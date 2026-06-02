Το νέο μεγάλο βήμα της Σίντνεϊ Σουίνι: Ίδρυσε δική της εταιρεία παραγωγής και έκλεισε απευθείας συμβόλαιο με τη Sony

Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει προσηλωθεί στις φιλοδοξίες της

Μετά τη σειρά εσωρούχων της αλλά και ορισμένους δυνατούς ρόλους κινηματογραφικά και τηλεοπτικά, η Σίντνεϊ Σουίνι ανοίγει κι άλλο τους ορίζοντές της - αυτή τη φορά ως παραγωγός και σκηνοθέτιδα. Για την ακρίβεια, όπως γράφει αποκλειστικά το Deadline, η ηθοποιός ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής Honey Trap, με την Κέιλι ΜακΓκρέγκορ να αναλαμβάνει ως πρόεδρος παραγωγής και ανάπτυξης,

Η εταιρεία της Σίντνεϊ Σουίνι θα συνεργάζεται, μάλιστα, με τη Sony Pictures εξασφαλίζοντας συμφωνία πρώτης επιλογής, που σημαίνει πως η Sony θα έχει προτεραιότητα στην εξέταση και ανάπτυξη των πρότζεκτ της. Η ηθοποιός έχει συνεργαστεί ξανά με τον κολοσσό στην απρόσμενη επιτυχία Anyone But You, ενώ συνεργάζεται ήδη για το remake της Barbarella για την TriStar Pictures, το οποίο θα σκηνοθετήσει ο Έντγκαρ Ράιτ.

Το σενάριο γράφουν οι Τζέιν Γκόλντμαν και Χάνι Ρος, βασισμένο στη γαλλική σειρά κόμικ του Ζαν-Κλοντ Φορέστ, που είχε μεταφερθεί στον κινηματογράφο το 1968 στην καλτ ταινία με πρωταγωνίστρια την Τζέιν Φόντα.

«Στην Honey Trap πιστεύουμε ότι οι πιο αξέχαστες ιστορίες γεννιούνται μέσα από αντιθέσεις. Ομορφιά και κίνδυνος, οικειότητα και δύναμη, ευαλωτότητα και έλεγχος. Αποστολή μας είναι να δημιουργούμε τολμηρό, κινηματογραφικό περιεχόμενο για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, που αμφισβητεί τις αντιλήψεις, προκαλεί συζήτηση και αφήνει έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα. Δεσμευόμαστε να υποστηρίζουμε οραματιστές δημιουργούς, σύνθετους χαρακτήρες και ιστορίες που ξεπερνούν τις προσδοκίες, παραμένοντας ταυτόχρονα βαθιά ψυχαγωγικές και συναισθηματικά προσιτές για το παγκόσμιο κοινό», έγραφε η κοινή ανακοίνωση της Honey Trap και της Sony.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως η Σίντνεϊ Σουίνι που το τελευταίο διάστημα έχει βρεθεί πολλές φορές στην επικαιρότητα και κινδύνεψε ακόμα και με cancel με την διαφημιστική καμπάνια της American Eagle, δείχνει προσηλωμένη φιλοδοξίες και το δημιουργικό της όραμα. Επομένως έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει το επόμενο βήμα της.