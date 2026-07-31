Η μουσική συνάντηση που λατρέψαμε: Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νίνα Μαζάνη μαζί στο «Είναι εντάξει μαζί μου»

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νίνα Μαζάνη συναντιούνται για πρώτη φορά στο «Είναι εντάξει μαζί μου», χαρίζοντας μια συγκινητική ερμηνεία

Πόσο υπέροχο είναι κάποια αγαπημένα τραγούδια να επιστρέφουν απρόσμενα, χρόνια αργότερα, βρίσκοντας έναν νέο τρόπο να αγγίξουν το κοινό; Σε αυτή ακριβώς την κατηγορία ανήκει το «Είναι εντάξει μαζί μου» του Κώστα Λειβαδά!

Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη, χαρακτηριστική ερμηνεία της Ελένης Τσαλιγοπούλου, το τραγούδι γνώρισε μια νέα άνθηση χάρη στη διασκευή της Νίνας Μαζάνη. Η εκτέλεση που παρουσιάστηκε στο «Μπαλκόνι του Papazo» αγαπήθηκε ιδιαίτερα στα social media και στο TikTok, φέρνοντας το τραγούδι σε ένα εντελώς νέο κοινό, χωρίς να αλλοιώσει τη συναισθηματική δύναμη που το έκανε ξεχωριστό από την πρώτη στιγμή.

Τώρα, αυτή η μουσική διαδρομή ολοκληρώνεται με έναν τρόπο που δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Στο καλοκαιρινό φινάλε των «Σάουντρακς του Ελληνικού 93.2», η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νίνα Μαζάνη ερμηνεύουν για πρώτη φορά μαζί το «Είναι εντάξει μαζί μου», έχοντας δίπλα τους τον ίδιο τον δημιουργό του τραγουδιού, τον Κώστα Λειβαδά, στα πλήκτρα.

Πρόκειται για μια συνάντηση που μοιάζει φυσική, αλλά μέχρι σήμερα δεν είχε συμβεί ποτέ. Η αυθεντική ερμηνεία συναντά τη σύγχρονη εκδοχή της και το αποτέλεσμα δεν λειτουργεί ως σύγκριση, αλλά ως ένας δημιουργικός διάλογος ανάμεσα σε δύο διαφορετικές γενιές καλλιτεχνών και ακροατών.

Δεν είναι τυχαίο ότι το σχετικό απόσπασμα ξεχώρισε αμέσως μετά τη δημοσίευσή του, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και κοινοποιήσεις, ενώ τα σχόλια του κοινού κάνουν λόγο για μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της φετινής σεζόν των «Σάουντρακς». Για πολλούς, ήταν η μουσική συνάντηση που περίμεναν χωρίς να το γνωρίζουν.

Ίσως γιατί τα πραγματικά σπουδαία τραγούδια δεν μένουν ποτέ εγκλωβισμένα στην εποχή τους. Αλλάζουν φωνές, αποκτούν νέες ερμηνείες και συνεχίζουν να συγκινούν, αποδεικνύοντας ότι η μουσική δεν γνωρίζει ηλικίες ούτε γενιές. Το «Είναι εντάξει μαζί μου» είναι μία ακόμη απόδειξη ότι ένα καλό τραγούδι μπορεί πάντα να ξαναγεννηθεί.

