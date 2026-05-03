Office Romance: Η Τζένιφερ Λόπεζ επιστρέφει με νέα rom-com στο Netflix, ιδανική για καλοκαιρινή βραδιά στη βεράντα

Η νέα rom-com ταινία του Netflix έχει πλέον trailer. Συμπρωταγωνιστής της Τζένιφερ Λόπεζ ο Μπρετ Γκόλντσταϊν, που τον μάθαμε από τη σειρά Ted Lasso

Η Τζένιφερ Λόπεζ, η διαχρονική βασίλισσα των rom-com, επιστρέφει με νέα ταινία στο Netflix, που φέρει τον τίτλο Office Romance, που θα κάνει πρεμιέρα στις 5 Ιουνίου. Ό,τι πρέπει δηλαδή για ένα καλοκαιρινό βράδυ στη βεράντα, με ρομαντική κομεντί.

Το Office Romance ακολουθεί δύο εργασιομανείς συναδέλφους, τους Τζάκι Κρουζ και Ντάνιελ Μπλαντσφλάουερ (Τζένιφερ Λόπεζ και Μπρετ Γκόλντσταϊν). Εκείνη είναι τελειομανής CEO, μπροστά στην οποία οι υπάλληλοι φοβούνται ακόμα και να αναπνεύσουν, ενώ εκείνος ο νέος και αρκετά φιλόδοξος δικηγόρος της εταιρείας. Οι δυο τους προφανώς ερωτεύονται παράλληλα.

Παρά τη φλογερή τους χημεία, προσπαθούν να κρατήσουν τη σχέση τους όσο το δυνατόν πιο επαγγελματική. Όμως τα γεμάτα πόθο βλέμματα στις αίθουσες συνεδριάσεων σύντομα μετατρέπονται σε τολμηρές αποδράσεις σε νησιά, ενόσω η Τζάκι κινδυνεύει να χάσει την εταιρεία της.

Όπως αναφέρει το Tudum, το βασικό ερώτημα του Office Romance είναι το κατά πόσο αξίζει να ρισκάρεις τα πάντα για έναν παθιασμένο, «ακατάλληλο για τον χώρο εργασίας» έρωτα, θέτοντας σε κίνδυνο όσα έχεις χτίσει.

Για τον Μπρετ Γκόλντσταϊν που συνυπογράφει το σενάριο, η σύνδεση των χαρακτήρων τους φαινόταν απολύτως αυθεντική στα γυρίσματα. «Κάθε μέρα έρχομαι στη δουλειά για να κάνω μια ρομαντική κομεντί με την Τζένιφερ Λόπεζ και αυτό το απίστευτο καστ, και περιμένω να πεταχτεί κάποιος και να μου πει ότι μου κάνουν φάρσα», είπε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. «Δεν έχει συμβεί ακόμα, οπότε ίσως είναι αληθινό;»

Στο καστ του Office Romance συμμετέχουν επίσης οι Μπέτι Γκίλπιν, Έιμι Σεντάρις, Τόνι Χέιλ, Μπράντλεϊ Γουίτφορντ και πολλοί ακόμη. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ολ Πάρκερ (Mamma Mia! Here We Go Again), ενώ η ταινία επανενώνει τη Lopez με τον Έντουαρντ Τζέιμς Όλμος, που είχε υποδυθεί τον πατέρα της στην ταινία Selena του 1997 - επιστρέφοντας ξανά στον ίδιο ρόλο.