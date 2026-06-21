Βρήκα το βιβλίο που θα κρατάς την επόμενη φορά που θα πας παραλία

Το βιβλίο «Τι συνέβη εκείνη τη νύχτα;» είναι ιδανικό για τις πρώτες σου καλοκαιρινές εξορμήσεις. Σου εγγυώμαι ότι θα το απολαύσεις.

Είτε πρόκειται για σειρά ή ταινία είτε για βιβλίο, αν η υπόθεση είναι whodunnit, τότε από μένα είναι ένα μεγάλο ‘ναι’. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που έχω απογοητευτεί. Μου αρέσει τρομερά να σκέφτομαι όσο παρακολουθώ ή όσο διαβάζω ποιος μπορεί να είναι ο πραγματικός δολοφόνος, όταν όλοι δείχνουν ύποπτοι. Μου κρατά το ενδιαφέρον ζωντανό.

Μία τέτοια περίπτωση είναι και το νέο βιβλίο των Νίκι Φρεντς, (το ψευδώνυμο του διεθνώς επιτυχημένου συγγραφικού δίδυμου και ανδρόγυνου Νίκι Τζέραρντ και Σον Φρεντς), που φέρει τον τίτλο «Τι συνέβη εκείνη τη νύχτα;». Μετά το επίσης απολαυστικό μυθιστόρημα «Δεν θα τελειώσει έτσι», με την ατμοσφαιρική και φορτισμένη αφήγηση, που μου κράτησε την αγωνία μέχρι το τέλος, το «Τι συνέβη εκείνη τη νύχτα;» έγινε το νέο μου αγαπημένο.

Θα ξεκινήσω με τα βασικά.

Η υπόθεση του βιβλίου ακολουθεί τον Τάιλερ Γκριν, που μετά από τρεις δεκαετίες στη φυλακή για τη δολοφονία του φίλου του, φτάνει η μέρα που επιτέλους αποφυλακίζεται. Ο κόσμος έχει αλλάξει με αμέτρητους τρόπους από τότε που είδε τελευταία φορά το φως της ελευθερίας, όμως ένα πράγμα παραμένει αδιαμφισβήτητο: δεν σκότωσε εκείνος τον Λίο. Άρα κάποιος άλλος από όσους ήταν παρόντες εκείνο το βράδυ το έκανε.

Έτσι, αποφασίζει να συγκεντρώσει όλη την παρέα που ήταν μαζί εκείνο το μοιραίο βράδυ, όχι γιατί διψά για εκδίκηση, αλλά γιατί θέλει να μάθει επιτέλους την αλήθεια. Η συνάντηση, βέβαια, δεν πηγαίνει καθόλου καλά. Με το κρασί και τις κατηγορίες να ρέουν άφθονα, η επανένωση καταλήγει σε βίαιο χάος και ένας από την παρέα θα τελειώσει τη νύχτα με τον λαιμό κομμένο στο υπνοδωμάτιο του επάνω ορόφου, όπως ακριβώς και ο Λίο το 1993.

Άρα έχουμε να κάνουμε με δύο εγκλήματα. Βασικός ύποπτος, ξανά, είναι ο Τάιλερ Γκριν.

Την υπόθεση αναλαμβάνει η ντετέκτιβ Μοντ O’Κόνορ (η τρίτη φορά που εμφανίζεται στα βιβλία τους), η οποία δέχεται τεράστια πίεση από τον υπουργό Εσωτερικών για τη γρήγορη διαλεύκανση του εγκλήματος, μιας και η σύζυγός του ανήκει σε αυτή τη παρέα από το πανεπιστήμιο. Φυσικά όπως όλοι, έτσι και εκείνη είναι ύποπτη.

Όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της ιστορίας, μαθαίνουμε τη σύνδεση που είχαν αυτοί οι φίλοι μεταξύ τους, αλλά και το πώς εκείνο το βράδυ τους επηρέασε στη μετέπειτα ζωή τους.

Γιατί αξίζει να διαβάσεις το «Τι συνέβη εκείνη τη νύχτα;»

Το βιβλίο ξεκινά με αργό ρυθμό, αλλά το στοιχείο του μυστηρίου που πλανάται σε κάθε σελίδα σου προκαλεί την απαραίτητη αγωνία για να μην το αφήσεις από τα χέρια σου. Εννοείται πως δεν σου επιτρέπει να θεωρήσεις τίποτα δεδομένο.

Προφανώς τα θέματα της φιλίας και της προδοσίας κυριαρχούν στο «Τι συνέβη εκείνη τη νύχτα;», με τους συγγραφείς να δίνουν βάθος στους χαρακτήρες τους. Δεν είναι απλά μια ιστορία εγκλήματος δηλαδή, αλλά διεισδύει στις ενοχές που όλοι κρύβουν μέσα τους.

Η αφήγηση είναι καθηλωτική και η πλοκή πολυδιάστατη, κάτι που αποδεικνύεται στο τέλος. Ναι, η έκπληξη είναι τεράστια.

Το βιβλίο «Τι συνέβη εκείνη τη νύχτα;» είναι ιδανικό για τις πρώτες σου καλοκαιρινές εξορμήσεις. Σου εγγυώμαι ότι θα το απολαύσεις.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα