και μια συγκρουσιακή σχέση με την μητέρα της. Μπερδεμένη, για το αν πρέπει και αν θέλει τελικά να κρατήσει το παιδί ή όχι, η Μαρία θα κάνει μία απρόοπτη γνωριμία, θα αντιμετωπίσει το παρελθόν της και θα συνειδητοποιήσει πως μόνο αν συμφιλιωθεί με τις επιλογές της θα μπορέσει επιτέλους να γελάει, ό,τι κι αν πει ο κόσμος.

Από τον σκηνοθέτη Νικόλα Δημητρόπουλο. Πρωταγωνιστούν οι Μαρία Αποστολακέα, Μαντώ Γιαννίκου, Ακύλλας Καραζήσης.