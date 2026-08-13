H νέα σειρά «Χάρι Πότερ» του HBO έχει ήδη σημειώσει μεγάλη επιτυχία και τώρα ο Νίκολας Χουλτ εντάσσεται στο καστ της σειράς.

Ο κόσμος του «Χάρι Πότερ» επιστρέφει στη μικρή οθόνη και το καστ της πολυαναμενόμενης σειράς του HBO συνεχίζει να εμπλουτίζεται με μεγάλα ονόματα. Το πιο πρόσφατο είναι ο Νίκολας Χουλτ, ο οποίος αναλαμβάνει έναν ρόλο που οι fans της κινηματογραφικής σειράς γνωρίζουν πολύ καλά.

Ο 36χρονος Βρετανός ηθοποιός θα υποδυθεί τον Γκίλντερόι Λόκχαρτ, τον εκκεντρικό και ιδιαίτερα φιλόδοξο καθηγητή του Χόγκουαρτς που εμφανίζεται στη δεύτερη ιστορία του «Χάρι Πότερ». Τον ίδιο χαρακτήρα στις ταινίες είχε ενσαρκώσει ο σερ Κένεθ Μπράνα.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από τα social media του HBO, το οποίο ανακοίνωσε επίσημα την επιλογή του Χουλτ για τη δεύτερη σεζόν της σειράς. Η πρώτη σεζόν θα βασίζεται στο «Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος», ενώ ο χαρακτήρας του Λόκχαρτ θα κάνει την εμφάνισή του στη συνέχεια.

Ένας καθηγητής που λατρεύει τη δημοσιότητα

Αν έχεις διαβάσει τα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, γνωρίζεις ήδη ότι ο Γκίλντερόι Λόκχαρτ δεν είναι ένας συνηθισμένος καθηγητής του Χόγκουαρτς. Είναι ένας διάσημος συγγραφέας βιβλίων μαγείας, ο οποίος έχει χτίσει ολόκληρη την εικόνα του γύρω από τις υποτιθέμενες ηρωικές πράξεις του.

Στη δεύτερη ιστορία, ο Λόκχαρτ αναλαμβάνει να διδάξει Άμυνα κατά των Σκοτεινών Τεχνών, έχοντας προηγουμένως αποκτήσει τεράστια φήμη μέσα από τα βιβλία του. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η αυτοβιογραφία του με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Μαγικός Εγώ».

Το HBO φρόντισε μάλιστα η ανακοίνωση του νέου καστ να ταιριάζει απόλυτα στον χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας μία από τις χαρακτηριστικές ατάκες του Λόκχαρτ: «Μαγικός εγώ, πράγματι. Τώρα, πόσα αυτόγραφα θα θέλατε;»

Από τους «X-Men» στον κόσμο του Χόγκουαρτς

Ο Νίκολας Χουλτ έχει διαγράψει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πορεία στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Έγινε γνωστός ήδη από νεαρή ηλικία, όταν το 2002 πρωταγωνίστησε μαζί με τον Χιου Γκραντ στην ταινία «Για ένα αγόρι», βασισμένη στο μυθιστόρημα του Νικ Χόρνμπι.

Αργότερα απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα μέσα από τη σειρά «Skins», ενώ στη συνέχεια μεταπήδησε σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους του ήταν εκείνος του Χανκ ΜακΚόι, γνωστού ως Beast, στις ταινίες «X-Men».

Τα τελευταία χρόνια τον έχεις δει επίσης ως Λεξ Λούθορ στην πρόσφατη ταινία «Superman», ενώ για την ερμηνεία του στη σειρά «The Great» απέσπασε υποψηφιότητα για Emmy. Συμμετείχε ακόμη στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία «Nosferatu» και υποδύθηκε τον συγγραφέα Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν σε βιογραφική ταινία για τη ζωή του.

Πότε θα δεις τη νέα σειρά «Χάρι Πότερ»;

Η νέα τηλεοπτική μεταφορά των βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά πρότζεκτ των επόμενων ετών. Η πρώτη σεζόν θα κάνει πρεμιέρα στο HBO Max στις 25 Δεκεμβρίου και θα βασίζεται στο πρώτο βιβλίο της σειράς, «Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος».

Η τηλεοπτική εκδοχή αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία δεκαετία, καθώς στόχος είναι να μεταφερθούν και τα επτά βιβλία στη μικρή οθόνη. Θυμήσου ότι η αρχική σειρά βιβλίων κυκλοφόρησε από το 1997 έως το 2007 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο μέσα από οκτώ ταινίες, από το 2001 έως το 2011.

Η νέα σειρά θα σου δώσει, επομένως, την ευκαιρία να επιστρέψεις στον κόσμο του Χόγκουαρτς, αυτή τη φορά με περισσότερο χρόνο για τους χαρακτήρες και τις ιστορίες που αγαπήθηκαν από εκατομμύρια αναγνώστες.