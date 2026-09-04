Πώς ένα βιβλίο οδήγησε σε λογοτεχνικό σκάνδαλο; Ή πώς η Νάταλι Πόρτμαν βρέθηκε στο επίκεντρο εξαιτίας του

Είναι τελικά η Νάταλι Πόρτμαν το πρόσωπο πίσω από την κεντρική ηρωίδα του νέου βιβλίου της Ρέιτσελ Κασκ; Αυτή είναι μια ερώτηση που έχει πυροδοτήσει συζητήσεις το τελευταίο διάστημα

Το τελευταίο διάστημα, το όνομα της Νάταλι Πόρτμαν φιγουράρει σε συζητήσεις και δημοσιεύματα, καθώς συνδέεται στενά με το νέο λογοτεχνικό μυθιστόρημα της Ρέιτσελ Κασκ. Μέσα σε λίγες ημέρες, για την ακρίβεια, η ερώτηση για το κατά πόσο η ηρωίδα της συγγραφέως στο βιβλίο «Life of M» είναι το πορτραίτο της ηθοποιού, πήρε τεράστιες διαστάσεις. Πώς φτάσαμε όμως να γίνεται λόγος για «λογοτεχνικό σκάνδαλο» και για ένα μυθιστόρημα που τελικά κατέληξε να γίνεται αμάσητη τροφή για τα ταμπλόιντ.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Η Ρέιτσελ Κάσκ διαθέτει μια ιδιαίτερη γραφή που έχει βρει τους πιστούς αναγνώστες της. Φημίζεται δηλαδή για την ωμή περιγραφή της. Επομένως, κάθε νέο της μυθιστόρημα μπαίνει στο μικροσκόπιο. Το «Life of M», όμως, ξέφυγε από τον λογοτεχνικό κόσμο και ξεκίνησε να συζητιέται στα ψηφιακά πηγαδάκια, όταν έγινε αντιληπτό πως ενδεχομένως να πρόκειται για μια βιογραφία της Νάταλι Πόρτμαν.

Αυτό οδήγησε σε χρόνο μηδέν να γίνει ανάρπαστο και το δημόσιο κουτσομπολιό το έκανε αμέσως-αμέσως το «Life of M», ένα από τα πολυσυζητημένα μυθιστορήματα της χρονιάς.

Όπως σημειώνει το BBC, το εν λόγω βιβλίο δεν είναι ένα ανάλαφρο ανάγνωσμα, τουνάντιον, στερείται συναισθηματισμού. Παρουσιάζει με κυνισμό και ψυχρότητα την ανθρώπινη αδυναμία, πράγμα που σημαίνει πως τίποτα συμπονετικό δεν υπάρχει στο «Life of M», και είναι απολύτως δικαιολογημένο το ότι εμφανίστηκαν δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι η Νάταλι Πόρτμαν ήταν δυσαρεστημένη με την απεικόνισή της από την Κασκ.

Η εντύπωση που αφήνει το μυθιστόρημα, σύμφωνα με την Telegraph, «είναι ενός συγγραφέα που ξεριζώνει ένα-ένα τα μέλη ενός ανθρώπου, όπως θα έκανε ένα παιδί σε ένα έντομο, χωρίς καμία απολύτως σκέψη για τον πόνο ή την αίσθηση του εαυτού του πλάσματος».

Μέχρι την κυκλοφορία του βιβλίου την περασμένη εβδομάδα, είχαν δημοσιευτεί αμέτρητα άρθρα που προσπαθούσαν να εικάσουν τι πραγματικά συνέβη μεταξύ των δύο γυναικών, τα περισσότερα από τα οποία βασίζονταν αποκλειστικά σε εικασίες και κουτσομπολιό.

Πώς το όνομα της Νάταλι Πόρτμαν συνδέθηκε με το βιβλίο

Τον Ιούλιο, αρκετές εβδομάδες πριν την προγραμματισμένη έκδοση του τελευταίου μυθιστορήματος της Κασκ, η δημοσιογράφος Βάλερι Στίβερς έγραψε ένα άρθρο για τον ιστότοπο UnHerd, υποστηρίζοντας ότι το βιβλίο, που αφορά μια διάσημη ηθοποιό και της οποίας η ζωή είναι κενή και στερημένη από συναίσθημα, αποτελεί «ένα σκοτεινό πορτραίτο της Νάταλι Πόρτμαν» και πως η ηθοποιός δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα.

Έγραψε χαρακτηριστικά: «Κανένας άνθρωπος που έχει σώας τας φρένας και κατανοεί το έργο της Ρέιτσελ Κασκ δεν θα της επέτρεπε να γράψει γι’ αυτόν».

Όπως ήταν αναμενόμενο, η δήλωση πυροδότησε συζητήσεις σχετικά με το αν η Νάταλι Πόρτμαν είχε συμφωνήσει κάποια στιγμή να χρησιμοποιήσει η συγγραφέας τη ζωή της ή μήπως η Κασκ πήρε τις εμπειρίες και τα βιώματα της ηθοποιού για να στήσει το λογοτεχνικό της έργο χωρίς την άδειά της.

Η υπόθεση έγινε ακόμη πιο ενδιαφέρουσα όταν έγιναν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το βιβλίο. Τούτου λεχθέντος, στο «Life of M» έχει δύο ήρωες: έναν ανώνυμο συγγραφέα και μία διάσημη κινηματογραφική ηθοποιό, τη M.

«Πριν από λίγο καιρό, είπα στην ηθοποιό M ότι σκεφτόμουν να γράψω την αυτοβιογραφία της», ξεκινά το βιβλίο. «Της άρεσε η ιδέα». Αργότερα, η M εμφανίζεται δυσαρεστημένη και λέει στον συγγραφέα: «Δεν μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο με παρουσιάζεις. Στην πραγματικότητα, με πληγώνει».

Είναι λοιπόν όλο αυτό καθαρή μυθοπλασία ή πράγματι συνέβη μια αντίστοιχη συζήτηση μεταξύ της Ρέιτσελ Κασκ και της Νάταλι Πόρτμαν;

Όπως συνεχίζει το BBC, και οι δύο γυναίκες ζουν στο Παρίσι και οι δρόμοι τους έχουν διασταυρωθεί. Η Νάταλι Πόρτμαν έχει επιλέξει δύο φορές βιβλία της Κασκ για τη λέσχη βιβλίου της, έχει πάρει συνέντευξη από τη συγγραφέα και έχει δηλώσει ότι τη θαυμάζει. Ωστόσο, μια πηγή δήλωσε στο Vanity Fair ότι οι δύο γυναίκες δεν είχαν ποτέ «ιδιαίτερα στενή σχέση».

Σε συνέντευξή της στους New York Times, η Ρέιτσελ Κασκ απέφυγε να μιλήσει ξεκάθαρα για την έμπνευση πίσω από τη «M», δηλώνοντας ότι το αν το βιβλίο βασίζεται σε πραγματικό πρόσωπο «δεν είναι στην πραγματικότητα το ζητούμενο».

Η ίδια η Νάταλι Πόρτμαν έχει παραμείνει σιωπηλή σχετικά με το ζήτημα, όμως το Vanity Fair άφησε να εννοηθεί ότι στο περιβάλλον της επικρατεί δυσαρέσκεια, γράφοντας: «Οι φίλοι της είναι πραγματικά εξοργισμένοι, καθώς η απεικόνιση της M έχει τόσο λίγη ομοιότητα με τη Νάταλι πέρα από το βιογραφικό της».