Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου, θυμηθήκαμε πέντε ταινίες για να δεις σήμερα

Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου σήμερα και τι καλύτερο από το να δεις αντίστοιχες ταινίες που έχουν αφήσει εποχή και που κατάφεραν να αποτυπώσουν στη μεγάλη οθόνη την ανιδιοτελή σχέση του ανθρώπου με τον τετράποδο φίλο του.

Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ σε οποιαδήποτε ταινία συμμετέχει σκύλος, δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από την οθόνη. Σε ορισμένες, δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω. Όπως όταν είδα για πρώτη φορά την ταινία Hachi: A Dog’s Tale. Για την ακρίβεια, κάθε φορά που την βλέπω, κλαίω.

Για την ιστορία, η ημέρα καθιερώθηκε το 2004, ούτως ώστε να προσφέρει στήριξη στα αδέσποτα και να ευαισθητοποιήσει για τα δικαιώματά τους.

5 ταινίες με πρωταγωνιστές τους σκύλους

Hachi: A Dog’s Tale

Δε νομίζω ότι χρειάζονται συστάσεις εδώ. Είναι αναμφίβολα από εκείνες τις ταινίες που σε συγκινούν και σε αγγίζουν βαθιά. Κυκλοφόρησε το 2009 και μέχρι σήμερα έχουμε χάσει το μέτρημα από τις πόσες φορές την έχουμε δει.

Το Hachi: A Dog’s Tale βασίζεται σε πραγματική ιστορία και έχει για πρωταγωνιστή τον Ρίτσαρντ Γκιρ. Η υπόθεση αφηγείται τη σχέση ενός καθηγητή με τον σκύλο που βρίσκει τυχαία στον δρόμο. Σύντομα η φιλία τους γίνεται δυνατή, με τον Χάτσικο να αφοσιώνεται πιστά σε εκείνον. Η ταινία είναι από εκείνες που υπενθυμίζουν με τον πιο συγκινητικό τρόπο ότι η αγάπη ενός σκύλου δεν εξαρτάται από συνθήκες ή ανταλλάγματα.

A Dog’s Purpose

Τι θα γινόταν αν ένας σκύλος μπορούσε να ζήσει περισσότερες από μία ζωές και κάθε φορά να επιστρέφει για να γνωρίσει έναν καινούργιο άνθρωπο; Αυτό είναι το βασικό ερώτημα της ταινίας «A Dog’s Purpose», η οποία ακολουθεί έναν σκύλο μέσα από διαφορετικές ζωές και διαφορετικές σχέσεις με τους ανθρώπους.

Μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση και εξερευνά τον δεσμό που δημιουργείται ανάμεσα σε ανθρώπους και κατοικίδια.

Eight Below

Εδώ η ιστορία μεταφέρεται σε ένα εντυπωσιακό, αλλά ιδιαίτερα σκληρό τοπίο: την Ανταρκτική. Μια ομάδα σκύλων έλξης έρχεται αντιμέτωπη με ακραίες καιρικές συνθήκες και πρέπει να επιβιώσει μόνη της, ενώ οι άνθρωποι που τους φρόντιζαν προσπαθούν να επιστρέψουν για να τους σώσουν. Η ταινία συνδυάζει περιπέτεια, αγωνία και δυνατές στιγμές, αναδεικνύοντας παράλληλα την αντοχή και την πίστη των ζώων.

The Art of Racing in the Rain

Ο Enzo είναι ένας σκύλος που παρακολουθεί τη ζωή του ανθρώπου του, ενός επίδοξου οδηγού αγώνων, και της οικογένειάς του. Μέσα από τη δική του ματιά, η ταινία μιλά για την αγάπη, την οικογένεια, τις απώλειες και την προσπάθεια να συνεχίζουμε παρά τις δυσκολίες. Μια ταινία που, πέρα από τη σχέση ανθρώπου και ζώου, θέτει στο επίκεντρο το τι σημαίνει να είσαι δίπλα σε κάποιον σε κάθε στιγμή της ζωής του.

Marley & Me

Ο Marley δεν είναι ο «τέλειος» σκύλος. Αντ’αυτού είναι ατίθασος, απρόβλεπτος και συχνά φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή της οικογένειάς του. Και ακριβώς γι’ αυτό γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της. Με τους Όουεν Γουίλσον και Τζένιφερ Άνιστον στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η ταινία παρακολουθεί την κοινή τους ζωή με τον Marley, από τα πρώτα χρόνια μέχρι τις… δύσκολες στιγμές. Μια ιστορία που ξεκινά ως κωμωδία και καταλήγει σε ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό μάθημα για την αγάπη και την απώλεια.