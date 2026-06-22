Το Toy Story 5 έκανε το καλύτερο άνοιγμα στο παγκόσμιο box office - Από τις καλύτερες ταινίες του 2026

Η Disney ανακοίνωσε, επίσης, πως η ταινία πέτυχε το δεύτερο καλύτερο άνοιγμα στην ιστορία των κινουμένων σχεδίων

Το Toy Story 5, που από την Πέμπτη παίζεται στους κινηματογράφους, επιβεβαίωσε αυτό που όλοι περίμεναν: σημείωσε το καλύτερο άνοιγμα στο παγκόσμιο box office. Η ταινία της Disney και της Pixar, σε σκηνοθεσία των Άντριου Στάντον και Κένα Χάρις, συγκέντρωσε περίπου 160 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και άλλα 152 εκατομμύρια δολάρια από τις διεθνείς αγορές.

Επιπλέον, το Toy Story 5 ξεπέρασε το ρεκόρ της προηγούμενης ταινίας, το οποίο είχε συγκεντρώσει 120 εκατ. δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο. Η Disney ανακοίνωσε πως η ταινία πέτυχε το δεύτερο καλύτερο άνοιγμα στην ιστορία των κινουμένων σχεδίων, με το Incredibles 2 να βρίσκεται ακόμα στην κορυφή.

Το Toy Story συστήθηκε πρώτη φορά στους θεατές το 1995 και από τότε, παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα franchise της Disney και της Pixar. Οι ταινίες έχουν αποφέρει πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια στο box office μέσα σε τρεις δεκαετίες, ενώ έχουν δημιουργήσει επιπλέον έσοδα από βιντεοπαιχνίδια, παιχνίδια, προϊόντα με το λογότυπο της σειράς, βιβλία, ρούχα και θεματικές εμπειρίες.

Σε περίπτωση που δεν το έχεις δει, το Toy Story 5 επέστρεψε με μία νέα πρόκληση, την μεγαλύτερη μέχρι στιγμής: την τεχνολογία. Η Disney και η Pixar έβαλαν την τεχνολογία στον πυρήνα της ταινίας, προκειμένου να κρούσουν το καμπανάκι του κινδύνου στους γονείς, που μεγαλώνουν τα παιδιά τους δίνοντάς τους κινητά και tablet.

Είναι γεγονός πως η συζήτηση για την χρήση τους από παιδιά, είναι κάτι που απασχολεί και προβληματίζει. Μια έρευνα του 2024 από την Common Sense Media διαπίστωσε ότι 4 στα 10 παιδιά διαθέτουν δικό τους tablet μέχρι την ηλικία των 2 ετών. Μέχρι τα 4 χρόνια, περισσότερα από τα μισά παιδιά έχουν ήδη αποκτήσει ένα.