Ο Χάρι Στάιλς επιστρέφει στη ντισκο εποχή μέσα από το νέο βίντεοκλιπ του «Dance no more»

Το βίντεο κλιπ σηματοδοτεί την έναρξη της νέας παγκόσμιας περιοδείας του τραγουδιστή, η οποία αναμένεται να σπάσει ρεκόρ σε Ευρώπη και Αμερική.

Ο Χάρι Στάιλς συνεχίζει να επενδύει στη disco αισθητική που χαρακτηρίζει τη νέα μουσική του περίοδο, παρουσιάζοντας το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Dance No More». Το νέο single αποτελεί μία ακόμη δυναμική προσθήκη στο πρόσφατο άλμπουμ του “Kiss All the Time. Disco, Occasionally.”, το οποίο ήδη σημειώνει τεράστια εμπορική επιτυχία παγκοσμίως.

Το βίντεο, σε σκηνοθεσία του Colin Solal Cardo, κινείται σε έντονους ρυθμούς χορού και ενέργειας, παρά τον ειρωνικό τίτλο του τραγουδιού που υπονοεί ακριβώς το αντίθετο. Ο Στάιλς εμφανίζεται με χαρακτηριστικό casual look, κόκκινο αθλητικό σορτς και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Το σκηνικό θυμίζει αρχικά σχολικό γυμναστήριο, όμως πολύ γρήγορα μετατρέπεται σε ένα ξέφρενο disco πάρτι γεμάτο φώτα, έντονη κινησιολογία και αισθησιακή ατμόσφαιρα. Το βίντεο κορυφώνεται με μαζικές χορευτικές σκηνές και στιγμές απόλυτης ελευθερίας, ενισχύοντας το retro και ταυτόχρονα σύγχρονο ύφος που φαίνεται να χαρακτηρίζει τη νέα καλλιτεχνική ταυτότητα του τραγουδιστή.

Το «Dance No More» είναι το τρίτο τραγούδι από το νέο άλμπουμ που αποκτά κινηματογραφικό βίντεο. Είχαν προηγηθεί τα «Aperture» και «American Girls», τα οποία παρουσίασαν διαφορετικές πτυχές της νέας εποχής του Χάρι Στάιλς. Στο πρώτο, ο τραγουδιστής βρισκόταν αντιμέτωπος με μια σκοτεινή ιστορία καταδίωξης, ενώ στο δεύτερο συμμετείχε σε σκηνές γεμάτες κινηματογραφικά stunts και εκρήξεις, συνδυάζοντας δράση και pop αισθητική.

Η κυκλοφορία του νέου βίντεο έρχεται λίγο πριν από την έναρξη της μεγάλης περιοδείας «Together, Together», που θεωρείται ήδη μία από τις πιο φιλόδοξες της καριέρας του. Η περιοδεία ξεκινά στις 16 Μαΐου από το Άμστερνταμ και περιλαμβάνει δεκάδες εμφανίσεις σε Ευρώπη και Αμερική. Ανάμεσα στους σημαντικότερους σταθμούς βρίσκονται 12 συναυλίες στο Λονδίνο, όπου ο καλλιτέχνης αναμένεται να καταρρίψει ρεκόρ εμφανίσεων στο Wembley Stadium, αλλά και 30 εμφανίσεις στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Η επιστροφή του Χάρι Στάιλς στη σκηνή έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά πραγματοποίησε την πρώτη του μεγάλη live εμφάνιση μετά από τρία χρόνια στο Co-op Live του Μάντσεστερ, με τη συναυλία να μεταδίδεται αργότερα μέσω Netflix. Παράλληλα, έκανε διπλή εμφάνιση στο «Saturday Night Live», αναλαμβάνοντας τόσο τον ρόλο του παρουσιαστή όσο και του μουσικού καλεσμένου.

Το νέο άλμπουμ Kiss All the Time. Disco, Occasionally. αποδείχθηκε από την πρώτη στιγμή εμπορικός θρίαμβος. Με την κυκλοφορία του τον Μάρτιο, έγινε το τέταρτο συνεχόμενο άλμπουμ του Harry Styles που κατακτά την κορυφή του Billboard 200. Οι πωλήσεις και τα streams ξεπέρασαν τις 430.000 ισοδύναμες μονάδες την πρώτη εβδομάδα, καταγράφοντας ένα από τα μεγαλύτερα openings της χρονιάς.

Πέρα όμως από τους αριθμούς, η νέα μουσική περίοδος του Χάρι Στάιλς δείχνει πως ο καλλιτέχνης επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της pop μουσικής με τη disco κουλτούρα και τη σκηνική ελευθερία. Με έντονες επιρροές από τη δεκαετία του ’70, θεατρική αισθητική και έμφαση στην κίνηση και τη συλλογικότητα, ο τραγουδιστής φαίνεται να δημιουργεί έναν κόσμο όπου η μουσική λειτουργεί ως χώρος διασκέδασης, έκφρασης και απόδρασης.

Το «Dance No More» αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νέας κατεύθυνσης: ένα βίντεο γεμάτο ενέργεια, χορό και αισθητική υπερβολή, που επιβεβαιώνει πως ο Χάρι Στάιλς συνεχίζει να εξελίσσεται όχι μόνο ως μουσικός αλλά και ως ολοκληρωμένος performer της σύγχρονης pop σκηνής.