Ο Harry Potter και όλα τα σημαντικά στοιχεία της πρώτης ταινίας κάνουν την εμφάνιση της στο νέο τρέιλερ της σειράς της HBO λίγους μήνες πριν την επίσημη πρεμιέρα.

Ο Harry Potter ετοιμάζεται για την επιστροφή του! Ο διάσημος μάγος επιστρέφει μέσω της HBO και της νέας σειράς “Harry Potter” και πριν από λίγες ώρες κυκλοφόρησε ένα ακόμη τρέιλερ.

Τον Harry Potter υποδύεται ο νεοεμφανιζόμενος Ντόμινικ ΜακΛάφλιν , αναλαμβάνοντας τον ρόλο του 11χρονου μάγου που γνωρίσαμε μέσα από την ερμηνεία του Ντάνιελ Ράντκλιφ . Τους δύο καλύτερους φίλους του, τον Ρον Γουέσλι και την Ερμιόνη Γκρέιντζερ, ενσαρκώνουν οι Άλαστερ Στάουτ και Αραμπέλα Στάντον αντίστοιχα. Οι τρεις τους ξεκινούν τη φοίτησή τους στη Σχολή Μαγείας και Ξορκιών του Χόγκουαρτς.

Στο νέο τρέιλερ βλέπουμε τον Χάρι, τον Ρον και την Ερμιόνη να φτάνουν στο Χόγκουαρτς και να συμμετέχουν στην τελετή της Επιλογής, όπου και οι τρεις καταλήγουν στον κοιτώνα του Γκρίφιντορ. Ο Χάρι γνωρίζει το διδακτικό προσωπικό της σχολής, ανάμεσά τους τον Ντάμπλντορ, τον Σνέιπ, τη ΜακΓκόναγκαλ και τον Χάγκριντ, ενώ ξεκινά τα μαθήματα μαγείας, όπως Βοτανολογία και Φίλτρα.

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει και το Κουίντιτς, το άθλημα που διεξάγεται ψηλά στον αέρα και αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές πτυχές της ζωής στο Χόγκουαρτς.

Επιπλέον, ο Χάρι και οι φίλοι του μπλέκουν στο μυστήριο γύρω από τη Φιλοσοφική Λίθο, γνωστή ως Sorcerer’s Stone στην αμερικανική έκδοση, και αποφασίζουν να ερευνήσουν τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτήν. Στην πορεία, οι τρεις φίλοι έρχονται αντιμέτωποι με τον διαβόητο ορεινό τρολ στις τουαλέτες του Χόγκουαρτς, συμμετέχουν σε μια αγωνιώδη παρτίδα σκάκι και ανακαλύπτουν τον Μανδύα Αορατότητας, αλλά και τον Καθρέφτη του Έριζεντ.

Η νέα σειρά αποτελεί ένα τεράστιο τηλεοπτικό εγχείρημα για το HBO, καθώς στόχος είναι να μεταφερθούν και τα επτά βιβλία της J.K. Rowling στη μικρή οθόνη, μέσα από επτά συνολικά σεζόν. Η πρώτη σεζόν θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια και θα βασίζεται στο «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος», με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για την περίοδο των Χριστουγέννων. Μάλιστα, το HBO ανανέωσε τη σειρά ήδη από τον Μάιο για δεύτερη σεζόν, η οποία θα βασιστεί στο «Ο Χάρι Πότερ και η Κάμαρα με τα Μυστικά».

Το HBO είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά μια εικόνα από τη σειρά στις 24 Μαρτίου, στην οποία ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν εμφανιζόταν ως Χάρι φορώντας τη στολή του Γκρίφιντορ. Ο νεαρός ηθοποιός κατευθυνόταν προς το γήπεδο του Κουίντιτς στους χώρους του Χόγκουαρτς, ανάμεσα σε άλλους μαθητές που φορούσαν τις σχολικές τους στολές.