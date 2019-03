Πώς οι ταινίες τρόμου "παίζουν" με το μυαλό μας, σύμφωνα με την επιστήμη

Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων: Εκείνοι που λατρεύουν τις ταινίες τρόμου και εκείνοι που τις μισούν. Όμως η καρδιά όλων μας χτυπάει λίγο πιο γρήγορα όταν τα πράγματα γίνονται πιο τρομακτικά από το συνηθισμένο, ακόμη κι αν γνωρίζουμε ότι όσα βλέπουμε είναι φανταστικά και δεν πρόκειται να μας συμβούν. Και είναι κάτι που δεν μπορούμε να ελέγξουμε.

Σύμφωνα με μία νευρολογική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο ακαδημαϊκό περιοδικό Projections: The Journal for Movies and Mind, o σκοπός των σκηνοθετών, όπως του Alfred Hitchcock που μας έκανε να τρέμουμε με το διάσημο The Shining – είναι να ερεθίζουν ταυτόχρονα διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου με τα οπτικά εφέ. Έτσι, ουσιαστικά ελέγχουν τις αντιδράσεις μας και μας «αναγκάζουν» να αισθανθούμε τρόμο.

Άλλοι ερευνητές παρατήρησαν ότι την ώρα που βλέπουμε θρίλερ, αυξάνεται ο ρυθμός παραγωγής λευκών αιμοσφαιρίων και μας ανεβαίνει η πίεση.

Φυσικά, μία ταινία τρόμου δεν μπορεί να μας προκαλέσει μακροπρόθεσμα προβλήματα. Όλα τελειώνουν τη στιγμή που θα κλείσουμε την τηλεόραση ή θα βγούμε από την αίθουσα του σινεμά – εκτός κι αν μυηθούμε στον κόσμο τους από πολύ μικρή ηλικία. Μάλιστα, όπως τόνισε μία μελέτη του 1999 για το περιοδικό Media Psychology, όσο νεότεροι έρθουμε σε επαφή με κάτι που θα μας φοβίσει, τόσο πιο νευρικοί θα είμαστε την ενήλικη ζωή μας.

