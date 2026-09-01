Ο Σεπτέμβριος στην Τεχνόπολη Αθηνών - Ένας μήνας γεμάτος μουσική

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Αθηνών

02.09 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Γρηγόρης Σαμόλης | Για πρώτη φορά στη σκηνή της Τεχνόπολης, σε μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στην κρητική μουσική και παράδοση. Μια ξεχωριστή στιγμή στην καλλιτεχνική του πορεία, γεμάτη αυθεντικότητα, συγκίνηση, χορό και τραγούδι, που επισφραγίζει την αγάπη και τη διαρκή στήριξη του κοινού.

03.09 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας | Μια μεγάλη γιορτή για 20 χρόνια μουσικής διαδρομής, γεμάτα τραγούδια, συναυλίες, αγαπημένες στιγμές και δυνατές συναντήσεις. Μια ξεχωριστή γιορτινή βραδιά με τραγούδια από όλη αυτή την πορεία και συνοδοιπόρους τους Θανάση Βασιλόπουλο, Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη, Κο Κ., Μπάμπη Στόκα, Γιώργο και Νίκο Στρατάκη, Εβελίνα Αγγέλου, Χρυσή Παπαγιαννούλη, Αναστασία Φεργαδιώτη και Τρίο Λατρείο.

04.09 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Σπύρος Γραμμένος | Μια βραδιά με αγαπημένα τραγούδια αλλά και νέα κομμάτια από τον δίσκο «Συγγνώμη που Υπήρξα», νέες ενορχηστρώσεις, ανατροπές και φυσικά αρκετό χιούμορ. Μαζί του οι: Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Αριστοτέλης Ρήγας και Πάρις Ρούπος, ενώ opening act αναλαμβάνει… ο Ίδιος.

04-08.09 || Διαδρομές | Έκθεση φωτογραφίας | Ένα πολυφωνικό σύνολο εικόνων από 159 φωτογράφους συνθέτει μια συλλογική διαδρομή με επίκεντρο την προσωπική έκφραση και τη δύναμη της φωτογραφίας. Έντεκα χρόνια μετά την ίδρυσή της, η φωτογραφική ομάδα «Διαδρομές» συνεχίζει να μετατρέπει το προσωπικό βλέμμα σε χώρο δημιουργίας, αναζήτησης και διαλόγου. | Είσοδος Ελεύθερη

05 & 08.09 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | K-POP FEVER | Το απόλυτο K-POP tribute live έρχεται απευθείας από το Λονδίνο με 12 τραγουδιστές και χορευτές, δυναμικές χορογραφίες και εντυπωσιακά visuals. Με hits από HUNTRX (The K-POP Demon Hunters), BTS, BLACKPINK, ROSÉ, TWICE, STRAY KIDS και ATEEZ, δύο βραδιές γεμάτες ρυθμό, ένταση και K-POP ενέργεια!

07.09 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Σκιαδαρέσες | Διακοπές τέλος, επιστροφή στην καθημερινότητα και οι Σκιαδαρέσες έχουν τον δικό τους τρόπο να το κάνουν λίγο πιο υποφερτό. Μια συναυλία με αγαπημένα τραγούδια, χιούμορ, αυθορμητισμό και την ανατρεπτική διάθεση που τις χαρακτηρίζει.

09.09 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Χατ Τρικ & Fundracar | Δύο μπάντες με ξεχωριστή διαδρομή στην ανεξάρτητη σκηνή συναντιούνται σε μια εκρηκτική συναυλιακή βραδιά. Η ανελέητη, καταστροφική punk rock ορμή των Χατ Τρικ μπλέκεται με τον σκοτεινό, ψυχεδελικό και μπασάτο ήχο των Fundracar, σε μια δυνατή μουσική σύγκρουση χωρίς κανόνες και συμβιβασμούς.

10.09 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Χατζηφραγκέτα the band | Ο Σεπτέμβρης αποκτά το δικό του soundtrack με μια μεγάλη συναυλία σε full band σύνθεση. Αγαπημένα τραγούδια, χαρακτηριστικές μελωδίες και η ξεχωριστή τους ενέργεια συνθέτουν μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και ανεβασμένη διάθεση.

11-12.09 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Rock Hard Festival 2026 | Για δεύτερη χρονιά, το μεγάλο διήμερο heavy metal επιστρέφει με ένα δυνατό διεθνές line-up και σπάνιες εμφανίσεις. Blood Fire Death με ένα all-star tribute στους Bathory, Stratovarius, Morgana Lefay, Primordial, Angra με Kiko Loureiro, Dirkschneider, Blaze Bayley, Frank Blackfire και εκπρόσωποι της ελληνικής metal σκηνής δίνουν το παρών σε δύο ημέρες αφιερωμένες στο heavy, power, black και thrash metal.

14.09 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Rationalistas | Με ήχο που κινείται ανάμεσα στο κλασικό hip hop, το boom bap και το hardcore rap, επιστρέφουν για μια βραδιά γεμάτη ένταση και παλμό. Με αιχμηρό κοινωνικό και πολιτικό στίχο, αυθεντικότητα και δυναμική σκηνική παρουσία, επιβεβαιώνουν τη σταθερή τους θέση στην ελληνική hip hop σκηνή.

16.09 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | 40 χρόνια ΜΩΡΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ | Σαράντα χρόνια δισκογραφικής και συναυλιακής πορείας γιορτάζουν με μια μεγάλη επετειακή συναυλία που ανοίγει τον κύκλο των εμφανίσεών τους σε όλη την Ελλάδα. Τραγούδια σταθμοί, ηλεκτρισμός, αγαπημένοι καλεσμένοι και η ακατέργαστη ροκ ενέργεια που τους χαρακτηρίζει συνθέτουν μια βραδιά αφιερωμένη σε τέσσερις δεκαετίες μουσικής ιστορίας.

18.09 || Τελικό Συνέδριο Ευρωπαϊκού Έργου «Ecosystem» | Ένα συνέδριο αφιερωμένο στην αντιμετώπιση του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και των πολλαπλών διακρίσεων, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Συζητήσεις γύρω από τη ρατσιστική βία, την προστασία των θυμάτων και τις σύγχρονες ευρωπαϊκές πολιτικές πλαισιώνονται από ζωντανή εικαστική παρέμβαση και προβολή θεματικού ντοκιμαντέρ.

18.09 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Nightstalker | Special Anniversary Show | Μια ξεχωριστή επετειακή βραδιά για τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του εμβληματικού «USE», με τραγούδια από το άλμπουμ και ένα best of από ολόκληρη τη δισκογραφία τους. Μαζί τους στη σκηνή φίλοι και συνοδοιπόροι από The Last Drive, VIC, 1000mods και Planet of Zeus, με special guests τους The Steams.

19.09 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ 2026 | Το καλοκαίρι κλείνει με ένα μεγάλο μουσικό ταξίδι σε διαφορετικές γωνιές της Ελλάδας, γεμάτο παραδοσιακούς ήχους, σύγχρονες προσεγγίσεις και νέες μουσικές συναντήσεις. Loom Music και Φοίβη Βλάσση ανοίγουν τη βραδιά, ενώ Θυγατέρες, Ανισέ Ensemble, Nostos Band και Λάσκα δίνουν τη σκυτάλη στην κεντρική σκηνή.

19-20.09 || Δίκτυο Ρομά Influencers | Στο πλαίσιο του Erasmus+, η ΚΛΙΜΑΚΑ διοργανώνει ένα διήμερο δράσεων με στόχο την ενδυνάμωση των κοινοτήτων Ρομά και την ευαισθητοποίηση γύρω από τους πρώιμους γάμους και την πρώιμη μητρότητα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστήριο ευαισθητοποίησης, Φεστιβάλ Ρομά Influencers, έκθεση φωτογραφίας και προβολές ντοκιμαντέρ, με τη συμμετοχή οργανισμών από την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία.

19-21.09 || Dance Residencies Open Days | 31 επαγγελματίες του χώρου του χορού και της performance παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στο πλαίσιο του Προγράμματος Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας Χορού που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη από τις 22 Ιουλίου έως τις 20 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, μεμονωμένοι καλλιτέχνες και ομάδες πειραματίστηκαν, εξερεύνησαν και δημιούργησαν ξεχωριστά έργα, με στόχο την έκφραση και την επικοινωνία σκέψεων, βιωμάτων, προβληματισμών και συναισθημάτων, συνιστώντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Τεχνόπολη ενίσχυσε τον ρόλο της ως ένας χώρος καλλιτεχνικής συνάντησης και ανάπτυξης, στηρίζοντας ενεργά τους νέους -και μη- δημιουργούς του κλάδου. | Είσοδος ελεύθερη

20.09 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Γιώργος Μαζωνάκης | 33 χρόνια από το Α έως το Ω | Μια μεγάλη συναυλία για 33 χρόνια μουσικής πορείας, γεμάτα τραγούδια, έντονες στιγμές, ανατροπές και προσωπικές αναζητήσεις. Με αγαπημένες επιτυχίες και ξεχωριστούς καλεσμένους, ο Γιώργος Μαζωνάκης δίνει το μεγάλο φινάλε στη φετινή Μουσική Τεχνόπολη, κλείνοντας τη συναυλιακή σεζόν με μια μεγάλη γιορτή.

26-28.09 || Athens Coffee Festival 2026 | Η μεγαλύτερη γιορτή του καφέ επιστρέφει με περισσότερα από 200 premium brands και microroasteries, κορυφαίους baristas και αμέτρητες γευστικές δοκιμές. Coffee tastings, street food, live DJ sets, Πανελλήνια Πρωταθλήματα καφέ, σεμινάρια και stand-up comedy συνθέτουν ένα τριήμερο γεμάτο γεύσεις, μουσική και πολλές εκπλήξεις.

Περισσότερες πληροφορίες: www.athens-technopolis.gr