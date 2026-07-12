Jay-Z: Με Μπιγιονσέ, Μπλου Άιβι και Αλίσια Κις γιόρτασε τα 30 χρόνια του «Reasonable Doubt» στο Yankee Stadium

O Jay-Z τίμησε τα 30 χρόνια του «Reasonable Doubt» με ολόκληρο το άλμπουμ on stage και εμφανίσεις–έκπληξη από οικογένεια και θρυλικούς καλεσμένους.

Τριάντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του «Reasonable Doubt», του δίσκου που τον μετέτρεψε σε έναν από τους πιο ισχυρούς παίκτες της μουσικής βιομηχανίας, ο Jay-Z επέστρεψε στο προσκήνιο με μια επετειακή συναυλία–δήλωση στο Yankee Stadium. Η βραδιά, η πρώτη από τρία headline shows στο θρυλικό γήπεδο, σχεδιάστηκε ως αφιέρωμα στο ντεμπούτο άλμπουμ του 1996, αλλά γρήγορα εξελίχθηκε σε ζωντανό «μάθημα ιστορίας» για όλη του τη δισκογραφία – και σε μια μεγάλη γιορτή της Νέας Υόρκης.

Ο Μπρούκλιν σταρ δεν είναι ξένος στις επετείους: ήδη από το 2006 είχε τιμήσει τα 10 χρόνια του «Reasonable Doubt» με μια μεγαλοπρεπή συναυλία στο Radio City, συνοδεία ορχήστρας. Αυτή τη φορά, εκτός από τα 30 χρόνια του ντεμπούτου, στο παρασκήνιο βρίσκεται και η 25η επέτειος του «The Blueprint», με το πρόγραμμα των εμφανίσεων στο Bronx να συμπληρώνεται από ένα επιπλέον show με τον εύγλωττο τίτλο «Extra Innings».

Η βραδιά στο Yankee Stadium άνοιξε με κίνηση–ματ: η Μπιγιονσέ, απούσα από το πρόσφατο set του Τζέι στο Roots Picnic στη Φιλαδέλφεια, βρέθηκε αυτή τη φορά στο κέντρο της σκηνής από το πρώτο κιόλας κομμάτι. Ντυμένη με ριγέ κοστούμι, ανέλαβε το θρυλικό hook της Μέρι Τζέι Μπλάιτ στο «Can’t Knock the Hustle», προκαλώντας έκρηξη ενθουσιασμού στο στάδιο. Η εμφάνισή της σε τόσο πρώιμο σημείο – και όχι ως «μεγάλο φινάλε» – έδωσε γρήγορα τον τόνο: ο Τζέι Ζι δεν σκόπευε να κρατήσει τίποτα για αργότερα.

Με ζωντανή μπάντα και κερκίδες επί σκηνής γεμάτες fans, ο Τζέι, με bomber jacket και το χαρακτηριστικό καπέλο Yankees, άρχισε να «ξεδιπλώνει» το «Reasonable Doubt» σχεδόν εξ ολοκλήρου με τη σειρά του δίσκου. Το «Politics As Usual» ήρθε ανανεωμένο, με τον ράπερ να ενσωματώνει το hook του Φρανκ Όουσιαν από το «Made in America», πριν περάσει σε freestyle που θύμισε – σε πιο ήπια εκδοχή – αυτό που είχε κάνει στο Roots Picnic.

Δεν παρέλειψε μάλιστα να σχολιάσει με σαρκασμό τον μικρό online θόρυβο για την κυκλοφορία βινυλίου του «Reasonable Doubt» σε μεγάλη αλυσίδα λιανικής, με ρίμες τύπου «δεν ακούω Twitter activists, γράφουν κι εγώ γελάω – δεν υπάρχει σύγκριση», αποδεικνύοντας ότι παραμένει απόλυτα συνειδητός για το πώς κινείται η κουβέντα γύρω από το όνομά του.

Το πνεύμα της Νέας Υόρκης κυριάρχησε και με την εμφάνιση του Nas. Ο ράπερ, του οποίου το «The World Is Yours» είχε σαμπλαριστεί στο «Dead Presidents», ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει αυτό το κομμάτι αλλά και το «NY State of Mind», ενώ από τα ηχεία έπαιζε το beat του «Where I’m From». Ήταν μια στιγμή που ένωσε δυο παράλληλους μύθους του East Coast rap πάνω στην ίδια σκηνή.

Στο «Bring It On», ήρθε η σειρά του Jaz‑O, πρώην μέντορα και αργότερα «ψυχρού» συνεργάτη του Τζέι, να κάνει μια σπάνια εμφάνιση–έκπληξη. Η επανένωση στη σκηνή έκλεισε με τρόπο έναν ακόμη κύκλο σχέσεων που είχαν γραφτεί στην ιστορία του hip hop. Μοναδική σημαντική απουσία για τους φαν θεωρήθηκε η Φόξι Μπράουν, η οποία δεν εμφανίστηκε στο «Ain’t No N—», το club‑friendly single που είχε βοηθήσει τον Τζέι να περάσει νωρίς στα ραδιόφωνα.

Ανάμεσα σε κλασικά tracks του «Reasonable Doubt» όπως τα «Can I Live» και «D’Evils», αλλά και σε εκτός δίσκου hits όπως τα «Jigga My N—a» και «Excuse Me Miss», η συγκινησιακά πιο φορτισμένη στιγμή της βραδιάς ήρθε με τη συμμετοχή της Μπλου Άιβι Κάρτερ. Η κόρη του Τζέι Ζι και της Μπιγιονσέ, που έχει μεγαλώσει κυριολεκτικά μέσα στα φώτα της δημοσιότητας, κάθισε πίσω από τα πλήκτρα για το «Feelin’ It», κομμάτι που είχε αρχικά φτιαχτεί από τον Ski Beatz για τους Camp Lo, πριν καταλήξει στον δίσκο του Τζέι.

Με άψογο παίξιμο στο πιάνο, χωρίς να χάνει νότα, η Μπλου Άιβι λειτούργησε ως ζωντανός σύνδεσμος ανάμεσα στις γενιές: ένα κομμάτι που κάποτε σηματοδοτούσε την ανάδειξη ενός νέου MC, τώρα συνοδευόταν από την κόρη του, με τον ίδιο να την κοιτά με εμφανή περηφάνια. Ήταν ίσως η «καρδιά» του σόου.



Πριν από το αναμενόμενο, σχεδόν τελετουργικό φινάλε με την Αλίσια Κις και το «Empire State of Mind» – μια από τις πιο αναγνωρίσιμες ωδές στη Νέα Υόρκη των τελευταίων δεκαετιών – ο Jay-Z επέλεξε να κλείσει το σετ του «Reasonable Doubt» με το «Regrets». Στο κομμάτι αυτό, ο ράπερ ξετυλίγει την σκοτεινή πλευρά της νοοτροπίας του hustler, αναλογιζόμενος τα λάθη και το τίμημα των επιλογών του.