Η Κριστίν Ντέιβις δεν καταλάβαινε γιατί ο κόσμος έβλεπε φανατικά το Sex and the City

Παραδέχτηκε, ωστόσο, πως ήταν μια πολύ καλή σειρά και πολύ μπροστά από την εποχή της

Η Κριστίν Ντέιβις μίλησε στο podcast «Dinner’s On Me» με τον Τζέσι Τάιλερ Φέργκουσον και θυμήθηκε την περίοδο εκείνη που το Sex and the City κατέγραφε μεγάλη επιτυχία, χωρίς εκείνη όμως να αντιλαμβάνεται τον λόγο. Για την ακρίβεια, ένιωθε πολύ μπερδεμένη για όλη αυτή την καταιγιστική ανταπόκριση.

Όπως εξήγησε η ηθοποιός, όταν παρακολούθησε τα επεισόδια για πρώτη φορά, θυμάται να σκέφτεται: «Θυμάμαι ότι πίστευα πως ήταν καλή σειρά, αλλά ταυτόχρονα - ίσως αυτό ακουστεί άσχημο - όταν άρχισε όλος αυτός ο ενθουσιασμός του κόσμου, αναρωτιόμουν: “Γιατί ενθουσιάζονται τόσο πολύ;”. Ήταν πραγματικά κάτι συντριπτικό. Σκεφτόμουν: “Τι ακριβώς συμβαίνει;”».

Η Κριστίν Ντέιβις εξήγησε βέβαια πως η σειρά ήταν πρωτοποριακή για την εποχή της. «Τώρα που την ξαναβλέπω, μπορώ να είμαι πιο αντικειμενική και σχεδόν να την απολαμβάνω σαν θαυμάστρια. Όχι ακριβώς, αλλά μπορώ να εκτιμήσω τις ιστορίες και όλα τα υπόλοιπα. Και πραγματικά είναι πολύ καλή. Δεν νομίζω ότι τότε το είχα συνειδητοποιήσει. Δεν είχα καταλάβει σε πόσο μεγάλο βαθμό ήταν κάτι διαφορετικό από ό,τι υπήρχε εκείνη την εποχή».

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό People το 2024, η ηθοποιός είχε δηλώσει ότι η πραγματική της προσωπικότητα είναι πιθανότατα ένας συνδυασμός των χαρακτήρων της σειράς. «Θα έλεγα ότι είμαι κυρίως Σάρλοτ, αλλά με λίγη Κάρι μέσα μου. Πιθανότατα είμαι πιο ελεύθερο πνεύμα από τη Σάρλοτ, τουλάχιστον όσον αφορά τις προτεραιότητές μου στη ζωή. Για τη Σάρλοτ, ένας από τους βασικούς στόχους ήταν πάντα ο γάμος, κάτι που δεν υπήρξε ποτέ βασική προτεραιότητα για μένα. Βέβαια, είναι δύσκολο να είσαι απολύτως αντικειμενική».

Υπενθυμίζεται πως η σειρά Sex and the City έκανε πρεμιέρα το 1998, με τις Κρίστιν Ντέιβις, Κιμ Κατράλ, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Σίνθια Νίξον. Η επιτυχία ήταν τέτοια που οδήγησε στη δημιουργία δύο κινηματογραφικών ταινιών, καθώς και της τηλεοπτικής συνέχειας «And Just Like That», η οποία έκανε πρεμιέρα στις 9 Δεκεμβρίου 2021 στην πλατφόρμα HBO Max και ολοκληρώθηκε στις 14 Αυγούστου 2025.