Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα (9/7) στους κινηματογράφους

Νέα κινηματογραφική εβδομάδα, νέες ταινίες για να περάσουμε τα επόμενα βράδια μας με ποπ κορν στα θερινά σινεμά και τους κινηματογράφους

Η κινηματογραφική εβδομάδα στην καρδιά του καλοκαιριού, φέρνει νέες ταινίες για να περάσουμε τα επόμενα βράδια μας με ποπ κορν, άπερολ και αντικουνουπικά στα θερινά σινεμά. Δηλαδή το καλύτερό μας. Όσον αφορά τις προσθήκες στη μεγάλη οθόνη, το ενδιαφέρον παραμένει ζωντανό.

Από νέες ταινίες έχουμε την επιστροφή του Γερμανού δημιουργού, Κρίστιαν Πέτζολντ, με την ταινία Αντικατοπτρισμοί που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών του Φεστιβάλ Καννών. Μάλιστα, βρίσκεται ανάμεσα στις καλύτερες ταινίες της χρονιάς για τα περιοδικά Cahiers du Cinema και Sight and Sound.

Έχουμε βέβαια και την επιστροφή της Βαϊάνα, αλλά και την η πιο άγρια και τρομακτική περιπέτεια του Evil Dead Burn, φέρνοντας στη μεγάλη οθόνη ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο σφαγής και δαιμονικού χάους. Από cult ταινίες, που το κοινό αναζητά όλο και περισσότερο πλέον, έχουμε το «Ωραία μου Κυρία», αλλά και το «Τηλεφωνήσατε: Ασφάλεια Αμέσου Δράσεως».

Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα (9/7)

Tuner

Ένα συναρπαστικό crime θρίλερ, που συνδυάζει ρομαντισμό, δράμα και σασπένς, με πρωταγωνιστή τον Λίο Γούνταλ δίπλα στον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ο Νίκι (Γούνταλ), είχε κάποτε μια πολλά υποσχόμενη καριέρα. Είναι χαρισματικός χορδιστής πιάνων, με μία σπάνια και εκπληκτικά λεπτομερή ακουστική αντίληψη. Αυτή, θα τον θέσει στο στόχαστρο του Ούρι, ενός εργολάβου υπηρεσιών ασφαλείας, που θα του προτείνει να αναλάβει μια επικίνδυνη αποστολή, η οποία θα τον παρασύρει σε δύσκολα μονοπάτια.

Αντικατοπτρισμοί

Μετά από ένα τροχαίο όπου σκοτώνεται ο φίλος της, η Λάουρα, σπουδάστρια πιάνου, φιλοξενείται στο εξοχικό σπίτι της Μπέτι, μάρτυρα του ατυχήματος. Η ζωή με την οικογένεια της Μπέτι φέρνει ανακούφιση σε όλους, ωστόσο η Λάουρα αρχίζει να αμφισβητεί τα κίνητρά τους όσο περνάει ο καιρός. Ο Γερμανός δημιουργός Κρίστιαν Πέτζολντ, επιστρέφει για άλλη μια φορά στις μεταφυσικές αμφισημίες και τα παιχνίδια ταυτοτήτων που καθορίζουν τις πιο σπουδαίες ταινίες του. Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών του Φεστιβάλ Καννών.

Το Δείπνο του Φράνκο

Μετά το τέλος του Ισπανικού Εμφυλίου, ο Φράνκο διοργανώνει δείπνο στο Hotel Palace της Μαδρίτης για να γιορτάσει τη νίκη, μόνο που όλοι οι σεφ του ξενοδοχείου είναι πολιτικοί κρατούμενοι. Τώρα, έχουν την τελευταία τους ευκαιρία να «μαγειρέψουν» την απόδρασή τους. Μία τολμηρή σάτιρα που αποδεικνύει γι’ ακόμα μια φορά ότι μερικές από τις πιο τραγικές καταστάσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας έχουν εμπνεύσει μερικές από τις καλύτερες κωμωδίες στην ιστορία του κινηματογράφου.

Βαϊάνα

Δεν χρειάζονται συστάσεις για τη live-action προσαρμογή της Disney. Η Βαϊάνα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Ωκεανού και, για πρώτη φορά, ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της Motunui με τον περιβόητο ημίθεο Maui σε ένα αξέχαστο ταξίδι για να αποκαταστήσει την ευημερία του λαού της. Την ταινία σκηνοθετεί ο βραβευμένος με Emmy και Tony Award Thomas Kail.

Evil Dead Burn

Μετά τον θάνατο του συζύγου της, μια γυναίκα αναζητά παρηγοριά στους πεθερούς της στο απομονωμένο οικογενειακό τους σπίτι. Καθώς ένας-ένας μεταμορφώνονται σε Deadites - μετατρέποντας τη συνάντηση σε μια οικογενειακή συγκέντρωση από την κόλαση - ανακαλύπτει ότι οι όρκοι που έδωσε στη ζωή της συνεχίζουν να ισχύουν ακόμα και μετά το θάνατο. Στην ταινία ξεδιπλώνεται η πιο άγρια και τρομακτική περιπέτεια της σειράς μέχρι σήμερα, φέρνοντας στη μεγάλη οθόνη ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο σφαγής και δαιμονικού χάους.

Η Μπαλάντα των Ονείρων

Όταν ένας επιτυχημένος μουσικός βλέπει ένα τραγούδι που έγραψε να γίνεται απροσδόκητα τεράστια επιτυχία, θα κάνει τα πάντα για να πάρει την αναγνώριση που του αξίζει. Καθώς το τραγούδι ταξιδεύει από στούντιο σε σκηνές και στο κοινό, αποκαλύπτει τη δύναμη που μπορεί να έχει η μουσική να ενώνει, να εμπνέει αλλά και να δημιουργεί συγκρούσεις. Μια εμπνευσμένη μουσική ιστορία για έναν τραγουδιστή γάμων, έναν ροκ σταρ και το τραγούδι που θα μπει ανάμεσά τους.