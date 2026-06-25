Οι νέες ταινίες της εβδομάδας είναι μία και μία

Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα έχει τρομερό ενδιαφέρον. Όπως και η προηγούμενη δηλαδή. Από νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα στους κινηματογράφους, η ελληνική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή των Β’ ΚΑΠΗ Αλίμου», είναι σίγουρα από αυτές που δεν χάνονται. Η ταινία αποτελεί πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής του Αλίμου, αποτυπώνοντας ένα πορτρέτο της κοινωνίας του, αλλά και μια αντιπροσωπευτική εικόνα της περιοχής.

Φυσικά, αυτή η εβδομάδα ανήκει και στην πολυαναμενόμενη ταινία «Supergirl», η οποία βασίζεται σε χαρακτήρες της DC, με τη κεντρική ηρωίδα να βασίζεται σε χαρακτήρες που δημιούργησαν οι Τζέρι Σίγκελ και Τζο Σούστερ

Επιπλέον, στις νέες ταινίες έχουμε και το κλασικό αριστούργημα του βραβευμένου με Όσκαρ Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, «Ονειροπόλοι», που κυκλοφορεί ξανά στους ελληνικούς κινηματογράφους σε ανάλυση 4K. Η ταινία είχε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2003, όπου απέσπασε εξαιρετικές κριτικές. Επίσης, ήταν υποψήφια για τα βραβεία Καλύτερου Ευρωπαίου Σκηνοθέτη και Καλύτερης Ευρωπαίας Ηθοποιού στα European Film Awards το 2004.

Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα (25/6)

Supergirl

Όταν ένας απροσδόκητος και αδίστακτος εχθρός χτυπά πολύ κοντά στο σπίτι της, η Κάρα Τζορ-Ελ, γνωστή και ως Supergirl, ενώνει απρόθυμα τις δυνάμεις της με έναν απίθανο σύντροφο σε ένα επικό, διαστημικό ταξίδι εκδίκησης και δικαιοσύνης. Η Άλκοκ πρωταγωνιστεί μαζί με τους Ματίας Σόναρτς, Ίβ Ρίντλεϊ, Ντέιβιντ Κράμχολτζ, Ντέιβιντ Κόρενσγουετ και Τζέισον Μομόα.

Οι Ονειροπόλοι

23 χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία, το κλασικό αριστούργημα του βραβευμένου με Όσκαρ Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, κυκλοφορεί ξανά στους ελληνικούς κινηματογράφους. Η ταινία αποτελεί μια ατμοσφαιρική και τολμηρή εξερεύνηση της νεανικής επιθυμίας και του πολιτικού αναβρασμού της δεκαετίας 60’. Με φόντο την ταραχώδη πολιτική περίοδο των γεγονότων της άνοιξης του ’68 στη Γαλλία, όταν η φωνή των νέων αντηχούσε σε όλη την Ευρώπη, τρεις φοιτητές έρχονται κοντά μέσα από το κοινό τους πάθος για τον κινηματογράφο.

Η Μεγάλη Σφαγή των Β’ ΚΑΠΗ Αλίμου

Ένα αντισυμβατικό συνεργείο ντοκιμαντέρ, αποφασισμένο να βρει απαντήσεις για ένα ανεπίλυτο δράμα, θα επιχειρήσει να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από τη φονική έκρηξη που συγκλόνισε τα Β’ ΚΑΠΗ Αλίμου πριν από πέντε χρόνια. Η επιμονή τους θα φέρει στο φως ιστορίες ανθρώπινου τραύματος, απώλειας και αντοχής, μέσα από το πρίσμα ανάμεικτων στοιχείων μαύρης κωμωδίας και συγκινητικού δράματος. Σε σκηνοθεσία του Αθανάσιου Τόμμυ Σκλάβου.

Fuze

Στο κέντρο του Λονδίνου επικρατεί πανικός μετά την ανακάλυψη μιας ενεργής βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα εργοτάξιο. Μέσα στο χάος της εκτεταμένης εκκένωσης της περιοχής, μια συμμορία εγκληματιών ξεκινά μια τολμηρή ληστεία. Από τον σκηνοθέτη Ντέιβιντ Μακένζι.

72 Ώρες Προθεσμία

Παραμονές της απόβασης στην Νορμανδία, μια ομάδα Βρετανών μετεωρολόγων και στρατιωτικών αξιωματούχων συνεργάζεται για τις συνθήκες που θα καθορίσουν την επιτυχία της επιχείρησης. Καθώς μια ισχυρή καταιγίδα πλησιάζει και ο χρόνος πιέζει, οι αποφάσεις τους αποκτούν τεράστια σημασία, αφού από την πρόγνωσή εξαρτάται μια επιχείρηση που θα καθορίσει ακόμα και την έκβαση του πολέμου. Ένα θρίλερ βασισμένο στην εκπληκτική αληθινή ιστορία των 72 ωρών που προηγήθηκαν της Ημέρας από τη Νορμανδία.

Ρομερία

Η 18χρονη Μαρίνα ταξιδεύει στην ατλαντική ακτή της Ισπανίας για να παραλάβει έγγραφα για σπουδές από την πατρική οικογένεια που δεν γνώρισε ποτέ. Η φαινομενικά απλή επίσκεψη αποκαλύπτει κρυμμένα οικογενειακά μυστικά. Το Romeria εξερευνά τις απόκρυφες γωνιές της μνήμης και της οικογένειας στην ημι-αυτοβιογραφική τρίτη ταινία της Κάρλα Σιμόν. Μέσα από την κάμερα που κρατάει στο χέρι η πρωταγωνίστρια, καθώς αναζητά την ταυτότητά της, αναδύεται μια γλυκόπικρη ωδή στη χαμένη οικογένεια, αλλά και σε μια ολόκληρη γενιά νέων στην Ισπανία του 80, που μετά την πτώση της δικτατορίας, ξαφνικά έπρεπε να διαχειριστεί την ελευθερία της.

Νόβακ

Πρώην νευροεπιστήμονας από την Κροατία, έχει απομονωθεί στην καρδιά της Αθήνας, στοιχειωμένος από το σκοτεινό παρελθόν του. Ένας ιδεαλιστής νέος επιστήμονας προσπαθεί επίμονα να τον προσεγγίσει, μέχρι που τον πείθει να τον ακολουθήσει σε μια επιστημονική κολεκτίβα που πιστεύει στην ξεχασμένη θεωρία του για την ηλεκτρομαγνητική ρύπανση και επιχειρεί να την αναβιώσει. Ο Νόβακ δέχεται να τους καθοδηγήσει, όμως σύντομα οι ισορροπίες της ομάδας θα διαταραχθούν και τα όρια μεταξύ ευφυΐας και τρέλας θα γίνουν όλο και πιο δυσδιάκριτα. Το καστ συμπληρώνουν οι Έλληνες ηθοποιοί: Γιάννης Παπαδόπουλος, Έλενα Τοπαλίδου και Αντώνης Τσιοτσιόπουλος.