Η δεύτερη σεζόν του “Heated Rivalry” βρίσκεται ήδη στα σκαριά και ήδη έχουν γίνει γνωστά τα νέα ονόματα που θα "εισβάλλουν". Ανάμεσα τους και η Μίλα Γιόβοβιτς.

Η δεύτερη σεζόν του “Heated Rivalry” αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς ένα ιδιαίτερα γνωστό όνομα του κινηματογράφου έρχεται να προστεθεί στο καστ. Η Μίλα Γιόβοβιτς, που γνωρίζουμε μεταξύ άλλων από το “Resident Evil” και το “The Fifth Element”, αναλαμβάνει έναν σημαντικό ρόλο στη νέα σεζόν της δημοφιλούς σειράς.

Η ηθοποιός θα υποδυθεί τη δρ. Γκαλίνα Μολτσαλίνα, μια Ρωσίδα ψυχοθεραπεύτρια στην οποία απευθύνεται ο Ίλια Ροζάνοφ, τον οποίο υποδύεται ο Κόνορ Στόρι. Ο χαρακτήρας του Ίλια βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατάθλιψη και το άγχος, γεγονός που αναμένεται να προσθέσει μια πιο συναισθηματική διάσταση στην ιστορία της δεύτερης σεζόν.

Νέοι χαρακτήρες και σημαντικές αφίξεις

Η Μίλα Γιόβοβιτς δεν είναι η μοναδική νέα προσθήκη. Ο Κέβιν Ζέγκερς εντάσσεται επίσης στο καστ, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του προπονητή Βίμπε, ενός από τους χαρακτήρες που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από τους fans. Ο Βίμπε είναι ο προπονητής του Ίλια στους Οτάβα Σένταουρς και η παρουσία του αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας.

Στον αντίποδα, ο Πολ Γκρος θα υποδυθεί έναν από τους πιο αντιπαθείς χαρακτήρες της σειράς, τον επίτροπο Ρότζερ Κρόουελ. Ο Κρόουελ βρίσκεται στην κορυφή της Εθνικής Λίγκας Χόκεϊ και αποτελεί έναν από τους βασικούς ανθρώπους που ασκούν πίεση στους παίκτες να κρατούν κρυφή την προσωπική τους ζωή. Ο χαρακτήρας του έχει ιδιαίτερα αρνητική στάση απέναντι στους αθλητές που επιλέγουν να μιλήσουν ανοιχτά για την ταυτότητα ή τις κοινωνικές τους απόψεις.

Ο Σέιν και ο Ίλια επιστρέφουν

Φυσικά, η καρδιά της σειράς παραμένει η σχέση του Σέιν Χόλαντερ και του Ίλια Ροζάνοφ. Ο Χάντσον Γουίλιαμς και ο Κόνορ Στόρι επιστρέφουν στους ρόλους που τους έκαναν ιδιαίτερα αγαπητούς στο κοινό.

Στη νέα σεζόν, οι δύο άνδρες θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Ο Ίλια αποφασίζει να αφήσει τους Μπόστον Ρέιντερς και να μετακινηθεί στους Οτάβα Σένταουρς, προκειμένου να βρίσκεται πιο κοντά στον Σέιν. Παράλληλα, η σχέση τους παραμένει μυστική, ενώ και οι δύο προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στα προσωπικά τους συναισθήματα και τη ζωή τους ως επαγγελματίες αθλητές.

Για τον Σέιν, ο φόβος ότι η αποκάλυψη της σχέσης τους θα μπορούσε να επηρεάσει την καριέρα και τη ζωή τους εξακολουθεί να αποτελεί βασικό κομμάτι της ιστορίας. Ο Ίλια, από την άλλη, θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια δύσκολη μάχη με την ψυχική του υγεία.

Μια ακόμη ερωτική ιστορία

Η δεύτερη σεζόν δεν θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στους δύο πρωταγωνιστές. Ένα νέο ειδύλλιο αναμένεται να κλέψει επίσης την προσοχή των θεατών.

Ο Τρόι Μπάρετ, ένας νεαρός παίκτης του χόκεϊ που μεταγράφεται στους Οτάβα Σένταουρς, θα γνωρίσει τον Χάρις Ντρόβερ, ο οποίος εργάζεται ως υπεύθυνος social media της ομάδας. Η γνωριμία τους εξελίσσεται σταδιακά σε μια νέα ερωτική ιστορία, δίνοντας στη σειρά ακόμη μία σχέση για να παρακολουθήσουν οι fans.

Πότε επιστρέφει το “Heated Rivalry”;

Η δεύτερη σεζόν του “Heated Rivalry” βρίσκεται ήδη σε διαδικασία γυρισμάτων στον Καναδά και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την άνοιξη του 2027.

Η νέα σεζόν θα βασιστεί κυρίως στα βιβλία “The Long Game” και “Role Model” της Ρέιτσελ Ριντ, από τη σειρά “Game Changers”. Παράλληλα, αναμένεται να αξιοποιήσει στοιχεία και από άλλα βιβλία του ίδιου σύμπαντος, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την ιστορία και τους χαρακτήρες.