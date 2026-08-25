Ο Κιτ Χάρινγκτον μπαίνει στη νέα σειρά Harry Potter του HBO ως Γκίλντεροϊ Λόκχαρτ, αντικαθιστώντας τον Νίκολας Χουλτ.

Μπορεί να ανήκεις και εσύ σε όσους έχουμε συνδέσει για πάντα τον Κιτ Χάρινγκτον με τον Τζον Σνόου, όμως τώρα ήρθε η ώρα να τον δεις με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ο ηθοποιός που αγαπήσαμε μέσα από το «Game of Thrones» κάνει το επόμενο μεγάλο τηλεοπτικό του βήμα και μετακομίζει από το Γουέστερος στο Χόγκουαρτς.

Το HBO επιβεβαίωσε ότι ο Κιτ Χάρινγκτον εντάσσεται στο καστ της πολυαναμενόμενης σειράς "Harry Potter", αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Γκίλντεροϊ Λόκχαρτ. Και αν έχεις διαβάσει τα βιβλία ή έχεις δει τις ταινίες, ξέρεις ήδη ότι πρόκειται για έναν από τους πιο ματαιόδοξους και απολαυστικούς χαρακτήρες του μαγικού κόσμου.

Από τον Τζον Σνόου σε έναν… μάγο του Χόγκουαρτς

Ο Χάρινγκτον θα αντικαταστήσει τον Νίκολας Χουλτ, ο οποίος είχε ανακοινωθεί αρχικά για τον συγκεκριμένο ρόλο. Ο Χουλτ, ωστόσο, δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στη δεύτερη σεζόν λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και αλλαγών στο πρόγραμμα παραγωγής.

Έτσι, ο ρόλος του Γκίλντεροϊ Λόκχαρτ περνά στον Κιτ Χάρινγκτον, σε μια επιλογή που σίγουρα δεν περνά απαρατήρητη. Άλλωστε, μετά από οκτώ σεζόν ως Τζον Σνόου στο «Game of Thrones», είναι πάντα ενδιαφέρον να βλέπεις έναν ηθοποιό να αφήνει πίσω του έναν τόσο χαρακτηριστικό ρόλο και να δοκιμάζεται σε κάτι τελείως διαφορετικό.

Ο Λόκχαρτ είναι ένας διάσημος μάγος, συγγραφέας αρκετών βιβλίων στα οποία αφηγείται τις υποτιθέμενες ηρωικές του περιπέτειες με σκοτεινά πλάσματα. Στο Χόγκουαρτς αναλαμβάνει καθηγητής Άμυνας κατά των Σκοτεινών Τεχνών και, φυσικά, δεν χάνει ευκαιρία να παρουσιάσει τον εαυτό του ως αυθεντία.

Αν έχεις στο μυαλό σου τον Κένεθ Μπράνα από την κινηματογραφική μεταφορά του «Harry Potter and the Chamber of Secrets», τότε έχεις ήδη μια εικόνα του χαρακτήρα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κιτ Χάρινγκτον υποδύεται τον Λόκχαρτ

Και εδώ υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια που κάνει την επιλογή του ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Ο Κιτ Χάρινγκτον δεν είναι εντελώς άγνωστος με τον χαρακτήρα. Πέρυσι, ο ηθοποιός είχε ήδη δανείσει τη φωνή του στον Γκίλντεροϊ Λόκχαρτ για την ηχητική έκδοση των βιβλίων «Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions» της Audible. Με άλλα λόγια, έχει ήδη πάρει μια πρώτη γεύση από τον συγκεκριμένο μάγο και τώρα θα έχει την ευκαιρία να τον ενσαρκώσει και στην οθόνη.

Η νέα γενιά του «Harry Potter»

Η τηλεοπτική σειρά του HBO δεν περιορίζεται φυσικά στην προσθήκη του Χάρινγκτον. Η νέα μεταφορά των βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ φέρνει μια ολοκαίνουργια γενιά ηθοποιών στους εμβληματικούς ρόλους. Τον Χάρι Πότερ υποδύεται ο νεοεμφανιζόμενος Ντόμινικ ΜακΛάφλιν, ενώ ο Άλαστερ Σταουτ αναλαμβάνει τον Ρον Γουέσλι και η Αραμπέλα Στάντον την Ερμιόνη Γκρέιντζερ.

Στο καστ θα δεις επίσης τον υποψήφιο για Όσκαρ Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ και τον Νικ Φροστ στον ρόλο του Ρούμπεους Χάγκριντ.

Η σειρά έχει σχεδιαστεί ως μια πολύ μεγαλύτερη τηλεοπτική μεταφορά της ιστορίας, με τους παραγωγούς να θέλουν να αφιερώσουν πολλαπλές σεζόν στα επτά βιβλία της Ρόουλινγκ. Συνολικά, το project αναμένεται να χρειαστεί περίπου δέκα χρόνια για να ολοκληρωθεί.

Η πρώτη σεζόν, που θα βασιστεί στο «Harry Potter and the Philosopher’s Stone», αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο HBO Max τα Χριστούγεννα του 2026.

Και αν ανήκεις σε εκείνες που μεγάλωσαν με τον Χάρι, την Ερμιόνη και τον Ρον, μάλλον θα χρειαστεί να κάνεις λίγη υπομονή μέχρι να δεις τον Κιτ Χάρινγκτον να φορά τη στολή του καθηγητή και να μπαίνει στις αίθουσες του Χόγκουαρτς.