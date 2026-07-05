Τα 15 τραγούδια που σημάδεψαν τα καλοκαίρια των Millennials (και από τις πρώτες νότες γυρνάς 20 χρόνια πίσω)

Τα soundtrack των πιο ανέμελων καλοκαιριών μας, τότε που τα καλοκαιρινά hits τα μαθαίναμε από το ραδιόφωνο, το MTV και τα bars - όχι από το Spotify και το TikTok.

Υπήρχε μια εποχή, όπου τα τραγούδια του καλοκαιριού δεν τα «αποφάσιζε» ένας αλγόριθμος. Τα άκουγες ξανά και ξανά στο ραδιόφωνο, έβλεπες ασταμάτητα τα video clips τους στο MTV, έπαιζαν σε κάθε beach bar, σε κάθε καλοκαιρινό πάρτι και, πριν το καταλάβουμε, είχαν γίνει τα soundtrack των διακοπών μας.

Για όσους μεγαλώσαμε στα τέλη των '90s και στα 00s, κάθε καλοκαίρι έχει τον δικό του ήχο. Είναι τα τραγούδια που μας θυμίζουν τις ατέλειωτες ώρες στην παραλία, τις βόλτες με τους φίλους στα κυκλαδίτικα νησιά, τα πρώτα καλοκαιρινά φλερτ, τα ηλιοβασιλέματα, τα οικογενειακά ταξίδια και τα ξέγνοιαστα βράδια, που έμοιαζαν σαν να μην τελειώνουν ποτέ.

Και ίσως γι’ αυτό, αυτά τα τραγούδια κατέχουν ξεχωριστή θέση μας. Με τις πρώτες νότες, μας επιστρέφουν σε μια εποχή, όπου ο χρόνος κυλούσε πιο αργά, που το «πότε θα ξαναπάμε για μπάνιο» ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα της ημέρας και που ένα τραγούδι μπορούσε να χωρέσει ολόκληρο το καλοκαίρι μέσα του. Τόσο απλά.

Από τα eurodance anthems που έπαιζαν δυνατά στα clubs μέχρι τις pop επιτυχίες που δεν έλειπαν από κανένα αυτοκίνητο στον δρόμο για το νησί, αυτά τα κομμάτια έγιναν κοινός παρονομαστής για μια ολόκληρη γενιά. Και όσο κι αν αλλάξαν οι εποχές, οι πλατφόρμες και ο τρόπος που ακούμε μουσική, εκείνα τα καλοκαίρια εξακολουθούν να επιστρέφουν πάντα στο μυαλό μας μέσα σε μόλις τρία λεπτά, από ένα μόλις τραγούδι.

15 τραγούδια που πάντα θα γυρνάνε τους millennials πίσω στα παιδικά χρόνια τους

1. Macarena – Los del Río (1993)

2. Wannabe – Spice Girls (1996)

3. I Want It That Way – Backstreet Boys (1999)

4. Blue (Da Ba Dee) – Eiffel 65 (1999)

5. Mambo No. 5 – Lou Bega (1999)

6. Aserejé – Las Ketchup (2002)

7. Dragostea Din Tei – O-Zone (2003)

8. Hey Ya! – OutKast (2003)

9. Crazy in Love – Beyoncé (2003)

10. Whenever, Wherever – Shakira (2001)

11. Hips Don't Lie – Shakira (2006)

12. I Gotta Feeling – Black Eyed Peas (2009)

13. Stereo Love (2009)

14. We No Speak Americano - Yolanda Be Cool & DCUP (2010)

15. Mr. Vain – Culture Beat (1993)



