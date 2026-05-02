Θεατρικές παραστάσεις Αθήνα: 6 λόγοι για να πας θέατρο αυτόν τον Μάιο

Οι θεατρικές σκηνές παραμένουν ανοιχτές και τον Μάιο στην Αθήνα, με άλλες παραστάσεις να συνεχίζουν τη λαμπρή πορεία τους και άλλες να κάνουν πρεμιέρα.

Ο Μάιος στην Αθήνα έχει μια δική του, μοναδική γοητεία. Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει και οι βόλτες στην πόλη πληθαίνουν, το θέατρο διεκδικεί επάξια τον χρόνο μας, αποδεικνύοντας πως η αυλαία δεν πέφτει με το τέλος του χειμώνα. Αντίθετα, η θεατρική σεζόν παρατείνεται, με άλλες παραστάσεις να ξεκινούν τώρα το ταξίδι τους και άλλες να συνεχίζουν τη σπουδαία διαδρομή τους.

Είτε είσαι λάτρης των κλασικών κειμένων, είτε αναζητάς τον πειραματισμό των νέων δημιουργών, ο φετινός Μάιος προσφέρει την τέλεια αφορμή για να βρεθείς στην πλατεία ενός θεάτρου. Ακολουθούν 6 λόγοι που θα σε πείσουν πως η καλύτερη έξοδος στην πόλη αυτόν τον μήνα, κρύβεται πίσω από την κόκκινη κουρτίνα.

6 θεατρικές παραστάσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά τον Μάιο στην Αθήνα

«170 τετραγωνικά» στο θέατρο Νέος Ακάδημος

Το έργο που χάρισε στον συγγραφέα και ηθοποιό Γιωργή Τσουρή το βραβείο «Δημήτρης Χορν», μετά από 6 σεζόν, 500 παραστάσεις και 120.000 θεατές σε Ελλάδα και Κύπρο, επανέρχεται για 7η χρονιά, με χιούμορ, ένταση και συγκρούσεις μέχρι τελικής πτώσης, σε ένα οικογενειακό «ρινγκ» 170 τετραγωνικών.

Σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Ελλάδας, ο θάνατος του πατέρα, ξαναφέρνει κάτω από την ίδια στέγη δύο αδερφές που έμεναν μακριά. Σκληρές αντιθέσεις και διαφωνίες, δημιουργούν μια έκρυθμη κατάσταση ανάμεσα στη μικρή εγκυμονούσα αδερφή, τον σύντροφό της και τη μεγάλη αδερφή, η οποία επιστρέφει στο σπίτι μετά από πολυετή απουσία με σκοπό να το πουλήσει.

Μια απογευματινή επίσκεψη - βόμβα, θα φέρει αντιμέτωπους όλους τους αντιήρωές μας με το παρελθόν, το παρόν και κυρίως το μέλλον τους, και θα εκτροχιάσει με κωμικό και απρόσμενο τρόπο την ήδη ασταθή πορεία τους. Κρυμμένα μυστικά, απανωτές ανατροπές και εκκωφαντικές αποκαλύψεις συνθέτουν έναν οικογενειακό συναισθηματικό ντέρμπυ κορυφής.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης

Ηθοποιοί: Ήβη Νικολαΐδου, Φώτης Λαζάρου, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου και ο Γιωργής Τσουρής

2.«Μπουμπουλίνας 18» στο Θέατρο του Νέου Κόσμου

Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση Μπουμπουλίνας 18 με το ισχυρό κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα επιστρέφει για έναν νέο κύκλο στην Κεντρική Σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου. Πρόκειται για τη σκηνική μεταφορά της συγκλονιστικής μαρτυρίας της Κίττυς Αρσένη που γράφεται το 1968, κατά τη διαδρομή της με το τρένο από το Παρίσι στο Στρασβούργο. Η νεαρή τότε ηθοποιός έχει μόλις διαφύγει από την Ελλάδα για να καταθέσει ως μάρτυρας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τα βασανιστήρια που υπέστη στα κρατητήρια της οδού Μπουμπουλίνας, κατά την περίοδο της Δικτατορίας.

Η μαρτυρία συνετέλεσε μαζί με πολυάριθμες ακόμα καταθέσεις Ελλήνων μαρτύρων, στη δημόσια καταγγελία της συστηματικής άσκησης βασανιστηρίων την περίοδο της Χούντας και προκάλεσε δραματικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, ενώ η διαρροή της Έκθεσης της Επιτροπής στον Τύπο εξώθησε την ελληνική κυβέρνηση να αποχωρήσει από το Συμβούλιο της Ευρώπης και αποτέλεσε ισχυρό πλήγμα κατά της Δικτατορίας.

Η μαρτυρία της δεν επιμένει στη βία, την ταπείνωση και την εξαθλίωση που υπέστη. Οι ωμές περιγραφές των βασανιστηρίων δεν κυριαρχούν στην αφήγηση. Το βλέμμα της στρέφεται αλλού, στα πρόσωπα των φίλων και των συναγωνιστών της, στο κοινό τους όραμα για ελευθερία και στη δύναμη που γεννιέται μέσα από τη συντροφικότητα και την αντίσταση.

Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη

Ερμηνεία Αμαλία Αρσένη

Φωτογραφία / Χριστίνα Φυλακτοπούλου

3.«Ο Ουρανός κατακόκκινος στον γαλαξία της Αναγνωστάκη» στο Θέατρο Ψυρρή

Μετά τις δίδυμες παραστάσεις του 2018 (Εργοτάξιο Λούλα Αναγνωστάκη: «Λευκή» και «Κόκκινη» παράσταση - Φεστιβάλ Αθήνων) η Ρούλα Πατεράκη αναμετριέται και πάλι με το έργο της Λούλας Αναγνωστάκη. Αυτή τη φορά με αφορμή τον εμβληματικό μονόλογο «Ο ουρανός κατακόκκινος», που έχει ερμηνευτεί στο παρελθόν από πολλές άξιες πρωταγωνίστριες.

Η ηρωίδα του έργου, Σοφία Αποστόλου, αστικής καταγωγής, καθηγήτρια γαλλικών, πέφτει στο αλκοόλ. Μένοντας χωρίς δουλειά, στο περιθώριο, αναμοχλεύει το παρελθόν της φέρνοντας στην επιφάνεια αναμνήσεις μιας ζωής που μοιράστηκε ανάμεσα σε δύο άνδρες, σε δύο σχέσεις που την καθόρισαν ως γυναίκα και ως μητέρα: τον ιδανικό εραστή σύζυγο που έχει πλέον πεθάνει και τον παραβατικό προβληματικό γιο.

Το ψυχικό κενό, την απουσία και την απώλεια έρχεται να καλύψει μια παλιά της αγάπη: να πηγαίνει στο θέατρο. Η Σοφία Αποστόλου έχει ανάγκη να ταυτίζεται με τις μαγικές ζωές των ηθοποιών και των ρόλων.

Δραματουργία-Σκηνοθεσία-Ερμηνεία: Ρούλα Πατεράκη

Μουσικός επί σκηνής ο Βάιος Πράπας

4.«Αντιγόνη» σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή

Ο Γιώργος Κουτλής με άξονα την «Αντιγόνη» του Ζαν Ανούιγ - ένα από τα πιο πολιτικά και υπαρξιακά κείμενα του ευρωπαϊκού θεάτρου του 20ού αιώνα - και αντλώντας υλικά από την ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλή και τη ζωντανή διαδικασία των προβών, δημιουργεί μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κυνισμό, και την ανυπακοή απέναντι σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος-τέλος την ανθρωπιά μας.

Μετά τον αλληλοσκοτωμό του Ετεοκλή και του Πολυνίκη, τον ρόλο του βασιλιά στην Θήβα αναλαμβάνει ο, αδερφός της βασίλισσας Ιοκάστης, και θείος των νεκρών Κρέοντας. Ως νέος άρχοντας βγάζει διάταγμα να ταφεί μόνο ο Ετεοκλής, ενώ ο Πολυνίκης ως προδότης που επιτέθηκε στην πόλη να μείνει άταφος προς παραδειγματισμό, κι όποιος προσπαθήσει να τον θάψει θα θανατωθεί. Η Αντιγόνη, αδερφή του Πολυνίκη και του Ετεοκλή, αποφασίζει ενάντια στις εντολές του Βασιλιά να θάψει τον αδελφό της, συλλαμβάνεται κι έρχεται αντιμέτωπη με την εξουσία.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής

Ηθοποιοί: Ιωσήφ Αλί, Νίκος Αποστολόπουλος, Αθηνά Βαρνάβα, Νίκος Βλασάκης, Μαρίτα Γαγάνη, Αιμιλία Γιαννούκαρη, Βασίλης Δημητριάδης, Γιώργος Εξακοΐδης, Δανάη Καλούτσα, Ιλιάνα Καραπασιά, Αγνή Καρβουντζή, Ντέμη Κλεφτάκη, Ευαγγελία Κυργιώτη, Κωνσταντίνα Οικονόμου, Νεφέλη Παντερμαλή, Παναγιώτης Παυλίδης, Σοφιανός Πεσιρίδης, Μαργαρίτα Στραβουδάκη, Εύα Τζανακάκη, Γιάννης Χριστοφορίδης

5.«Το Χελιδόνι» στο θέατρο Ελέρ

Το «ΧΕΛΙΔΟΝΙ» έχει διαγράψει μια σημαντική διεθνή πορεία, με επιτυχημένες παραστάσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας, στο Λονδίνο, στην Ιταλία, στη Ρουμανία, στην Ουρουγουάη, στη Βραζιλία, στο Πουέρτο Ρίκο, στο Περού, στην Κύπρο, καθώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες (Μαϊάμι, Νέα Υόρκη, Σικάγο). Στην Αθήνα έχει ανέβει δύο φορές, γνωρίζοντας ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από το κοινό και την κριτική.

Το έργο - γραμμένο με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση στο «Pulse» nightclub στο Ορλάντο το 2016 - δεν λειτουργεί ως χρονικό ενός γεγονότος, αλλά ως μια βαθιά ανθρώπινη διερεύνηση του τραύματος που αφήνει πίσω του. Ο Κλούα μετατρέπει την πληγή σε ένα πυκνό, εσωτερικό δράμα για τη μνήμη, την απώλεια και τη δύσκολη διαδρομή προς τη συγχώρεση και την αποδοχή του άλλου.

Σκηνοθεσία: Γιάννης Αναστασάκης

Παίζουν: Μαρία Τσιμά - Κυριάκος Μαρκάτος

6.«Οι Από Κάτω» στο θέατρο AUDITORIUM

Μετά από δύο διαδοχικές sold out σεζόν στην Αθήνα και γεμάτα θέατρα σε Ελλάδα και εξωτερικό με το εκρηκτικό «Μίξερ», η Ζέτη Φίτσιου επιστρέφει με την νέα της κωμωδία «Οι Από Κάτω» (Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου, 2022). Με τον Κώστα Σιλβέστρο ξανά στη σκηνοθεσία, στήνουν μια σύγχρονη, αιχμηρή κωμωδία που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση. Με καυστικό χιούμορ αλλά και ευαισθησία, παίζουν ανάμεσα στο λογικό και το παράλογο και φωτίζουν - με βαθιά ανθρώπινη και διεισδυτική ματιά - τις ρωγμές των ανθρώπων που παλεύουν να ακουστούν και να γίνουν ορατοί.

Ποιοι είναι οι «Από πάνω» και ποιοι οι «Από κάτω»; Το δίπολο δεν είναι μόνο θέμα χωροταξίας, αλλά ιεραρχίας: ποιος φαίνεται, ποιος ακούγεται, ποιος έχει πρόσβαση και ποιος μένει εκτός κάδρου. Η Ζέτη Φίτσιου παίρνει τη «μικρή» καθημερινότητα και τη μετατρέπει σε μεγάλο ερώτημα: τελικά, πού είναι καλύτερος ο κόσμος για να ζει κανείς; «Από πάνω», εκεί όπου όλα φαίνονται ή «Από κάτω» εκεί όπου όλα αποκαλύπτονται;

Σκηνοθεσία: Κώστας Σιλβέστρος

Με τους: Ερρίκο Λίτση, Κώστα Καζάκα, Άνδρη Θεοδότου

Φωτογραφία / Διονύσης Κούτσης



