Μάιλι (Σάιρους): Επιστρέφει δυναμικά με το «Bass Persuades» και βάζει φωτιά στην πίστα

Η Μάιλι Σάιρους εγκαινιάζει τη νέα μουσική της εποχή με το «Bass Persuades», ανακοινώνοντας νέο άλμπουμ και δύο μεγάλες συναυλίες στο Χόλιγουντ.

Η Μάιλι Σάιρους είναι έτοιμη να ανοίξει ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο στην πολυετή μουσική της πορεία και το κάνει με τον πιο δυναμικό τρόπο. Η διάσημη τραγουδίστρια παρουσίασε το νέο της single «Bass Persuades», το οποίο συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό μουσικό βίντεο και αποτελεί τον προάγγελο του επερχόμενου, 10oυ προσωπικού της άλμπουμ.

Με έντονο dance-pop χαρακτήρα, ηλεκτρονικούς ήχους και εμφανείς επιρροές από τη synth-pop αισθητική της δεκαετίας του 1980, το «Bass Persuades» δείχνει από την πρώτη ακρόαση ότι η Μάιλι Σάιρους θέλει να οδηγήσει το κοινό της κατευθείαν στην πίστα. Πρόκειται για ένα τραγούδι με έντονο ρυθμό, αυτοπεποίθηση και μια διάθεση απελευθέρωσης που ταιριάζει απόλυτα με τη διαρκώς μεταβαλλόμενη καλλιτεχνική ταυτότητα της τραγουδίστριας.

Η Σάιρους δεν είναι άλλωστε μια καλλιτέχνιδα που φοβάται τις αλλαγές. Από τα πρώτα της βήματα ως τηλεοπτική σταρ μέχρι τη μετεξέλιξή της σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες pop προσωπικότητες της γενιάς της, έχει αποδείξει πολλές φορές ότι κάθε νέα εποχή της συνοδεύεται από διαφορετικούς ήχους, εικόνες και καλλιτεχνικές αναζητήσεις. Το «Bass Persuades» φαίνεται πως αποτελεί την αφετηρία μιας ακόμη μεταμόρφωσης.

Μια νέα εποχή με dance-pop διάθεση

Το τραγούδι κινείται σε έντονους dance-pop ρυθμούς, ενώ οι synth ήχοι του παραπέμπουν στη μουσική αισθητική των 80s. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο ξεκινά το κομμάτι, καθώς η Μάιλι Σάιρους επιλέγει μια σχεδόν απαγγελτική ερμηνεία, με μια ψυχρή και χαρακτηριστικά παιχνιδιάρικη εκφορά των στίχων.

Η διάθεση του τραγουδιού είναι ξεκάθαρη: η μουσική αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και ο ακροατής καλείται να παρασυρθεί από τον ρυθμό. Πρόκειται για μια προσέγγιση που δεν απέχει ιδιαίτερα από τη χορευτική ενέργεια που είχε παρουσιάσει και σε προηγούμενες δουλειές της, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα αυτή περίοδος δεν αποκόπτεται εντελώς από το πρόσφατο μουσικό της παρελθόν, αλλά χτίζει πάνω σε αυτό.

Παράλληλα με το single, η τραγουδίστρια έδωσε στη δημοσιότητα και το μουσικό βίντεο του «Bass Persuades», ενισχύοντας τη νέα οπτική ταυτότητα που συνοδεύει το πρότζεκτ. Όπως συμβαίνει συχνά στις κυκλοφορίες της, η εικόνα αποτελεί εξίσου σημαντικό κομμάτι της καλλιτεχνικής αφήγησης. Η Μάιλι Σάιρους φαίνεται να αντιμετωπίζει κάθε δίσκο όχι απλώς ως μια συλλογή τραγουδιών, αλλά ως μια ολοκληρωμένη εποχή με τη δική της αισθητική και προσωπικότητα.

Το «Bass Persuades» έρχεται τον Σεπτέμβριο

Το ομώνυμο άλμπουμ «Bass Persuades» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου μέσω της Atlantic Records. Η κυκλοφορία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την καριέρα της τραγουδίστριας, καθώς αποτελεί το πρώτο μουσικό της πρότζεκτ στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας της με τη δισκογραφική εταιρεία.

Πριν από αυτή τη συμφωνία, η Μάιλι Σάιρους είχε κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ μέσω της Columbia Records, το «Endless Summer Vacation» και το «Something Beautiful». Τώρα, η μετάβασή της σε μια νέα δισκογραφική στέγη συνοδεύεται και από μια νέα καλλιτεχνική περίοδο, η οποία φαίνεται να σηματοδοτεί μια διαφορετική προσέγγιση τόσο στον ήχο όσο και στην εικόνα της.

Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει συνολικά δέκα τραγούδια και, σύμφωνα με όσα έχει αφήσει να εννοηθούν η ίδια η τραγουδίστρια, πρόκειται για μια δουλειά με έντονα προσωπικό χαρακτήρα.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της, η Μάιλι Σάιρους εξήγησε τη σημασία που έχει για εκείνη ο τίτλος του άλμπουμ, περιγράφοντας τη μουσική ως μια δύναμη που μπορεί να μας κατακλύσει, να μας κάνει να νιώσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να εκφράσουμε όσα κρατάμε μέσα μας και τελικά να συνεχίσουμε.

Μίλησε για τη μουσική ως κάτι ταυτόχρονα δυνατό και ευάλωτο, γλυκό και έντονο, ικανό να χωρέσει την αγάπη, τη στενοχώρια και όλες τις διαφορετικές στιγμές που βρίσκονται ανάμεσα στα δύο αυτά συναισθήματα.

Η μεγάλη επιστροφή στη σκηνή

Η νέα μουσική περίοδος της τραγουδίστριας δεν θα περιοριστεί μόνο στις ψηφιακές κυκλοφορίες. Η Μάιλι Σάιρους ανακοίνωσε και την επιστροφή της στη σκηνή με δύο μεγάλες εμφανίσεις στο Hollywood Bowl του Λος Άντζελες, στις 16 και 18 Οκτωβρίου.

Στις συναυλίες θα συμμετέχουν και οι Model/Actriz, οι οποίοι εμφανίζονται επίσης στο «Bass Persuades». Όλα δείχνουν ότι οι συγκεκριμένες εμφανίσεις θα αποτελέσουν κάτι περισσότερο από δύο απλές συναυλίες, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η τραγουδίστρια θα παρουσιάσει ζωντανά ολόκληρο το νέο άλμπουμ.

Για τους θαυμαστές της, η επιστροφή της στη σκηνή αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της νέας αυτής εποχής. Η Μάιλι Σάιρους είναι γνωστή για τις έντονες και θεατρικές ζωντανές εμφανίσεις της, γεγονός που δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για το πώς θα μεταφέρει το «Bass Persuades» από το στούντιο μπροστά σε ένα ζωντανό κοινό.

Με νέο ήχο, νέο άλμπουμ, νέα δισκογραφική συνεργασία και δύο πολυαναμενόμενες εμφανίσεις στον ορίζοντα, η Μάιλι Σάιρους δείχνει αποφασισμένη να κάνει την επόμενη μουσική της περίοδο μία από τις πιο δυνατές της. Και αν το «Bass Persuades» αποτελεί μια πρώτη γεύση από όσα πρόκειται να ακολουθήσουν, τότε η πίστα φαίνεται πως θα έχει πρωταγωνιστή το όνομά της για αρκετό καιρό ακόμη.