Οι Έλληνες επενδύουν στο βιβλίο - Πώς το BookTok μετατρέπει τη φιλαναγνωσία σε hot trend

Όπως φαίνεται, οι Έλληνες δίνουν προτεραιότητα στον πολιτισμό, παρά τις οικονομικές δυσκολίες.

Σε μια εποχή όπου το αυξημένο κόστος ζωής αναγκάζει τα νοικοκυριά να επανεξετάσουν τις προτεραιότητές τους, οι Έλληνες φαίνεται πως κάνουν μια ξεκάθαρη επιλογή: δεν εγκαταλείπουν τον πολιτισμό - και κυρίως, δεν εγκαταλείπουν το βιβλίο. Νέα στοιχεία από έρευνα της Revolut, της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής εφαρμογής με πάνω από 1,8 εκατομμύρια χρήστες στην Ελλάδα, αποκαλύπτουν σημαντική άνοδο στις δαπάνες για βιβλία το 2025 - επιβεβαιώνοντας ότι η φιλαναγνωσία όχι μόνο αντέχει, αλλά αποκτά όλο και περισσότερους υποστηρικτές.

Το βιβλίο ως μια «μικρή πολυτέλεια» που δεν κόβεται

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα δείχνουν αύξηση 35,9% στις δαπάνες για την αγορά βιβλίων και 33,96% στον αριθμό συναλλαγών σε σύγκριση με το 2024. Πρόκειται για μια σπάνια περίπτωση καταναλωτικής συμπεριφοράς που κινείται ανοδικά, παρά τις οικονομικές πιέσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα, ένα αξιοσημείωτο 7% των Ελλήνων δηλώνει ότι, ακόμη κι αν μειώσει συνολικά τα έξοδά του το 2026, δεν πρόκειται να περιορίσει τον προϋπολογισμό του για τα βιβλία. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει ότι η ανάγνωση έχει περάσει σε μια νέα κατηγορία: αυτή της απαραίτητης απόλαυσης.

Η επίδραση του BookTok σε Gen Z και Millennials

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη στροφή έχει αναμφίβολα διαδραματίσει το φαινόμενο του BookTok, το όποιο έχει μετατρέψει το διάβασμα σε μια κοινωνική εμπειρία. Μέσα από το TikTok, τα βιβλία γίνονται τάσεις, οι αναγνώστες μοιράζονται απόψεις και προτάσεις, και παλαιότεροι τίτλοι επιστρέφουν δυναμικά στη δημοσιότητα.

Μάλιστα, η τάση προς τη φιλαγνωσία φαίνεται να είναι πιο έντονη στις νεότερες ηλικιακές ομάδες, πιθανώς λόγω της επιρροής του BookTok. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ηλικίες 25-34 πρωτοστατούν, με το 10% να δηλώνει πως δεν θα μειώσει τις δαπάνες του για βιβλία. Η Gen Z και οι Millennials φαίνεται πως αντιμετωπίζουν την ανάγνωση όχι απλώς ως ένα χόμπι, αλλά ως μέρος της ταυτότητας και της καθημερινότητάς τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η άνοδος αυτή δεν αφορά μόνο μία μορφή ανάγνωσης, καθώς τα ψηφιακά βιβλία κατέγραψαν άνοδο 48,73%. Ταυτόχρονα, τα φυσικά βιβλιοπωλεία σημείωσαν άνοδο 20,44%, ενώ η κατηγορία «Βιβλία, Περιοδικά και Εφημερίδες» ενισχύθηκε κατά 21,23%.

Το BookTok δεν ενισχύει μόνο τις πωλήσεις των βιβλίων, αλλά επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο τα επιλέγουμε. Ένα και μόνο viral clip μπορεί να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για παλαιότερους τίτλους ή να εκτοξεύσει έργα πρωτοεμφανιζόμενων συγγραφέων στις λίστες των best sellers.

Τα προτεινόμενα βιβλία εκτείνονται από την κλασική λογοτεχνία, έως νέες, ανερχόμενες κατηγορίες όπως το romantasy - ένα δημοφιλές είδος που συνδυάζει τη φαντασία με τον ρομαντισμό. Καθώς το BookTok συνεχίζει να αναπτύσσεται, η σημασία του ως πολιτιστικού μοχλού για τον εκδοτικό κλάδο καθίσταται ολοένα και πιο εμφανής.

Τελικά, τι σημαίνουν όλα αυτά;

Το 2026, το βιβλίο δεν είναι απλώς ένα προϊόν - είναι ένας τρόπος ζωής. Αποτελεί μια ανάσα μέσα σε μια απαιτητική καθημερινότητα, μια μορφή αυτοφροντίδας που δεν κόβεται, ακόμη κι όταν όλα τα υπόλοιπα περιορίζονται.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο αισιόδοξο συμπέρασμα: παρά τις οικονομικές δυσκολίες και τη διαρκή πίεση, η ανάγκη για ιστορίες που μας ταξιδεύουν και γνώσεις που μας εξελίσσουν παραμένει πιο ισχυρή από ποτέ.