12 συναυλίες στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο, για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει

Ας το παραδεχτούμε: οι συναυλίες είναι ο καλύτερος τρόπος να κλείσεις το καλοκαίρι - ακόμα και στην πόλη με 35+ βαθμούς.

Η πρώτη ημέρα του Σεπτέμβρη έχει μια ξεχωριστή θέση στη ζωή μας - για κάποιους ίσως και πιο ξεχωριστή από την πρώτη Ιανουαρίου ή τα γενέθλιά τους. Η περίοδος της ανάπαυλας τελείωσε και σιγά - σιγά επιστρέφουμε στους κανονικούς ρυθμούς της ζωής μας, θέτοντας ή όχι ο καθένας τους δικούς του στόχους. Μπορεί το κλίμα στην πόλη να είναι κάπως «βαρύ» μετά το τέλος των διακοπών, όμως υπάρχει τρόπος να παρατείνουμε το καλοκαίρι - τουλάχιστον μέσα μας - και ακούει στο όνομα «συναυλίες».

Αγαπημένοι Έλληνες καλλιτέχνες επιστρέφουν στην πρωτεύουσα έπειτα από τις καλοκαιρινές περιοδείες τους και αποχαιρετούν το καλοκαίρι, όπως ακριβώς το υποδέχτηκαν: με τραγούδια, καλή μουσική και διασκέδαση. Με αφορμή, λοιπόν, την άφιξη του Σεπτεμβρίου, αποφασίσαμε να εστιάσουμε στα όσα θετικά συμβαίνουν στην πόλη γύρω μας και να συγκεντρώσουμε τις 12 συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα και δεν πρέπει να χάσεις - εμείς σίγουρα δεν θα τις χάσουμε.

Το καλοκαίρι του 2026 ανήκει επισήμως στην ιστορία, οπότε πάμε να κάνουμε το καλύτερο φινάλε, τραγουδώντας δυνατά τα αγαπημένα μας τραγούδια μαζί με εκατοντάδες άλλους ανθρώπους.

12 συναυλίες που αξίζει να κλείσεις εισιτήριο αυτόν τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα

3 Σεπτεμβρίου - 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας

Μια βραδιά γιορτινή, μια παρέα μοναδική με τραγούδια διαλεχτά μέσα απ' όλα αυτά τα χρόνια την Πέμπτη στις 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη. Να θυμηθούμε πολλά, να ξεχαστούμε για λίγο και ν 'ανταμώσουμε για τη στιγμή, για την χαρά, για την παρηγοριά.

Εισιτήρια εδώ

4 Σεπτεμβρίου - Σπύρος Γραμμένος

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ο Σπύρος Γραμμένος καλεί το κοινό σε μια βραδιά που θα αποφασίσουν την playlist που θα μας στοιχειώνει μέχρι το επόμενο ραντεβού. Θα ακουστούν γνωστά τραγούδια που έγιναν φίλοι μας, αλλά και καινούργια από τον νέο δίσκο «Συγγνώμη που Υπήρξα» που μέχρι τότε θα τα ξέρετε κι αυτά απ’ έξω.

Στην συναυλία θα τραγουδήσουν μαζί του αγαπημένοι κλασικοί κωμικοί, η μέτζο σοπράνο Ήρα Κατσούδα, η υψίφωνος Χρύσα Κατσαρίνη και οι τενόροι Αριστοτέλης Ρήγας, Πάρις Ρούπος και μπορεί και σπέσιαλ γκεστς.

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7 Σεπτεμβρίου - Σκιαδαρέσες

Διακοπές τέλος. Αρχίζουν τα σχολεία και η σκληρή δουλειά. Επιστροφή στην καθημερινότητα. Και εσείς που πάτε διακοπές τον Σεπτέμβρη γυρίστε πισω! Ο καπιταλιστικός τροχός περιμένει να σας λιώσει! Αν σας στρεσάρουν αυτά που λέμε ελάτε στις 7 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη να μας ζητήσετε τον λόγο. Ελάτε στην συναυλία, περιμένετε να τελειώσει και μετά είμαστε διαθέσιμες για αντεπιχειρήματα. Το νου σας όμως! Κάναμε MUN στο σχολείο!

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7 Σεπτεμβρίου - Ρένα Μόρφη

Λίγο πριν το τέλος του φετινού καλοκαιριού και πριν επιστρέψουμε στους καθημερινούς μας ρυθμούς, η Ρένα Μόρφη δίνει ένα μουσικό ραντεβού με το κοινό στο Κηποθέατρο Παπάγου, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026. Με τη χαρακτηριστική σκηνική της παρουσία και τον ξεχωριστό τρόπο που επικοινωνεί με τον κόσμο, η Ρένα Μόρφη θα παρουσιάσει τραγούδια από τη δισκογραφία της, αγαπημένες στιγμές από την πορεία της, αλλά και το greek- latin στοιχείο που είναι χαρακτηριστικό και αναπόσπαστο μέρος των live εμφανίσεών της.

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9 Σεπτεμβρίου - Πυξ Λαξ

Μετά από δύο κατάμεστες βραδιές στον Λυκαβηττό με 12.000 θεατές, οι ΠΥΞ ΛΑΞ ανανεώνουν το ραντεβού τους στην Αθήνα, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας. Οι δύο βραδιές στον Λυκαβηττό επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά τη βαθιά σχέση των ΠΥΞ ΛΑΞ με το ελληνικό κοινό. Στην πιο ώριμη φάση της πορείας του, το συγκρότημα γέμισε το θέατρο για δύο συνεχόμενες βραδιές, με 12.000 θεατές όλων των ηλικιών να τραγουδούν για δυόμισι ώρες τραγούδια που έχουν συνδεθεί με προσωπικές διαδρομές, νύχτες της πόλης, έρωτες και παρέες - με εκείνο το υλικό της καθημερινής ζωής που οι ΠΥΞ ΛΑΞ κατάφεραν μοναδικά να μετατρέψουν σε κοινή εμπειρία.

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10 Σεπτεμβρίου - Χατζηφραγκέτα

Ο Σεπτέμβρης αποκτά και φέτος το δικό του soundtrack. Οι Χατζηφραγκέτα ανεβαίνουν την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στη σκηνή της Τεχνόπολης, σε full band σύνθεση για μια μεγάλη συναυλία. Με χαρακτηριστικές μελωδίες, αγαπημένα τραγούδια και ύφος που τους ξεχωρίζει, υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ενέργεια. Ένα live που δεν πρέπει να χάσετε.

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11 Σεπτεμβρίου - Νεφέλη Φασούλη

Η Νεφέλη Φασούλη μας τραγουδά και φέτος ότι όλα γίναν για ένα καλοκαίρι που θα 'ρθει και ταξιδεύει παντού στην Ελλάδα, να το ακούσουμε όλοι. Μαζί με την μπάντα της μας καλεί στην καλοκαιρινή της φιέστα για λίγη ανοιχτωσιά, τζιν-σόδα και καθαρό αέρα. Καινούργια τραγούδια, και παλιά (πιο καινούργια από καινούργια), ανατολίτικη ψυχεδέλεια και αθηναϊκές μπαλάντες, φώτα και χρυσόσκονη, συνθέτουν την τέλεια καλοκαιρινή έξοδο πριν φύγει και το τελευταίο πλοίο από το λιμάνι. Αυτή τη φορά, κάνει στάση στο Άλσος Νέας Σμύρνης.

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15 Σεπτεμβρίου - Γιάννης Χαρούλης

Ο Γιάννης Χαρούλης ολοκληρώνει τις καλοκαιρινές εμφανίσεις του στην Αθήνα με μια μεγάλη συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στις 15 Σεπτεμβρίου. Ο αγαπημένος τραγουδοποιός μόλις δύο μήνες μετά τη συνάντηση στο Θέατρο Πέτρας επιστρέφει στην πρωτεύουσα, ερμηνεύοντας όλα τα αγαπημένα του και αγαπημένα μας τραγούδια.

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15 Σεπτεμβρίου - Πάνος Βλάχος

Ο Πάνος Βλάχος έρχεται στη σκηνή του θεάτρου Άλσους Νέας Σμύρνης με μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία, σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην ενέργεια του live και στη δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει. Έχοντας μαζί του τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί και τον τελευταίο του δίσκο με τίτλο "Πληγή έμπνευσης", παρουσιάζει επίσης νέα ανέκδοτα κομμάτια, αλλά και υλικό που συνεχίζει να εξελίσσεται επί σκηνής. Κάθε βραδιά, γίνεται μια προσωπική εμπειρία άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό.

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21 Σεπτεμβρίου - Αλκίνοος Ιωαννίδης

Έξι χρόνια μετά την επανένωση της ιστορικής μπάντας του Αλκίνοου Ιωαννίδη, η οποία αποτέλεσε ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός, η πορεία συνεχίζεται. Είκοσι έξι χρόνια μετά τις πρώτες τους κοινές εμφανίσεις και της ηχογράφησης του live album ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ, οι σπουδαίοι μουσικοί συνεχίζουν και αυτό το καλοκαίρι με λίγες εμφανίσεις σε ιδιαίτερους χώρους και φεστιβάλ, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργικότητα, συγκίνηση και ενέργεια. Ένα πρόγραμμα γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια, απρόσμενες διασκευές, αυτοσχεδιασμό και επικοινωνία.

Αυτή τη φορά, ανεβαίνουν στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

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21 & 22 Σεπτεμβρίου - Σωκράτης Μάλαμας

Ο Σωκράτης Μάλαμας ολοκληρώνει τις καλοκαιρινές συναυλίες του με δύο τελευταίες εμφανίσεις στην Αθήνα και συγκεκριμένο στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιος. Έχοντας στο πλευρό του τον Γιάννη Μάλαμα και την Ιουλία Καραπατάκη τραγουδούν μαζί όλα εκείνα τα τραγούδια που έχουν γράψει πια τη δική τους ιστορία.

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23 & 24 Σεπτεμβρίου - Μίλτος Πασχαλίδης

Πέρυσι γιόρτασε τα 30 χρόνια του παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι, φέτος επιστρέφει στο αγαπημένο ραντεβού με τους θαυμαστές του και μετά από μια επιτυχημένη περιοδεία, χαρίζει δυο τελευταίες συναυλίες, σημαίνοντας το φινάλε του φετινού καλοκαιριού. Ραντεβού στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

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