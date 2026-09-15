5 φράσεις που λένε όσοι υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους και υποτιμούν τους άλλους

Αυτές οι φράσεις “καθρεφτίζουν” ανθρώπους που πιστεύουν ότι είναι ανώτεροι από τους υπόλοιπους και έχουν έλλειψη ενσυναίσθησης.

Ορισμένοι άνθρωποι δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τα λάθη και τα όριά τους, ενώ την ίδια στιγμή έχουν την τάση να υποτιμούν τις ικανότητες, τις γνώσεις ή ακόμη και τα συναισθήματα των άλλων. Στην ψυχολογία, η υπερβολικά θετική εικόνα του εαυτού, η αίσθηση ανωτερότητας, η ανάγκη για θαυμασμό και η μειωμένη ανταπόκριση στις ανάγκες των άλλων έχουν συνδεθεί, μεταξύ άλλων, με ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά και προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι κάποιος που χρησιμοποιεί μία από τις παρακάτω φράσεις είναι αυτομάτως ναρκισσιστής. Μια φράση από μόνη της δεν αποτελεί ψυχολογικό κριτήριο. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το σταθερό μοτίβο συμπεριφοράς: πώς αντιδρά κάποιος στην κριτική, αν μπορεί να αναγνωρίσει τα λάθη του, αν σέβεται τους άλλους και αν δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για τα συναισθήματα και τις ανάγκες τους.

Οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν, πως συνήθως οι άνθρωποι που «πάσχουν» από το σύνδρομο ανωτερότητας διατυπώνουν τις ακόλουθες φράσεις, αγνοώντας τις σκέψεις και τα συναισθήματα των άλλων.

5 φράσεις που θα ακούσεις από ανθρώπους με σύνδρομο ανωτερότητας

1. «Εγώ τα ξέρω καλύτερα από όλους»

Η υπερβολική βεβαιότητα δεν είναι πάντα ένδειξη πραγματικής ικανότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, άνθρωποι με χαμηλότερη επίδοση σε ένα συγκεκριμένο πεδίο μπορεί να δυσκολεύονται να αξιολογήσουν με ακρίβεια τις γνώσεις και τις ικανότητές τους. Αυτό συνδέεται με την έννοια της μεταγνωστικής επίγνωσης - την ικανότητα, δηλαδή, να αντιλαμβανόμαστε πότε γνωρίζουμε κάτι και πότε κάνουμε λάθος.

Ωστόσο, η σύγχρονη έρευνα έχει δείξει ότι το λεγόμενο «φαινόμενο Dunning–Kruger» είναι πιο σύνθετο από τη δημοφιλή εκδοχή του «οι ανίκανοι νομίζουν ότι είναι ιδιοφυΐες».

2. «Αν ήσουν τόσο ικανός όσο εγώ, θα το είχες καταλάβει»

Εδώ η συζήτηση παύει να αφορά απλώς μια διαφορετική άποψη και μετατρέπεται σε σύγκριση αξίας. Το άτομο τοποθετεί τον εαυτό του σε ανώτερη θέση και παρουσιάζει τον άλλον ως λιγότερο έξυπνο, ικανό ή σημαντικό.

Η αίσθηση ανωτερότητας, η ανάγκη να θεωρείται κάποιος ξεχωριστός και η υποτίμηση των άλλων αποτελούν στοιχεία που έχουν μελετηθεί στο πλαίσιο του ναρκισσισμού. Η έρευνα συνδέει επίσης τα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά με ανταγωνιστικότητα, μειωμένη ενσυναίσθηση και δυσκολίες στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις.

3. «Δεν με ενδιαφέρει τι νιώθεις. Εγώ λέω τα πράγματα όπως είναι»

Η ειλικρίνεια δεν είναι συνώνυμη με την έλλειψη ευαισθησίας. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι άμεσος και ειλικρινής, χωρίς να ακυρώνει τα συναισθήματα του άλλου. Όταν, όμως, η φράση χρησιμοποιείται επανειλημμένα ως δικαιολογία για προσβολές, απαξίωση ή σκληρή συμπεριφορά, μπορεί να δείχνει δυσκολία στην ενσυναίσθηση και στην αναγνώριση του αντίκτυπου που έχουν τα λόγια μας στους άλλους.

Η επιστημονική βιβλιογραφία, πάντως, υπογραμμίζει ότι η σχέση ανάμεσα στον ναρκισσισμό και την ενσυναίσθηση είναι πιο σύνθετη από το απλό «δεν έχουν ενσυναίσθηση». Ορισμένα άτομα μπορεί να κατανοούν γνωστικά τι αισθάνεται ο άλλος, αλλά να μην ανταποκρίνονται συναισθηματικά ή να μην είναι πρόθυμα να εμπλακούν με τις ανάγκες του.

4. «Όλοι οι άλλοι κάνουν λάθος, εγώ απλώς βλέπω την αλήθεια»

Η αδυναμία να αναγνωρίσει κάποιος ακόμη και την πιθανότητα να κάνει λάθος είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια μιας άκαμπτης στάσης. Δεν είναι πρόβλημα το να έχει κάποιος ισχυρή άποψη. Το πρόβλημα ξεκινά όταν η προσωπική του άποψη παρουσιάζεται ως αδιαμφισβήτητη αλήθεια και κάθε διαφορετική θέση θεωρείται απόδειξη άγνοιας ή κατωτερότητας των άλλων.

Σε ανθρώπους με έντονα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά, η υπερβολικά θετική εικόνα του εαυτού μπορεί να συνοδεύεται από έντονη ανάγκη να προστατεύσουν αυτή την εικόνα. Όταν αισθάνονται ότι αμφισβητούνται ή μειώνεται η αίσθηση ανωτερότητάς τους, μπορεί να αντιδράσουν με θυμό, επιθετικότητα ή απαξίωση.

5. «Χωρίς εμένα δεν θα τα κατάφερνες ποτέ»

Αυτή η φράση δεν αφορά μόνο την αυτοπεποίθηση. Μπορεί να αποκαλύπτει μια έντονη ανάγκη να αναγνωρίζεται ο εαυτός ως απαραίτητος και ανώτερος. Όταν κάποιος συστηματικά παίρνει όλη την αναγνώριση, υποβαθμίζει τη συμβολή των άλλων ή παρουσιάζει τις επιτυχίες τους ως αποτέλεσμα αποκλειστικά της δικής του παρέμβασης, δημιουργείται μια σχέση ανισορροπίας.

Έρευνες έχουν συνδέσει τον ναρκισσισμό με την αναζήτηση θαυμασμού, την αίσθηση δικαιώματος, την εκμετάλλευση και την τάση να αποδίδεται υπερβολική σημασία στον εαυτό.

