Το πρώτο σπίτι των «Gilmore Girls» διατίθεται προς πώληση

Το σπίτι όπου γυρίστηκε ο πιλότος των «Gilmore Girls» στον Καναδά πωλείται για 2,7 εκατ. δολάρια.

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα ακίνητα για τους λάτρεις της τηλεοπτικής σειράς «Gilmore Girls» βρίσκεται πλέον στην αγορά, προσφέροντας μια σπάνια ευκαιρία σε όσους ονειρεύτηκαν να ζήσουν έστω και λίγο στον κόσμο της φανταστικής πόλης Stars Hollow. Πρόκειται για το πρώτο σπίτι που εμφανίστηκε ως κατοικία της Λόρελαϊ Γκίλμορ και της κόρης της Ρόρι Γκίλμορ στο πιλοτικό επεισόδιο της σειράς, το οποίο διατίθεται προς πώληση έναντι 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή Μάρκαμ του Οντάριο στον Καναδά, σε μια πραγματική γειτονιά που χρησιμοποιήθηκε για να αναπαραστήσει την ατμόσφαιρα της γραφικής Stars Hollow στο πρώτο επεισόδιο της σειράς. Αν και στη συνέχεια τα περισσότερα εξωτερικά και εσωτερικά γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στα στούντιο της Warner Bros. στην Καλιφόρνια, το συγκεκριμένο σπίτι έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της παραγωγής.

Winsold 3D Photography

Για τους φανατικούς θεατές, οι χώροι του σπιτιού αποτελούν ένα νοσταλγικό ταξίδι στις πρώτες στιγμές της σειράς, όταν το κοινό γνώρισε για πρώτη φορά τη δυναμική σχέση ανάμεσα στη Λόρελαϊ και τη Ρόρι. Το ακίνητο δεν είναι απλώς ένα σπίτι που εμφανίστηκε σε μια τηλεοπτική παραγωγή, αλλά ένα σημείο αναφοράς για μια σειρά που απέκτησε φανατικό κοινό σε όλο τον κόσμο.

Το πραγματικό σπίτι βρίσκεται στην κοινότητα Unionville, η οποία αποτέλεσε την πρώτη εκδοχή της Stars Hollow πριν η σειρά αποκτήσει το μόνιμο σκηνικό της στην Καλιφόρνια. Η καταχώριση του ακινήτου έχει αναλάβει η Σίλβια Μόρις της Century 21 Leading Edge Realty Inc., ενώ το σπίτι προσφέρεται για πρώτη φορά από το 2002.

Χτισμένο περίπου το 1875, το ιστορικό ακίνητο συνδυάζει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική με σύγχρονες ανέσεις. Η κύρια κατοικία έχει επιφάνεια περίπου 2.840 τετραγωνικών ποδιών και διατηρεί πολλά στοιχεία που προσδίδουν χαρακτήρα, όπως εμφανή ξύλινα δοκάρια, τρία τζάκια, δύο σκάλες και έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με μπαρ.

Η κουζίνα αποτελεί έναν από τους πιο εντυπωσιακούς χώρους του σπιτιού, διαθέτοντας μεγάλη κεντρική νησίδα με καθίσματα, ενώ προσφέρει άμεση πρόσβαση σε εξωτερική βεράντα. Στο κυρίως υπνοδωμάτιο υπάρχει ένα vintage τζάκι και έξοδος προς τον εξωτερικό χώρο, δημιουργώντας μια αίσθηση ζεστασιάς που ταιριάζει απόλυτα στην αισθητική της σειράς.

Ένα ακόμη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ακινήτου είναι ένα ξεχωριστό ιστορικό κτίσμα περίπου 550 τετραγωνικών ποδιών, το οποίο στο παρελθόν λειτουργούσε ως φούρνος του χωριού. Το μικρό αυτό κτίριο έχει διατηρηθεί και σήμερα διαθέτει θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρικό ρεύμα και σύνδεση στο διαδίκτυο, επιτρέποντας τη χρήση του ως γραφείο, στούντιο δημιουργίας ή ξενώνας.

Winsold 3D Photography

Ο εξωτερικός χώρος του σπιτιού προσφέρει μεγάλες περιοχές για συγκεντρώσεις, φαγητό σε εξωτερικό χώρο και χαλάρωση, θυμίζοντας την ήρεμη και φιλική ατμόσφαιρα που έκανε τη Stars Hollow τόσο αγαπητή στους θεατές.

Η σειρά «Gilmore Girls» έκανε πρεμιέρα το 2000 και ολοκληρώθηκε το 2007 μετά από επτά σεζόν. Η ιστορία της Λόρελαϊ και της Ρόρι, με επίκεντρο τη μητέρα και κόρη που είχαν μια ιδιαίτερη σχέση βασισμένη στην αγάπη, την ειλικρίνεια και τις ατελείωτες συζητήσεις, έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά φαινόμενα της εποχής.

Σχεδόν μία δεκαετία μετά το τέλος της αρχικής σειράς, το Netflix επανέφερε τους αγαπημένους χαρακτήρες το 2016 με τη μίνι σειρά τεσσάρων επεισοδίων «Gilmore Girls: A Year in the Life», η οποία έδωσε στους θαυμαστές την ευκαιρία να δουν πού βρίσκονταν η Λόρελαϊ και η Ρόρι χρόνια αργότερα.

Η σχέση των θαυμαστών με τη σειρά παραμένει ιδιαίτερα δυνατή μέχρι σήμερα. Όταν έγινε γνωστό ότι η σειρά θα αποχωρούσε από το Netflix στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πλατφόρμα χαρακτήρισε τη σειρά κάτι περισσότερο από μια απλή τηλεοπτική παραγωγή, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι «είναι τρόπος ζωής, είναι θρησκεία» για πολλούς θεατές.

Παρότι οι επτά σεζόν δεν είναι πλέον διαθέσιμες στο Netflix στις ΗΠΑ, οι fans μπορούν ακόμη να επιστρέψουν στη Stars Hollow μέσω άλλων πλατφορμών streaming.

Η πώληση του πρώτου σπιτιού των «Gilmore Girls» αποτελεί πλέον μια μοναδική ευκαιρία για κάποιον θαυμαστή να αποκτήσει όχι μόνο ένα ιστορικό ακίνητο, αλλά και ένα μικρό κομμάτι από έναν τηλεοπτικό κόσμο που για εκατομμύρια ανθρώπους συνδέθηκε με τη νοσταλγία, την οικογένεια και την αίσθηση του «σπιτιού».