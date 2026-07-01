Η A24 κάνει συνεργασία με την Google AI και τώρα προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα

Κανείς δεν περίμενε από την A24 να ανακοινώσει τέτοια συνεργασία, εξού και οι τόσες αντιδράσεις

Ο κινηματογράφος παλεύει να κρατήσει μακριά την τεχνητή νοημοσύνη, την ώρα που η A24 την φέρνει πιο κοντά. Το ανεξάρτητο κινηματογραφικό στούντιο, που σε λιγότερο από μία δεκαετία, κατάφερε να κατοχυρώσει ηχηρή θέση και να δημιουργήσει μια ξεχωριστή ταυτότητα παρουσιάζοντας στην μεγάλη οθόνη ταινίες που διαφέρουν, βρίσκεται τώρα στο μάτι του κυκλώνα.

Η A24, που νωρίτερα σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία με την ταινία τρόμου Backrooms, συγκεντρώνοντας πάνω από 330 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, και με προϋπολογισμό μόλις 10 εκατ., δέχεται έντονες αντιδράσεις τις τελευταίες ημέρες, μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας της με την Google, η οποία θα επενδύσει 75 εκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή κινηματογράφου και τηλεόρασης.

Θα έλεγε κανείς πως αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σενάριο για ταινία της A24, αλλά είναι η πραγματικότητα. Η είδηση προκάλεσε αμέσως αίσθηση, με πολλά σχόλια όπως «τραγικό, δεν πρόκειται να ξαναδώ ποτέ ταινία της A24», να διαδέχονται το ένα το άλλο. Η συνεργασία λέει το προφανές για πολλούς: η τεχνητή νοημοσύνη θα φτιάχνει ταινίες και θα αντικαταστήσει το ανθρώπινο χέρι. Αυτός είναι, άλλωστε, ο μεγαλύτερος φόβος.

Όπως εξηγεί και το Domus, το ζήτημα δεν είναι απλώς η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ο φόβος ότι η εταιρεία παραγωγής που ενσάρκωσε μια συγκεκριμένη αντίληψη για τον ανεξάρτητο κινηματογράφο ενδέχεται να νομιμοποιήσει έναν μετασχηματισμό που προορίζεται να αναδιαμορφώσει ολόκληρη τη βιομηχανία. Το στούντιο πίσω από βραβευμένες ταινίες βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός από τα πιο αμφιλεγόμενα ερωτήματα της σύγχρονης κουλτούρας: μέχρι ποιο σημείο μπορεί η τεχνολογία να εισχωρήσει στη δημιουργική διαδικασία χωρίς να την αλλοιώσει θεμελιωδώς;

Την ίδια στιγμή, η A24 προσπαθεί να περιορίσει την κρίση, βλέποντας τους πιο αφοσιωμένους σινεφίλ της να είναι εκείνοι που πρωτοστατούν στις αντιδράσεις, εξηγώντας πως η συνεργασία είναι καθαρά για ερευνητικό επίπεδο και όχι για παραγωγή ταινιών. Το κακό έχει γίνει, όμως. «Η σχέση μας με το κοινό είναι κάτι που δεν θεωρούμε δεδομένο. Η συνεργασία αυτή υπάρχει επειδή θέλουμε οι ίδιοι οι καλλιτέχνες να έχουν λόγο στο ποια εργαλεία θα δημιουργηθούν, αντί να τους επιβάλλονται έτοιμες λύσεις χωρίς τη συμμετοχή τους», διευκρίνισε στο Wired η υπεύθυνη επικοινωνίας της εταιρείας, Sophia Shin.

Είναι είναι το σίγουρο: Το κοινό έχει διχαστεί. Και δεν φαίνεται κάποιο φως στο τούνελ. Η A24 θα χρειαστεί να αποδείξει τα λεγόμενά της σε βάθος χρόνου για να ανατρέψει το κακό κλίμα. Ωστόσο, είναι ίσως μια καλή στιγμή να αναλογιστούμε το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει τα πάντα στο διάβα της, καθώς αρκετά κινηματογραφικά στούντιο την έχουν χρησιμοποιήσει και ταυτόχρονα έχουν υπογράψει συμφωνίες εκατομμυρίων.

Από όλο αυτό πάντως, κερδισμένη είναι μόνο η Google, όπως υπογραμμίζει το Domus, η οποία κάνει ένα ακόμη βήμα στην κούρσα για την κυριαρχία στην παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Και όλα τα υπόλοιπα, να ‘χαμε να λέγαμε.