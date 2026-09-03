Το τελευταίο διάστημα, αρκετές θεωρίες συνωμοσίας έχουν προκύψει για την ταινία Eyes Wide Shut, που για πολλούς ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ αποκάλυπτε τη διαθφορά της ελίτ

Η κόρη του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, Βίβιαν, αποφάσισε να βάλει τέλος ή αν θέλετε, να ρίξει φως, σε μια από τις πιο επίμονες θεωρίες συνωμοσίας γύρω από την τελευταία, αινιγματική, ταινία του πατέρα της, Eyes Wide Shut, η οποία κυκλοφόρησε το μακρινό, πλέον, 1999.

Υπενθυμίζεται πως ο θρυλικός σκηνοθέτης έφυγε από τη ζωή, λίγες ημέρες αφότου παρέδωσε το τελικό μοντάζ στην Warner Bros.. Το Eyes Wide Shut ταξίδεψε στις κινηματογραφικές αίθουσες, τέσσερις μήνες αργότερα.

Είκοσι εφτά χρόνια από την κυκλοφόριά της, η ταινία βρέθηκε στο προσκήνιο μετά τη δημοσιοποίηση των 3 εκατ. εγγράφων για το σκάνδαλο Έπστάϊν. Τι σχέση το ένα με το άλλο θα αναρωτιέστε και θα έχετε και δίκιο.

Δημοσίευμα της Telegraph, ανέφερε πως οι συνωμοσιολόγοι επέστρεψαν στο Eyes Wide Shut για μια πολύ συγκεκριμένη σκηνή, όπου, όπως υποστηρίζουν, ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ θέλησε να προειδοποιήσει τους θεατές για την διαφθορά και τη διαστροφή που δέσποζε στα πηγαδάκια της ελίτ.

Είναι η σκηνή όπου ο Δρ Μπιλ Χάρφορντ (τον υποδύεται ο Τομ Κρουζ) γίνεται μάρτυρας ενός σουρεαλιστικού θεάματος με μασκοφόρους σε πάρτι και ο μυστηριώδης Βίκτορ Ζίγκλερ (τον υποδύεται ο Σίντνεϊ Πόλακ) του λέει: «Αυτοί δεν είναι κάποιοι συνηθισμένοι άνθρωποι. Αν σου έλεγα τα ονόματά τους, που δεν θα στα πω, δεν θα κοιμόσουν ήσυχα τη νύχτα».

Για τους περισσότερους θεατές, αυτή ήταν μια αθώα κινηματογραφική ατάκα, ικανή να ενισχύσει την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Όχι όμως και για τους συνωμοσιολόγους, που θεώρησαν πως ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ ήθελε να χτυπήσει το καμπανάκι του κινδύνου.

Άνθισε, ακόμη, και μια ιδιαίτερα παράξενη θεωρία, η οποία υποστήριζε πως δύο κομπάρσοι που περπατούν πίσω από την πρωταγωνίστρια Νικόλ Κίντμαν σε μια σκηνή είναι «σκιώδεις απεικονίσεις του Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μάξγουελ».

Η κόρη του Στάνλεϊ Κιούμπρικ έβαλε τα πράγματα στη θέση τους για μια συγκεκριμένη θεωρία

Με ανάρτησή της στο X, η Βίβιαν έδωσε μια ιδιαίτερα αναλυτική απάντηση στη φήμη που εδώ και χρόνια υποστηρίζει επίσης ότι η ταινία είχε αρχικά περίπου 20 επιπλέον λεπτά υλικού, καθώς και ένα πολύ πιο σκοτεινό φινάλε από αυτό που τελικά είδαμε στις αίθουσες.

Σύμφωνα με την εν λόγω θεωρία, το αρχικό μοντάζ του Eyes Wide Shut είχε διάρκεια περίπου 179 λεπτών, δηλαδή 20 λεπτά περισσότερο από την κινηματογραφική εκδοχή των 159 λεπτών. Υποτίθεται, μάλιστα, ότι το αρχικό φινάλε ήταν πολύ πιο σκοτεινό.

Σε αυτή την εκδοχή της ιστορίας, η μυστηριώδης σεξουαλική αίρεση στην οποία μπλέκεται ο χαρακτήρας του Τομ Κρουζ δεν ήταν απλώς μια ομάδα πλούσιων και ισχυρών ανθρώπων, αλλά ένα κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Η θεωρία υποστηρίζει ακόμη ότι οι χαρακτήρες του Κρουζ και της Νικόλ Κίντμαν θυσίαζαν την κόρη τους στην αίρεση.

Όπως συνεχίζει, η Warner Bros. φέρεται να αντέδρασε σε αυτό το τέλος και να επενέβη στην ταινία μετά τον ξαφνικό θάνατο του Κιούμπρικ. Σε ορισμένες μάλιστα εκδοχές της θεωρίας, ο θάνατός του παρουσιάζεται ως ύποπτος. Στη συνέχεια, συνδέθηκε και με τον Έπσταϊν, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι ο Κούμπρικ είτε γνώριζε για τα εγκλήματά του είτε είχε πληροφορίες για κάποια παρόμοια οργάνωση.

Η θεωρία, ωστόσο, έχει αμφισβητηθεί στο παρελθόν από τον μοντέρ της ταινίας, Νάιτζελ Γκαλτ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι το τελικό μοντάζ του Κιούμπρικ είναι ουσιαστικά η ίδια ταινία που κυκλοφόρησε στο κοινό. Τώρα, η Βίβιαν παίρνει και η ίδια θέση - και μάλιστα με ιδιαίτερα κατηγορηματικό τρόπο.

«Είναι μια ιστορία που κυκλοφορεί εδώ και πολλά χρόνια, οπότε ας σας πω τι πραγματικά γνωρίζω και τι δεν γνωρίζω. Έχει γίνει πολλή συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο να αφαιρέθηκαν περίπου 20 λεπτά από το Eyes Wide Shut μετά τον θάνατό του. Αυτό πιθανότατα θα απογοητεύσει πολλούς, αλλά εγώ δεν άκουσα απολύτως τίποτα για 20 λεπτά που έλειπαν εκείνη την εποχή, ούτε έχω ακούσει έκτοτε κάτι που να επιβεβαιώνει ότι υπήρξε ποτέ ένα τέτοιο τμήμα».

Η Βίβιαν εξήγησε ότι η μοναδική αλλαγή για την οποία γνώριζε εκείνη την περίοδο αφορούσε τη χρήση CGI στη σκηνή του οργίου. «Η μόνη αλλαγή για την οποία άκουσα τότε ήταν η χρήση CGI για να καλυφθεί μέρος του γυμνού στη σκηνή του οργίου, κάτι που ήθελε η Warner Brothers προκειμένου να εξασφαλίσει η ταινία την κατάταξη R», αναφέρει.

Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να γνωρίζει τι συνέβη τις περίπου 30 ώρες που ακολούθησαν τον θάνατο του πατέρα της, καθώς η ίδια δεν βρισκόταν εκεί. Απορρίπτει όμως τις μεταγενέστερες αφηγήσεις ανθρώπων που, όπως υποστηρίζει, ενδέχεται να υπερβάλλουν ή ακόμη και να επινοούν ιστορίες για να προσδώσουν μεγαλύτερη σημασία στον δικό τους ρόλο.

«Μέχρι να εμφανιστούν ουσιαστικά στοιχεία, και δεν θεωρώ ως αποδεικτικά στοιχεία τις ιστορίες ορισμένων ανθρώπων που, κατά τη γνώμη μου, τις επινοούν εκ των υστέρων, η ιστορία ότι 20 λεπτά αφαιρέθηκαν από το Eyes Wide Shut μετά τον θάνατό του παραμένει, κατά τη γνώμη μου, μια θεωρία συνωμοσίας και όχι ένα τεκμηριωμένο γεγονός».