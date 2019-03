Έτσι είναι σήμερα ο μικρός Ben από τα Φιλαράκια

Ο γιος του Ross Geller στη σειρά Τα Φιλαράκια, Ben ή αλλιώς Cole Sprouse, έκλεισε τα 26 και εκτός του ότι πλέον είναι γνωστός ηθοποιός - μέσα από τη σειρά Riverdale - είναι φυσικά, αγνώριστος.

Και σε περίπτωση που αυτό δεν ήταν αρκετό για να σας κάνει να νιώσετε αρκετά μεγάλοι, ο Sprouse έχει την ηλικία της Jennifer Aniston όταν εκείνη ξεκίνησε να παίζει στη σειρά.

Brace yourselves: the actor who played Ben in Friends is now older than Jennifer Aniston was at the start of the series AND Courtney Cox is now older than Richard was on the show. I’m not convinced I understand how time works anymore #mindblown pic.twitter.com/lIKP3V3CRX