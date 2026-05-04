«ΕΛΛΑΔΑ 3.0» : Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά τρεις κωμωδίες μικρού μήκους σε μια κυκλοφορία

Για πρώτη φορά, τρεις κωμωδίες μικρού μήκους ενώνονται σε μία κοινή κινηματογραφική κυκλοφορία. Το «ΕΛΛΑΔΑ 3.0» είναι ένα νέο project που φέρνει μαζί τρεις διαφορετικές ιστορίες σε μία ενιαία εμπειρία -πολυφωνική, σύγχρονη και απόλυτα συντονισμένη με το σήμερα

Μέσα από τρεις διακριτές σκηνοθετικές ματιές, το «100 Χρόνια Μπροστά» του Μιχάλη Γιγιντή, το «Planet Balcony» της Ιωάννας Κρυωνά και το «Χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει» του Δημήτρη Παπαθανάση συνθέτουν ένα κινηματογραφικό τρίπτυχο που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, τον παραλογισμό και την ελληνική πραγματικότητα -όπως τη ζούμε τώρα.

Με αφορμή την ανακοίνωση του project, κυκλοφορούν σήμερα η επίσημη αφίσα και το trailer, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τον κόσμο του «ΕΛΛΑΔΑ 3.0» που έρχεται τον Ιούνιο στις κινηματογραφικές αίθουσες από την Tanweer.

100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

Ο Λάκης, ιδιωτικός ερευνητής, πιστεύει ότι η ζωή του είναι μεταφυσικά συνδεδεμένη με το ΠΑΣΟΚ και τον Αντρέα Παπανδρέου. Μια νύχτα, κλειδώνει τον Κωστάκη στο γραφείο του και μέσα από ένα ταξίδι στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης, προσπαθεί να τον πείσει να μην πουλήσει σε πολυεθνική το ιστορικό θερινό σινεμά που διατηρεί η οικογένειά του στην ταράτσα του μεγάρου, στο οποίο συνυπάρχουν και οι δύο τους τα τελευταία χρόνια.

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Γιγιντής

Σενάριο: Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Μιχάλης Γιγιντής

Ηθοποιοί: Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Κώστας Φυτίλης, Στάθης Σταμουλακάτος (φωνή)

PLANET BALCONY

Για τον Τάσο οι μέρες περνούν ήσυχα στο μπαλκόνι παρέα με το μπαφάκι του και τον Συγκ, συγκάτοικο και κολλητό. Ένα βράδυ μια άγνωστη παρουσία στο απέναντι διαμέρισμα θα διαταράξει το αίθριο κλίμα του πλανήτη - μπαλκόνι, για λίγο αλλά αρκετά ώστε να φέρει μια μικρή ανανέωση στη ζωή των αυτοχθόνων ειδών του.

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Ιωάννα Κρυωνά

Ηθοποιοί: Γιώργος Χρυσοστόμου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Gary Salomon, Στέλιος Δημόπουλος, Στράτος Μαρούδας, Elena Tsyganok

Με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ / Hellenic Film & Audiovisual Center – Creative Greece.

ΧΟΥΣ ΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΧΟΥΝ ΑΠΕΛΕΥΣΕΙ

Μεσόκοπος υπάλληλος δήμου στο νεκροταφείο, ο Κοσμάς κάνει κουμάντο για το τι μπαίνει και τι βγαίνει. Μαζί με τον παπ’ Αργύρη έχουν στήσει μία καλά οργανωμένη επιχείρηση που βασίζεται στον πόνο του άλλου. Το χρήμα ρέει άφθονο μέχρι που η απληστία του Κοσμά τον φέρνει αντιμέτωπο με τον Μάκη.

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαθανάσης

Ηθοποιοί:

Δημήτρης Δρόσος, Αλίκη Αλεξανδράκη, Θάνος Τοκάκης, Σίμος Κακάλας, Λευτέρης Πολυχρόνης, Δημήτρης Μπίτος, Άγγελος Σκασίλας, Γιάννης Λατουσάκης, Υβόννη Τζάθα, Ελένη Ευθυμίου, Μιχάλης Λατουσάκης

Μια Παραγωγή της Longshot Films, σε συμπαραγωγή με την ΕΡΤ

Η ταινία μικρού μήκους «Χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Παπαθανάση απέσπασε τις εξής διακρίσεις:

Το Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής και το Βραβείο ΟΚΛΕ (Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας) στο 48ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (2025).

Το Βραβείο Σεναρίου στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας».

Το 1ο Βραβείο Ερμηνείας σε μικρού μήκους (για τον ηθοποιό Δημήτρη Δρόσο) και το 2ο Βραβείο (Silver Award) μικρού μήκους στο 23ο Φεστιβάλ Ελληνικών ταινιών του Σαν Φρανσίσκο (SFGFF).

Το Balkan Focus στο International Film Festival Glasgow (IFFG)

Tο Grand Prix στο 29o Φεστιβάλ Association Medi - Film Creation- Maroc.

Το «ΕΛΛΑΔΑ 3.0» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 4 Ιουνίου 2026 από την Tanweer