Η Κυριακή στα ‘00s ήταν μία ιεροτελεστία και σχεδόν όλοι έχουμε τις ίδιες μνήμες και βλέπαμε τις ίδιες ταινίες.

Κυριακή στα ‘00s: μία ημέρα που έχουμε όλοι στις μνήμες σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Μετά το μεσημεριανό φαγητό που ίσως ήταν κάποιο από τα αγαπημένα μας φαγητά, καθόμασταν στον καναπέ, με την τηλεόραση να παίζει στο βάθος.

Τότε, πολύ πριν από τις streaming πλατφόρμες και τις αμέτρητες επιλογές που βρίσκουμε σήμερα με το πάτημα ενός κουμπιού, υπήρχε μια ξεχωριστή χαρά στο να πετυχαίνουμε τυχαία στην τηλεόραση μια αγαπημένη ταινία. Τις περισσότερες φορές την είχαμε δει ξανά σε βαθμό που γνωρίζαμε τις ατάκες και τους διαλόγους, αλλά δεν πτοούμασταν και την βλέπαμε ξανά σαν να ήταν η πρώτη φορά.

Από συγκινητικές ιστορίες και οικογενειακές περιπέτειες μέχρι κωμωδίες που μας έκαναν να γελάμε κάθε φορά σαν να τις βλέπαμε για πρώτη φορά, αυτές είναι μερικές από τις ταινίες που έχουν συνδεθεί με τα κυριακάτικα μεσημέρια της παιδικής μας ηλικίας.

Γαλάζια Λίμνη

Ήταν από εκείνες τις ταινίες που, αν την πετύχαινες στην τηλεόραση, δύσκολα άλλαζες κανάλι. Η ιστορία δύο παιδιών που βρίσκονται μόνα τους σε ένα εξωτικό νησί και μεγαλώνουν μακριά από τον υπόλοιπο κόσμο είχε κάτι μαγνητικό. Οι εικόνες της φύσης, η αίσθηση της περιπέτειας και ο ρομαντισμός της ιστορίας την έκαναν μία από τις πιο χαρακτηριστικές ταινίες που έχουμε συνδέσει με τα μεσημέρια μπροστά στην τηλεόραση.

Κεντρική Σκηνή

Για όσους κάποτε ονειρεύτηκαν να φορέσουν πουέντ ή απλώς λάτρευαν τις χορευτικές ταινίες, η “Κεντρική Σκηνή” ήταν απαραίτητη. Η ιστορία νεαρών μαθητών που προσπαθούν να ξεχωρίσουν σε μια απαιτητική σχολή χορού είχε τα πάντα: ανταγωνισμό, φιλίες, έρωτες και φυσικά εντυπωσιακές χορογραφίες. Και όσο κι αν τα χρόνια πέρασαν, υπάρχουν συγκεκριμένες σκηνές που αρκούν για να μας μεταφέρουν αμέσως πίσω στον καναπέ του παιδικού μας σπιτιού.

Karate Kid

Το Karate Kid ήταν κάτι περισσότερο από μια ταινία με πολεμικές τέχνες. Ήταν η ιστορία ενός παιδιού που προσπαθεί να βρει τη θέση του σε ένα νέο περιβάλλον και μαθαίνει, μέσα από την πειθαρχία και την προσπάθεια, να πιστεύει περισσότερο στον εαυτό του. Και φυσικά, ποιος μπορεί να ξεχάσει τον κύριο Μιγιάγκι; Η σχέση του με τον νεαρό πρωταγωνιστή είναι ένας από τους λόγους που η ταινία παραμένει τόσο αγαπημένη. Και μην ξεχνάμε: “Wax on, wax off”

It Takes Two

Δύο κορίτσια που μοιάζουν σαν δίδυμες, αλλά δεν γνωρίζονται, συναντιούνται τυχαία και αποφασίζουν να αλλάξουν θέσεις. Μόνο που αυτή η ιδέα δεν μπορούσε παρά να οδηγήσει σε μια σειρά από ξεκαρδιστικές και απρόβλεπτες καταστάσεις. Το It Takes Two είχε όλα όσα χρειαζόταν μια ιδανική κυριακάτικη ταινία: χιούμορ, περιπέτεια, μια μικρή δόση ρομαντισμού και δύο αξιαγάπητες πρωταγωνίστριες.

Μπετόβεν

Αν υπήρχε μία ταινία που μπορούσε να μας κάνει να θέλουμε αμέσως έναν τεράστιο σκύλο, αυτή ήταν ο Μπετόβεν. Ο αξιαγάπητος σκύλος ράτσας Αγίου Βερνάρδου γινόταν μέλος μιας οικογένειας και, φυσικά, έφερνε μαζί του άπειρο χάος. Οι ταινίες με ζώα είχαν πάντα μια ξεχωριστή θέση στο κυριακάτικο πρόγραμμα και ο Μπετόβεν ήταν από τους πιο αγαπημένους τετράποδους πρωταγωνιστές της εποχής.

Matilda

Η μικρή Ματίλντα δεν ήταν μια συνηθισμένη ηρωίδα. Ήταν έξυπνη, λάτρευε τα βιβλία και είχε έναν τρόπο να αντιμετωπίζει έναν κόσμο ενηλίκων που συχνά δεν την καταλάβαινε. Το Matilda ήταν μία από εκείνες τις ταινίες που βλέπαμε ως παιδιά και καταλαβαίνουμε διαφορετικά όταν τις ξαναβλέπουμε μεγαλώνοντας. Είχε χιούμορ, φαντασία και μια ιστορία που μας έκανε να πιστεύουμε ότι, ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν δύσκολα, μπορούμε να βρούμε τη δύναμη μέσα μας.

Free Willy

Μερικές ταινίες είναι συνδεδεμένες με ένα συγκεκριμένο συναίσθημα και το “Free Willy” είναι σίγουρα μία από αυτές. Η σχέση ανάμεσα σε ένα παιδί και μια όρκα μάς συγκινούσε κάθε φορά, όσο κι αν ξέραμε ήδη την εξέλιξη της ιστορίας. Και φυσικά, η διάσημη σκηνή με το άλμα του Γουίλι είναι από εκείνες που έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη μιας ολόκληρης γενιάς.

Mrs. Doubtfire

Ο Ρόμπιν Γουίλιαμς σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους της καριέρας του μάς χάρισε μια κωμωδία που μπορούσαμε να δούμε ξανά και ξανά. Στο Mrs. Doubtfire, ένας πατέρας μεταμφιέζεται σε ηλικιωμένη οικιακή βοηθό προκειμένου να περνά περισσότερο χρόνο με τα παιδιά του. Οι αστείες καταστάσεις διαδέχονταν η μία την άλλη, όμως πίσω από το χιούμορ υπήρχε και μια ιστορία γεμάτη συναίσθημα. Ίσως γι' αυτό η ταινία παραμένει τόσο αγαπημένη ακόμη και σήμερα.

Ο μπόμπιρας ξεπόρτισε

Αν υπήρχε μία ταινία που μας έκανε να κοιτάμε συνεχώς την οθόνη περιμένοντας την επόμενη απίθανη περιπέτεια, ήταν αυτή. Ο μικρός πρωταγωνιστής καταφέρνει να ξεφύγει από τους ανθρώπους που τον παρακολουθούν και να βρεθεί σε μια ολόκληρη πόλη, προκαλώντας χάος όπου κι αν πηγαίνει. Το “Ο μπόμπιρας ξεπόρτισε” ήταν ακριβώς το είδος της ταινίας που μπορούσες να δεις οικογενειακώς.

Συλλαβίζοντας το όνειρο

Και φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει το “Συλλαβίζοντας το όνειρο”, μια ταινία που μας θύμισε πως τα πιο μεγάλα όνειρα συχνά ξεκινούν από κάτι πολύ μικρό. Με μια ιστορία γεμάτη προσπάθεια, επιμονή και πίστη στον εαυτό μας, ήταν από εκείνες τις ταινίες που μπορούσαν να μας συγκινήσουν χωρίς να χρειάζονται εντυπωσιακά εφέ ή μεγάλες σκηνές δράσης.

Ίσως τελικά αυτό που κάνει αυτές τις ταινίες τόσο ξεχωριστές δεν είναι μόνο οι ιστορίες τους. Είναι οι αναμνήσεις που κουβαλούν μαζί τους. Γιατί μερικές ταινίες δεν τις θυμόμαστε μόνο για την υπόθεσή τους. Τις θυμόμαστε για το πού ήμασταν όταν τις βλέπαμε.