Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν την Πέμπτη (3/9) στους κινηματογράφους

Επιστροφή στην Αθήνα και τι καλύτερο από το να δεις τις νέες ταινίες που φέρνει αυτή η κινηματογραφική εβδομάδα

Νέα κινηματογραφική εβδομάδα, νέες ταινίες που θα καλύψουν, έστω και για λίγο, το κενό των καλοκαιρινών διακοπών. Για την ακρίβεια, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει τούτος ο Σεπτέμβρης όμορφα και όσο γίνεται πιο ανώδυνα. Επομένως, το σινεμά είναι μονόδρομος.

Όσον αφορά τις νέες ταινίες που από αύριο Πέμπτη θα κυκλοφορήσουν στις κινηματογραφικές αίθουσες, το Fatherland (Πατρίδα) του Πάβελ Παβλικόφσκι είναι αναμφίβολα η ταινία που κερδίζει την προσοχή των θεατών, με την υπόθεση να εστιάζει στη σχέση ανάμεσα στον βραβευμένο με Νόμπελ συγγραφέα Τόμας Μαν και την κόρη του Έρικα, ηθοποιό και συγγραφέα.

Επιπλέον, έχουμε στις προσθήκες και το σίκουελ του θρίλερ επιβίωσης Fall (Πτώση), μετά και την παγκόσμια επιτυχία που σημείωσε η πρώτη ταινία το 2022.

Αναλυτικά οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν την Πέμπτη 3/9

Πτώση 2 (Fall 2: Deadpoint)

Το πολυαναμενόμενο σίκουελ, σε σκηνοθεσία των Aδελφών Σπίριγκ, έρχεται με μια νέα ανάβαση που φτάνει ψηλότερα, γίνεται πιο θανάσιμη και ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη. Συντετριμμένη από τον θάνατο της αδελφής της, Χάντερ, η Τζαξ έρχεται σε επαφή με τη Λους, τη θαρραλέα φίλη της Χάντερ. Προσπαθώντας να επουλώσουν τις πληγές τους, δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στο Όρος Κουάν της Ταϊλάνδης, εκεί όπου το απρόβλεπτο έδαφος, οι ακραίες συνθήκες και η έλλειψη οποιουδήποτε ασφαλούς καταφυγίου μετατρέπουν την επιβίωση σε μια μάχη χωρίς περιθώρια λάθους.

Πατρίδα (Fatherland)

Στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου, πατέρας και κόρη ξεκινούν ένα απαιτητικό και βαθιά συγκινητικό οδικό ταξίδι με μια μαύρη Buick, διασχίζοντας μια κατεστραμμένη Γερμανία: από τη Φρανκφούρτη, που βρίσκεται υπό αμερικανική επιρροή, έως τη Βαϊμάρη, υπό σοβιετικό έλεγχο. Η ταινία εστιάζει στη σχέση ανάμεσα στον βραβευμένο με Νόμπελ συγγραφέα Τόμας Μαν (Hanns Zischler) και την κόρη του Έρικα (Sandra Hüller), ηθοποιό & συγγραφέα.

Έτσι είναι η Ζωή (La Vita Va Così)

Ένας ηλικιωμένος βοσκός έρχεται αντιμέτωπος με μεγάλες επιχειρήσεις και ισχυρά συμφέροντα, όταν γίνεται ο μόνος που αρνείται να πουλήσει τη γη του, στους κατασκευαστές ακινήτων που σκοπεύουν να χτίσουν ένα πολυτελές θέρετρο στο μικροσκοπικό χωριό του στη Σαρδηνία. Μια αληθινή ιστορία για τα πράγματα που δεν αγοράζονται με χρήματα, εμπλουτισμένη με πανέμορφα τοπία και μια έντονα ιταλική ευαισθησία. Η ταινία εξερευνά με ακραίο χιούμορ, ένα κεντρικό δίλημμα της σύγχρονης κοινωνίας: μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να δεχτούμε την «ανάπτυξη» όταν αυτή απειλεί τον τόπο, τη μνήμη και την ταυτότητα μιας κοινότητας;

Με Κάθε Κόστος (By Any Means)

Ένας διαβόητος εκτελεστής της μαφίας και ένας νεαρός πράκτορας του FBI συνεργάζονται για να ερευνήσουν τις δολοφονίες ηγετών των πολιτικών δικαιωμάτων στο Μισισιπή το 1966. Όμως το FBI δυσκολεύεται να φτάσει στην αλήθεια και ο πράκτορας αναγκάζεται να συνεργαστεί με έναν άνθρωπο που βρίσκεται στο εντελώς αντίθετο άκρο του νόμου: τον διαβόητο μαφιόζο και εκτελεστή Greg Scarpa, τον οποίο υποδύεται ο Mark Wahlberg. Η ταινία διαδραματίζεται σε μια από τις πιο ταραχώδεις περιόδους του αμερικανικού κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα.

Spa Weekend

Τρεις κολλητές φίλες, η Τζέιν, η Κόκο και η Σόφι ξεκινούν για ένα πολυτελές spa έχοντας απεγνωσμένα ανάγκη από ξεκούραση, χαλάρωση και να περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί. Η προσεκτικά οργανωμένη τους απόδραση είναι η ιδανική ευκαιρία για να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας πολυτελείς περιποιήσεις, ένα μαγευτικό περιβάλλον και την ευκαιρία να ξανασυνδεθούν μεταξύ τους. Ωστόσο, η ήρεμη απόδρασή τους παίρνει μια απρόσμενη τροπή όταν καταφθάνει ξαφνικά η καταστροφική τους φίλη, η Μελ. Μία ξεκαρδιστική κωμωδία με ένα δυναμικό καστ γυναικών - ανάμεσά τους η θρυλική κωμικός Λέσλι Μαν, η Άιλα Φίσερ, η Μισέλ Μπουτό και η Άννα Φάρις.

Πινόκιο: Ξεκούρδιστος (Pinocchio: Unstrung)

Ο Τζεπέτο χαρίζει στον εγγονό του, τον Τζέιμς, μια ζωντανή ξύλινη κούκλα με το όνομα Πινόκιο, ελπίζοντας να τον βοηθήσει να ξεπεράσει την απώλεια του καλύτερού του φίλου. Μέσα από τη σχέση του με το μικρό αγόρι, ο Πινόκιο μαθαίνει τι διαφοροποιεί τις κούκλες από τους ανθρώπους και η αθώα του αντίληψη για τον κόσμο αρχίζει να διαστρεβλώνεται, οδηγώντας τον σε εμμονή να γίνει πραγματικό αγόρι. Η εμμονή αυτή μετατρέπεται σύντομα σε μια ανεξέλεγκτη δύναμη που τον κυριεύει, βυθίζοντας τον κόσμο σε έναν εφιάλτη τρόμου και σφαγής.