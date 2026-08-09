Το Netflix "εγκλώβισε" έναν άνδρα σε ψεύτικο σπίτι, για να προωθήσει τη νέα του ταινία

Έχει δυσκολέψει η προώθηση ταινιών και σειρών για το Netflix

Το Netflix αποφάσισε να προωθήσει το νέο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας, The Last House, με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Μιας και η υπόθεση της ταινίας αφηγείται την ιστορία μιας οικογένειας που έχει παγιδευτεί στο σπίτι, η streaming πλατφόρμα έβαλε έναν άνδρα να ζήσει για τέσσερις ημέρες σε μία διαφημιστική πινακίδα στο Λος Άντζελες. Από σήμερα κυκλοφορεί, ξανά, ανάμεσά μας.

Ο χώρος ήταν επιπλωμένος, ενώ κάτω από το παράθυρο του αυτοσχέδιου σπιτιού αναγραφόταν το εξής μήνυμα: «Πόσο καιρό μπορείς να επιβιώσεις;». Ο άντρας χρειάστηκε να αντέξει το ακραίο κύμα καύσωνα που πλήττει αυτή την περίοδο τη Νότια Καλιφόρνια, καθώς, όπως γράφει το Entertainment Weekly, το ψεύτικο σπίτι δεν διέθετε κλιματισμό.

Το σημείο βρισκόταν στη διασταύρωση της Sunset Boulevard με τη Selma Avenue, με ανθρώπους να σταματούν για να παρατηρήσουν τον άνδρα που βρισκόταν σε κοινή θέα και επικοινωνούσε μαζί τους.

Στο μεταξύ, ο άνδρας είχε αρκετά βιβλία για να περάσει η ώρα του, μια τράπουλα για ατελείωτες παρτίδες πασιέντζας και μια υδρόγειο σφαίρα, ώστε να εξασκεί τις γνώσεις του στη γεωγραφία.

Τι θα δούμε στο The Last House στο Netflix

Το The Last House, σε σκηνοθεσία του Λουί Λετεριέ, έχει στους πρωταγωνιστικούς ρόλους την Γκρέτα Λι και τον Βάγκνερ Μόουρα, οι οποίοι υποδύονται ένα ζευγάρι που έχει εγκλωβιστεί μέσα στο σπίτι του μαζί με τα δύο μικρά παιδιά του. Όλοι μαζί προσπαθούν να επιβιώσουν από μια μυστηριώδη απειλή που βρίσκεται έξω από το σπίτι, ενώ τα αποθέματά τους σταδιακά εξαντλούνται.

«Το The Last House αμφισβητεί την ιδέα του ασφαλούς καταφυγίου, μετατρέποντας το οικογενειακό σπίτι σε ένα εχθρικό περιβάλλον, όπου η επιβίωση απαιτεί ενότητα», δήλωσε ο Λετεριέ στο Netflix Tudum. «Αυτός είναι ο χειρότερος εφιάλτης μιας συνηθισμένης οικογένειας, που την ωθεί στα όριά της προκειμένου να προστατεύσει ο ένας τον άλλον και αποκαλύπτει πόσο εύθραυστη είναι η αίσθηση ασφάλειας, καθώς και την απεγνωσμένη προσπάθεια να την ανακτήσει».

Ο σκηνοθέτης εξήγησε ότι τον κέντρισε το σενάριο του Μάθιου Ρόμπινσον και «η ιδέα του τι θα μπορούσε να σημαίνει το να ξυπνήσεις μια μέρα και να διαπιστώσεις ότι είσαι σωματικά εγκλωβισμένος μέσα στο σπίτι σου και να μην καταλαβαίνεις καν το γιατί».

Το The Last House είναι ήδη διαθέσιμο στο Netflix.