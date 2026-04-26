Όλοι έχουμε αγαπημένα βιβλία, ξέρετε, εκείνα που κάθε φορά που θα σε ρωτήσει κάποιος να του προτείνεις ένα, βρίσκονται ψηλά στη λίστα. Εκείνα που δύσκολα δανείζουμε και που ανά πάσα στιγμή μπορεί να επιστρέψουμε ξανά στις σελίδες τους.

Ακόμη και οι «μεγάλοι» της λογοτεχνίας, έχουν τα προσωπικά τους αγαπημένα έργα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις επηρέασαν και τα δικά τους. Συγκεντρώνοντας 68 λίστες «αγαπημένων» από καταξιωμένους συγγραφείς-από τους κλασικούς μέχρι τους σύγχρονους δημιουργούς- η Emily Temple, γράφοντας για το Literary Hub, ανέλυσε τα δεδομένα για να εντοπίσει ποιοι συγγραφείς και ποια έργα επανεμφανίζονταν διαρκώς μέσα στις γενιές, καταρτίζοντας μια λίστα με εκείνα που αναφέρονταν συχνότερα.

Όπως γράφει το Far Out Magazine, μερικά από τα αποτελέσματα ήταν προφανή κλασικά έργα, όπως το Middlemarch της George Eliot και το Ulysses του James Joyce, που αναφέρθηκαν σε έξι λίστες «αγαπημένων», όπως επίσης και δύο έργα του Leo Tolstoy: το Anna Karenina και το War and Peace. Ο Henry James αναδεικνύεται ως ο πιο προτεινόμενος συγγραφέας, με οκτώ έργα του να εμφανίζονται σε διάφορες λίστες. Το μυθιστόρημα των επτά τόμων του Marcel Proust αναφέρεται επτά φορές, από συγγραφείς όπως ο Henry Miller και ο Michael Chabon.

Ωστόσο, το βιβλίο που κατέχει την πρώτη θέση, με συνολικά εννέα αναφορές, είναι το αμφιλεγόμενο μυθιστόρημα του Γάλλου συγγραφέα Γκυστάβ Φλωμπέρ, Madame Bovary. Η υπόθεση ακολουθεί την ομώνυμη ηρωίδα, την Έμμα Μποβαρύ, ένα κορίτσι από την επαρχία που μεγάλωσε σε μοναστήρι. Διαβάζει ρομαντικά μυθιστορήμα και οραματίζεται με τον ίδιο τρόπο τον γάμο. Όταν τελικά παντρεύεται τον Σαρλ, έναν καλοπροαίρετο αλλά ανιαρό γιατρό, γίνεται σταδιακά δυστυχισμένη και αναζητά διέξοδο από τη μεσοαστική μονοτονία της ζωής της, επιδιδόμενη σε εξωσυζυγικές σχέσεις και πολυτέλειες.

Με έμφαση στον ρεαλισμό του 19ου αιώνα, ο Γκυστάβ Φλωμπέρ αποτύπωσε το φάσμα των ανθρώπινων συναισθημάτων με μια ποιητική γλώσσα χαρακτηριστική του ύφους του. Το Madame Bovary τράβηξε την προσοχή των εισαγγελικών αρχών, οι οποίες το κατηγόρησαν για ανηθικότητα, υποστηρίζοντας ότι προσέβαλλε τη δημόσια ηθική και τη θρησκεία, οδηγώντας τον συγγραφέα σε δίκη τον Ιανουάριο του 1857, όταν το έργο κρίθηκε σκανδαλώδες.

Ο Φλωμπέρ αθωώθηκε τον επόμενο μήνα, και το Madame Bovary, που εκδόθηκε σε δύο τόμους, έγινε best seller και γνώρισε πολύ θερμότερη υποδοχή. Σήμερα, το έργο του θεωρείται αριστούργημα, ένα επιδραστικό έργο λογοτεχνικής μυθοπλασίας που συνεχίζει να επηρεάζει την προσέγγιση των συγγραφέων.