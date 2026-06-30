10 χόμπι των 90’s που προστάτευαν πραγματικά την ψυχική υγεία μας - Και τα θέλουμε πίσω

Τα 90’s θα μπορούσαμε να πούμε με σιγουριά πως ήταν ο εχθρός της τεχνολογίας. Όταν το διαδίκτυο δεν υπήρχε ούτε σαν ιδέα, η ζωή, οι άνθρωποι, τα χόμπι και η καθημερινότητα ήταν πιο απλά, πιο ήρεμα και - σόρρυ Gen Z, αλλά οι millennials θα καταλάβουν - πιο όμορφα.

Σταμάτα μια στιγμή. Πάρε μια ανάσα. Κλείσε τα μάτια και μεταφέρσου 30 - 35 χρόνια πίσω, στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Πόσο διαφορετική έμοιαζε η ζωή τότε; Τα κινητά απουσίαζαν εντελώς από την καθημερινότητά μας, το ίντερνετ δεν υπήρχε καν σαν ιδέα και η επικοινωνία των ανθρώπων ήταν πιο ουσιαστική σε σύγκριση με σήμερα. Οι millennials μπορεί να αμειβόμαστε με λιγότερα χρήματα από τους Gen Z, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, ωστόσο έχουμε κερδίσει κάτι, που η σημερινή γενιά μπορεί μόνο να το φανταστεί: ζήσαμε χωρίς τεχνολογία, χωρίς smartphones και smartwatches - προλάβαμε τη ζωή στην πιο «αθώα» φάση της. Και αυτές οι αναμνήσεις ούτε που φανταζόμασταν ποτέ πόσο πολύτιμες μπορεί να γίνουν.

Από τα παιχνίδια στην πλατεία και τις ποδηλατάδες γύρω από το σπίτι - χωρίς ρολόι, αλλά με γνώμονα τη δύση του ηλίου - μέχρι τα κόμικ ή τα περιοδικά, τα επιτραπέζια, τις συλλογές καρτών ή ακόμη και αυτοκόλλητων, τα sleepovers με βιντεοκασέτες, τη μουσική από το walkman και αργότερα το CD player, τις τηλεφωνικές παραγγελίες στο σουβλατζίδικο της γειτονιάς, οι millennials έχουμε στη φαρέτρα μας βιώματα που πάντα θα μας θυμίζουν, πως η εποχή χωρίς την τεχνολογία δεν ήταν, τελικά, και τόσο άσχημη. Και ίσως, διαβάζοντας αυτές τις γραμμές, να σου γεννηθεί και εσένα η ίδια νοσταλγία για όσα πέρασαν και σίγουρα δεν θα ξαναέρθουν, αλλά πάντα θα θυμόμαστε με ένα γλυκό χαμόγελο στα χείλη.

Οι ψυχολόγοι πάντως συμφωνούν, πως ορισμένες συνήθειες των 90’s προστάτευαν πραγματικά την ψυχική υγεία των ανθρώπων, χαρίζοντάς τους χαρά, ικανοποίηση και ουσιαστική σύνδεση με τους γύρω τους. Τότε, που η οθόνη που υπήρχε στο σπίτι μας βρισκόταν στο σαλόνι - εντάξει κάποιοι είχαν και μια δεύτερη, σίγουρα μικρότερη, στην κουζίνα - οι νέοι είχαν πολύ πιο ενδιαφέροντα χόμπι, που συνέβαλαν με τον δικό τους τρόπο στην πνευματική καλλιέργεια, την ψυχαγωγία και την αυτοεξέλιξή τους. Παρακάτω, θα βρεις τη λίστα που κανείς - στην πραγματικότητα - δεν έχει ξεχάσει και όλοι κάπου βαθιά - ή και όχι - μέσα μας νοσταλγούμε.

10 χόμπι των 90’s που όντως βοηθούσαν την ψυχική υγεία μας και έχουν ξεθωριάσει μέσα στο πέρασμα του χρόνου

#1 Συλλογή Beanie Babies

Πριν οι συλλογές γίνουν ψηφιακές και τα likes αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία από τα ίδια τα αντικείμενα, υπήρχαν τα Beanie Babies. Τα μικρά λούτρινα ζωάκια, που πολλοί μάζευαν με πάθος, δεν ήταν απλώς παιχνίδια, αλλά ένας τρόπος να καλλιεργήσεις την υπομονή, να βάζεις στόχους και να χαίρεσαι με κάθε νέα προσθήκη στη συλλογή σου. Και, μεταξύ μας, υπήρχε μεγαλύτερη χαρά από το να βρίσκεις επιτέλους εκείνο που σου έλειπε;

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#2 Ενοικίαση κασετών ή DVD από βίντεο κλαμπ

Το να πας μέχρι το βίντεο κλαμπ για να διαλέξεις ταινία ήταν ολόκληρη ιεροτελεστία. Περιπλανιόσουν ανάμεσα στα ράφια, διάβαζες τις περιλήψεις, άλλαζες γνώμη δέκα φορές και στο τέλος γύριζες σπίτι με μια σακούλα γεμάτη... υποσχέσεις για ένα όμορφο βράδυ. Ήταν μια μικρή έξοδος που μας έμαθε, πως η αναμονή κάνει την απόλαυση ακόμη μεγαλύτερη.

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#3 Ψησίματα στον φούρνο Easy-Bake

Για πολλά παιδιά των 90's, ο Easy-Bake ήταν η πρώτη επαφή με τη μαγειρική. Δεν είχε σημασία, αν το αποτέλεσμα έμοιαζε περισσότερο με πείραμα παρά με κέικ. Η χαρά βρισκόταν στη διαδικασία, στη δημιουργία και στην υπερηφάνια του να λες «το έφτιαξα μόνος μου». Και κάπως έτσι, χτιζόταν η αυτοπεποίθηση, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε.

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#4 Skateboard

Το skateboard δεν ήταν απλώς ένα χόμπι, αλλά μια ολόκληρη φιλοσοφία. Ώρες ατελείωτες στις πλατείες, πτώσεις, γδαρμένα γόνατα, γέλια και η ικανοποίηση όταν, επιτέλους, πετύχαινες το κόλπο που δοκίμαζες για ημέρες. Σου μάθαινε να επιμένεις, να μη φοβάσαι την αποτυχία και - κυρίως - να περνάς χρόνο έξω από το σπίτι.

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#5 Να μιλάς στο σταθερό τηλέφωνο με καλώδιο

Αν μεγάλωσες στα 90's, ξέρεις πως το καλώδιο του σταθερού είχε κάνει περισσότερους κόμπους κι από τα νεύρα των γονιών σου, όταν κρατούσες κατειλημμένη τη γραμμή για ώρες. Οι ατελείωτες συζητήσεις με φίλους, τα πρώτα εφηβικά σκιρτήματα και το κλασικό «κλείσε εσύ πρώτος» ήταν μια μορφή επικοινωνίας που μόνοι όσοι τη ζήσαμε θα καταλάβουμε.

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#6 Να φτιάχνεις άλμπουμ φωτογραφιών

Πριν γεμίσουν οι μνήμες των κινητών με χιλιάδες φωτογραφίες που δεν θα ξαναδούμε ποτέ, υπήρχαν τα οικογενειακά άλμπουμ. Να διαλέγεις ποιες φωτογραφίες αξίζουν μια θέση στις σελίδες τους, να γράφεις ημερομηνίες και μικρές σημειώσεις και να τις ξεφυλλίζεις ξανά και ξανά ήταν ένας από τους πιο όμορφους τρόπους να κρατάς τις αναμνήσεις ζωντανές.

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#7 Ηλεκτρονικά παιχνίδια

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια των 90's δεν είχαν ατελείωτα updates, online κατατάξεις και μικροσυναλλαγές. Είχαν όμως παρέα. Παίζαμε δίπλα-δίπλα στον ίδιο καναπέ, δίναμε το χειριστήριο ο ένας στον άλλον και πανηγυρίζαμε ή τσακωνόμασταν για μια πίστα. Το παιχνίδι ήταν ομαδική υπόθεση και οι αναμνήσεις που άφηνε πολύ μεγαλύτερες από οποιοδήποτε σκορ.

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#8 Να ακούς μουσική από το Walkman

Να πατάς play, να ακούς το χαρακτηριστικό «κλικ» της κασέτας και να βγαίνεις βόλτα με τα ακουστικά στα αυτιά. Το Walkman μας έμαθε να ακούμε πραγματικά τη μουσική, χωρίς ειδοποιήσεις, χωρίς διακοπές και χωρίς να αλλάζουμε τραγούδι κάθε τριάντα δευτερόλεπτα. Μόνο εσύ και η αγαπημένη σου playlist.

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#9 Να ανταλλάσσεις σημειώματα εντός και εκτός τάξης

Πολύ πριν τα emojis και τα «προβλήθηκε», υπήρχαν τα διπλωμένα χαρτάκια που ταξίδευαν από θρανίο σε θρανίο. Μυστικά, αστεία, μικρές εξομολογήσεις και η αγωνία να μην τα πιάσει ο καθηγητής. Ίσως, τελικά, λίγες γραμμές γραμμένες με στυλό να είχαν περισσότερη αξία από εκατοντάδες μηνύματα που χάνονται σήμερα μέσα στις συνομιλίες.

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#10 Να βγάζεις φωτογραφίες από τη φωτογραφική μηχανή και να τις βλέπεις μόλις εμφανίσεις το φλας

Κάθε φωτογραφία είχε αξία, γιατί ήξερες πως το φιλμ τελειώνει. Δεν τραβούσες είκοσι λήψεις μέχρι να πετύχεις την τέλεια. Περίμενες με ανυπομονησία να εμφανιστούν, χωρίς να ξέρεις αν βγήκαν κουνημένες ή αν κάποιος είχε κλείσει τα μάτια του. Και αυτή η μικρή αναμονή έκανε τη στιγμή που άνοιγες τον φάκελο με τις φωτογραφίες να μοιάζει σχεδόν μαγική.

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