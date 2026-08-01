Αγωγή κατά του Netflix: Παραγωγός καταγγέλλει ότι χάθηκε αντίγραφο ταινίας με τον Νίκολας Κέιτζ

Δικαστικά κατά του Netflix στρέφεται παραγωγός, υποστηρίζοντας ότι η απώλεια αντιγράφου της ταινίας «Fortitude» προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων.

Μια δικαστική διαμάχη ύψους 105 εκατομμυρίων δολαρίων φέρνει το Netflix στο επίκεντρο της δημοσιότητας, έπειτα από καταγγελίες παραγωγού που αναφέρουν ότι η πλατφόρμα έχασε ένα μη κρυπτογραφημένο αντίγραφο της πολεμικής ταινίας «Fortitude», στην οποία πρωταγωνιστούν ο Νίκολας Κέιτζ και ο Μπεν Κίνγκσλεϊ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη βιομηχανία του κινηματογράφου, καθώς αγγίζει ζητήματα ασφάλειας, προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και διαχείρισης ανέκδοτου κινηματογραφικού υλικού.

Σύμφωνα με το Variety, ο Ελβετός επιχειρηματίας και παραγωγός Σάιμον Άφραμ, ο οποίος υπέγραψε και το σενάριο της ταινίας, κατέθεσε αγωγή υποστηρίζοντας ότι αφιέρωσε επτά χρόνια για την ολοκλήρωση του φιλόδοξου εγχειρήματος, επενδύοντας περίπου 45 εκατομμύρια δολάρια. Όπως αναφέρει στη μήνυσή του, συνεργάτης της παραγωγής παρέδωσε τον περασμένο Ιούνιο στα κεντρικά γραφεία του Netflix ένα Digital Cinema Package (DCP), ώστε η εταιρεία να εξετάσει το ενδεχόμενο απόκτησης των δικαιωμάτων διανομής της ταινίας.

Η υπόθεση πήρε απρόσμενη τροπή όταν, σύμφωνα με την αγωγή, ο συνεργάτης της παραγωγής επιχείρησε να παραλάβει το υλικό μετά την προβολή του, χωρίς όμως να λάβει άμεση ανταπόκριση από την εταιρεία. Έπειτα από αλλεπάλληλες προσπάθειες επικοινωνίας, το Netflix φέρεται να ενημέρωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι οι σκληροί δίσκοι στους οποίους βρισκόταν αποθηκευμένη η ταινία είχαν κλαπεί από τα γραφεία της.

Σε μήνυμα που περιλαμβάνεται στα δικαστικά έγγραφα, ο διευθυντής πρωτότυπων ταινιών της εταιρείας, Σον Μπέρνεϊ, φέρεται να έγραψε πως επρόκειτο για ένα πρωτοφανές περιστατικό για το Netflix, σημειώνοντας ότι άγνωστοι αφαίρεσαν αρκετούς σκληρούς δίσκους από γραφεία της εταιρείας και πως οι εσωτερικές έρευνες δεν απέδωσαν καρπούς.

Όσα αναφέρει το Netflix

Η εταιρεία απορρίπτει τις κατηγορίες περί αμέλειας και υποστηρίζει ότι η παραγωγή δεν ακολούθησε τα καθιερωμένα πρωτόκολλα ασφαλείας που εφαρμόζονται στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Εκπρόσωποι του Netflix επισημαίνουν ότι οι ανέκδοτες ταινίες παραδίδονται συνήθως είτε μέσω προστατευμένων ηλεκτρονικών συνδέσμων είτε ως κρυπτογραφημένα αρχεία DCP, τα οποία μπορούν να προβληθούν μόνο με ειδικό ψηφιακό «κλειδί» (Key Delivery Message).

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την απώλεια ενός αρχείου που, όπως αναφέρει, παραδόθηκε χωρίς τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.

Ωστόσο, η πλευρά του Άφραμ αντικρούει αυτόν τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι η ομάδα παραγωγής ενήργησε βάσει των οδηγιών που είχε λάβει από το Netflix. Σύμφωνα με την αγωγή, είχε ενημερωθεί η πλατφόρμα ότι το αντίγραφο ήταν μη κρυπτογραφημένο και είχε ζητηθεί να διαγραφεί μετά την ολοκλήρωση της προβολής. Κατά τον παραγωγό, από τη στιγμή που το υλικό παραδόθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, εκείνη είχε την ευθύνη να το φυλάξει σε ασφαλές σημείο και όχι να το αφήσει εκτεθειμένο σε κοινόχρηστους χώρους.

Ο φόβος για την εμπορική αξία της ταινίας

Κεντρικό επιχείρημα της αγωγής είναι ότι η εξαφάνιση του αντιγράφου υπονομεύει την αποκλειστικότητα της ταινίας και συνεπώς μειώνει σημαντικά την εμπορική της αξία. Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το έργο έχει διαρρεύσει στο διαδίκτυο ή κυκλοφορεί παράνομα, ο παραγωγός υποστηρίζει πως η πιθανότητα διαρροής αρκεί για να επηρεάσει αρνητικά τις διαπραγματεύσεις με πιθανούς διανομείς.

Από την πλευρά του, το Netflix επισημαίνει ότι έχει ήδη προχωρήσει σε εσωτερική έρευνα και έχει λάβει πρόσθετα μέτρα για την προστασία της ταινίας, μεταξύ των οποίων και η παρακολούθηση γνωστών ιστοσελίδων πειρατικού περιεχομένου, ώστε να εντοπιστεί εγκαίρως οποιαδήποτε παράνομη διανομή.

Παράλληλα, σύμφωνα με την εταιρεία, μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί καμία ένδειξη ότι το υλικό έχει δημοσιοποιηθεί, ενώ εκφράζεται η εκτίμηση ότι όσοι αφαίρεσαν τους σκληρούς δίσκους πιθανότατα ενδιαφέρονταν μόνο για την αξία του εξοπλισμού και όχι για το περιεχόμενό του.

Μια παραγωγή με ταραχώδη διαδρομή

Η «Fortitude» είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας και στο παρελθόν. Το 2023, ο Σάιμον Άφραμ είχε κινηθεί νομικά κατά του βραβευμένου σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε, υποστηρίζοντας ότι είχε λάβει αμοιβή 500.000 δολαρίων ως εκτελεστικός παραγωγός χωρίς να συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση της ταινίας. Η υπόθεση είχε τελικά λυθεί εξωδικαστικά έναν χρόνο αργότερα.

Η νέα δικαστική διαμάχη αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον της κινηματογραφικής βιομηχανίας, καθώς μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το ποιος φέρει την ευθύνη όταν πολύτιμο κινηματογραφικό υλικό παραδίδεται σε μεγάλες πλατφόρμες πριν από την εμπορική του κυκλοφορία.

Όπως αναφέρει το Variety, η υπόθεση δεν αφορά μόνο την οικονομική αποζημίωση που διεκδικεί ο παραγωγός, αλλά ενδέχεται να ανοίξει ευρύτερη συζήτηση για τα πρωτόκολλα ασφαλείας που εφαρμόζονται στη διαχείριση ανέκδοτων κινηματογραφικών έργων σε μια εποχή όπου η προστασία του ψηφιακού περιεχομένου αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για ολόκληρη τη βιομηχανία.